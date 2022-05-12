Жители Башкирии в социальных сетях раскритиковали поручение главы региона Радия Хабирова (которое он дал местным чиновникам) о создании в республике дорожной карты по ревакцинации жителей от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

На совещании в правительстве региона Хабиров заявил, что в некоторых зарубежных странах идет рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим он поручил чиновникам разработать дорожную карту по ревакцинации жителей республики. При этом с глав муниципальных образований будут требовать отчет о проведении этой работы.

«Радий Фаритович — отличный аппаратчик и всегда держит «нос по ветру». Если он делает такие поручения своему минздраву — это что-то значит, однозначно!» — так прокомментировала эту новость Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

И с ней согласилась Анастасия З. из Уфы, которая написала в социальной сети: «Мда, не мог Хабиров просто так, самостоятельно, начать поднимать эту тему! Значит, на верху явно что-то готовится!»

«Ну понятно, то министр здравоохранения России Мурашко призвал ревакцинироваться, то глава Роспотребнадзора Попова заявила, что пандемия в России не закончилась, теперь и до регионов докатилось это. Ожидаемо. Но неужели чиновники не понимают, что они с огнем играют? Ситуация и так напряженная, они еще огоньку подбавляют? Зачем?» — пишет Михаил П. из Уфы.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

«Наши чиновники все еще продолжают смотреть на заграницу? Спецоперация не стала для них поводом пересмотреть свои взгляды на вхождение в запад? Они все еще надеются, что их туда возьмут?» — поинтересовался Данил из Стерлитамака.

«А зачем ревакцинацию делать? Ковид разве не ушел на спецоперацию? Вроде про него забыли уже», — написала Анжела П. из Уфы. Ей ответила Мария А. из Ишимбая: «Он решил вернуться. Деньги кончились».

«Сделайте дороги уже! Уберите мусор! Забудьте о короне, тема устарела!» — с возмущением пишет Ксения С. из Уфы. Ей ответила Галина Г.: «Не просто устарела, а очень надоела!»

Альберт Х. также посоветовал чиновникам заняться благоустройством республики: «Ну сколько можно-то? Дороги сделайте!»

«Зачем делать дороги, когда можно делать ковид?» — пишет Салават из Уфы.

«Опять теперь весь мозг вынут на работе с этими прививками? Зачем принуждать работников? Один, вон, аж восемь прививок сделал, и где он сейчас?» — написала Алиса Р. из Салавата.

«Посмотрите на привитого Жириновского, мир его праху! И сделайте вывод! Я никого не отговариваю, кто хочет, тот пусть колется. Но зачем заставлять-то?» — возмутилась Татьяна К. из Уфы.

«Пойду за вилкой схожу лапшу с ушей снять», — написал Рафаэль из Уфы.

Алина А. из Стерлитамака написала, что «пусть вакцинируются сами стократно за всех за нас, нам не жалко».

«Ну уж нет, вторую прививку я точно делать не буду. Знаем, плавали!» — написал Геннадий Д. из Ишимбая.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Цирк возвращается», — пишет Вячеслав Э. из Октябрьского. Его поддержал Александр Г.: «Что, праздники закончились, можно опять гайки начать закручивать?»

«От какого конкретно вируса ревакцинировать собрались? Он же уже вроде мутировал? А лечить почему до сих пор не научились? Не так доходно?» — интересуется Александр Р. из Стерлитамака.

«Хабирову лично Ковид звонит и говорит, что скоро придет?» — спросил Тимур Х. из Туймазов.

«Эту тему забыли уже. Лохов нет. Делайте дороги, дайте рабочие места, повышайте зарплату! Чиновникам делать больше нечего?» — возмутился Фарит Н. из Уфы.

«Хабиров, по-видимому, стоит в авангарде коронабесия. Помнится мне, власти Башкирии одними из первых в стране намеревались внедрить практику ковидных паспортов для жителей», — припомнила Алиса М. из Туймазов, и с ней согласилась Жанна В. из Уфы: «Ага, чего только стоит решение о введении QR-кодов для родителей, которые планировали посмотреть на своих детей на праздниках в детских садах. Народ все помнит, народ не забудет!»