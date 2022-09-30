Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский

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Сурский оборонительный рубеж строился, когда гитлеровские войска стояли уже под Москвой. Он проходил по ряду территорий и в случае сдачи Москвы должен был задержать врага на подступах к Казани. В Чувашии линия обороны возводилась с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. Масштабы мобилизации для возведения оборонительного рубежа были не менее колоссальны, чем на фронт: всего было призвано более 170 тыс. человек (по другим данным, до 200 тыс. человек), в то время как на войну ушли 208 тыс. человек. Рыли окопы в основном женщины (по разным данным, до 75% от общего числа строителей), при этом работы шли вручную, в страшные морозы. До сих пор эта стройка остаётся самой масштабной в истории республики по числу участников (третья часть трудоспособного населения), срокам (называется 45 дней) и размаху (протяжённость рубежей составила 380 км). В рамках строительства в республике было организовано шесть военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу центры ВПС находились в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре, на Казанском направлении (Казанский обвод) — в селах Октябрьское и Янтиково.