ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства в 1941–1942 годах в Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей»*. Эти рассказы собирали чебоксарские школьники. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё шести ветеранов.

Yadrin. cap.ru 28 октября 2020 год, Шумерля. Открытие в Чувашии Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

«Насмерть уставшие«

Анастасии Ивановне Спириной (Балденковой) из Порецкого района было 19 лет на момент начала войны. Её дочь рассказала, что тогда в семье было пятеро детей, в том числе трое — «совсем крохотные», а на рытьё окопов пошла мать. Она копала глубокие траншеи (противотанковые рвы), заваливая их сверху хворостом, называя «ловушками для танков».

«Долбили мёрзлую землю изо всех сил. Руки кровоточили, прилипали к лому и отрывались только вместе с кожей. От простуды выступали чирьи — пошевелиться было невозможно. У многих ноги были обморожены, ведь из обуви только лапти. Но в душе каждый понимал, что эти окопы помогут, спасут, защитят от ненавистного врага», — вспоминает дочь из рассказов матери.

На этом участке работ руководили «люди из стройбата». Женщины долбили землю и носили её на носилках, а мужчины рубили и ставили на ямах срубы для дзотов, сверху закатывали брёвна и засыпали их землёй.

«Хрупкие полуголодные женщины выполняли такую работу, которая и здоровым мужчинам была едва ли под силу. Но молодость брала своё: шутили, смеялись, бывало, что и песню кто затянет. Слёз, конечно, тоже пролито немало. Все свято верили, что помогают своим близким, ушедшим на фронт», — говорит дочь ветерана.

Также она сообщила, что бытовых «условий, конечно, никаких, спали на полу вповалку»:

«Самое трудное — насмерть уставшим, отработавшим по десять часов, возвращаться назад, ведь нужно до ночлега пройти ещё 8 км. Кормили только один раз. Еду готовил на костре больной старик, другие работы он выполнять не мог».

Фрагмент из материала, собранного воспитанницей ЦО № 2 Ольгой Пименовой (руководители — И. В. Андреев, Н. В. Зайцева).

Yadrin. cap.ru 28 октября 2020 год, Ядринский район. Открытие в Чувашии Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

«Замёрзла у окопов»

Матрена Васильевна Степанова из Янтиковского района рассказала, что её родственники, тётя и дядя, копали рвы в другой деревне. А в их доме жили четыре человека из другой деревни, которые также рыли окопы, которые «были глубокие, высотой с деревенский дом».

«Однажды с работы вернулись только две женщины и один мужчина, третья женщина не пришла домой. Мы ждали её всю ночь. Утром пошли к начальнику и узнали, что она замёрзла у окопов. После работы она прилегла и больше не было сил встать, так и замёрзла. Нашли только утром», — сказала Матрена Васильевна.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 36 города Чебоксары Артемом Кузнецовым (руководитель — О. В. Ржанова).

Yadrin. cap.ru 28 октября 2020 год, Ядринский район. Открытие в Чувашии Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Голода «вы не знаете»

Племянница Александры Михайловна Слатенковой из Алатырского района говорит, что тётя не любила рассказывать о тех тяжёлых временах. Она рассказывала, что работали целыми днями полуголодными, так как продуктов питания не хватало.

«Копая окопы, не подозревала, что под её сердцем растёт ребёнок. От непосильных физических нагрузок потеряла ребёнка, некоторое время пролежала в больнице. Часто повторяла одну фразу: «Голода вы не знаете». Главным спасением была вера в Бога», — вспоминает племянница.

Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 44 города Чебоксары Ольгой Яковлевой (руководители — О. В. Яковлева, С. А. Чистякова).

Yadrin. cap.ru 28 октября 2020 год, Ядринский район. Открытие в Чувашии Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

После войны интересовался судьбой блиндажей

Сын Георгия Сидоровича Сидорова из Красноармейского района вспоминает, что его отец после войны постоянно интересовался судьбой блиндажей. Он также рассказывал, что зима была холодной, что были вложены «все силы» в создание рубежа:

«Говорил: «Какой хороший стройматериал использовали для строительства блиндажей, хотели победить врага. Слава Богу, что враг до нас не дошёл. Мы верили, что враг всё равно будет побеждён».

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 6 города Чебоксары Еленой Михайловой (руководитель — Р. Г. Пыркова).

Yadrin. cap.ru 28 октября 2020 год, Шумерля. Открытие в Чувашии Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Неженская работа

Дочь Евгении Александровны Сидоровой из Батыревского района признаётся, что рассказы матери о строительстве рубежей обороны «оставили яркий отпечаток в памяти». Со слов ветерана, условия жизни и работы были очень тяжёлые, работали по десять часов в течение месяца, а затем их сменяла другая группа рабочих.

«Они жили в крестьянских домах по несколько человек: это была группа девушек, которые ежедневно работали на укрепительном районе. Очень сложно было после работы просушивать одежду, они плохо высыпались. Наверное, это было очень тяжело, поскольку это мужская работа», — рассказывает дочь ветерана.

Фрагмент из материала, собранного учителем школы № 47 города Чебоксары А. А. Рыбаковой.

Детская бригада

Таисия Федоровна Смолькина из Алатырского района с семи лет работала в местном колхозе, на момент начала войны ей было 11 лет. Она вспоминает, что, несмотря на трудную работу в колхозе, вечерами играли на гитаре и балалайке, плясали и пели песни. В детской бригаде, в которую она попала, работали восемь человек, бригадиром была эвакуированная из Ленинграда учительница.

«Все мужчины из деревни погибли… Всех нас отправляли рыть окопы. Эта колоссальная работа была проделана моими земляками без какой-либо дополнительной техники. Они ежедневно, несмотря на 40-градусные морозы, голод и усталость, шли несколько километров из своих деревень на строительство Сурского рубежа, взвалив на плечи ломы, лопаты, топоры», — рассказывает ветеран.

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 9 города Чебоксары Валерией Федоровой (руководители — М. Г. Кустова).

* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.