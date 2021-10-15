ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Подводя итоги конференции, публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин отметил, что, когда мы говорим о тяжёлой судьбе строителей оборонительных рубежей и о жертвах, мы не должны забывать, кто главный виновник трагедии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

Заключительное слово

Завершая конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», мне хотелось бы сказать вот о чём.

Мы сегодня, прежде всего, благодарили и поминали наших соотечественников, которые, строя оборонительные рубежи, клали на алтарь Победы 1945 года свои жизни, своё здоровье. Тогда вся страна поступала так же. Особенно — на фронте. Но и в тылу тоже. Вспоминаются в этой связи слова из песни «Растёт в Волгограде берёзка», которую прекрасно в 1970-е годы исполняла Людмила Зыкина. Там поётся о том, что солдатам, которые лежат под этой берёзкой, очень важно, чтобы «кто-то над ними горевал, и плакал светло, как невеста, и помнил — навеки, — как мать». Вот и мы сегодня так над уже, в основном ушедшими строителями Сурского и других оборонительных рубежей погоревали. Уже это одно само по себе ценно.

Но во всём том, что мы сегодня обсуждали, есть помимо простой человеческой памяти огромное количество глубоких смыслов: исторических, политических, мировоззренческих. Мы вспоминали их героизм. Мы вспоминали их подвижничество. Мы много говорили о том, какая это была трагедия. И да, как отметили некоторые участники, не все совершали этот подвиг добровольно. Но в этом тоже была черта советского времени: этот, пусть и не добровольный, подвиг навсегда останется в истории!

Этим друг от друга отличаются правители. Есть такая мысль, что народ достоин того правителя, которого он имеет. По моему мнению, всё обстоит с точностью до наоборот: правители либо поднимают свой народ на уровень тех задач, которые они считают нужным, чтобы их народ решал, либо опускают его ниц, и тогда этот народ расползается. И тогда он никаких задач не решает. И тогда он не совершает подвигов. И да, тогда он меньше кладёт жизней на алтарь Победы, Победы с большой буквы, но в этом случае эти жизни пропадают так, как пропали жизни миллионов наших соотечественников в 1990-е годы: они просто стираются, исчезают… А жизни тех наших соотечественников, о которых мы говорили сегодня, навсегда останутся вписанными в историю.

Ярослав Чингаев Михаил Демурин

Когда мы говорим о тяжелой судьбе строителей оборонительных рубежей, о жертвах, принесённых нашим народом во время Великой Отечественной войны, мы никогда не должны забывать, кто главный виновник трагедии и потерь 1941—1945 годов. Главный виновник — это Германия, это нацистский режим, это дух «дранг нах остен». И проявляться этот дух начал не в 1920-е годы, не в 1934 году, а гораздо раньше, ещё перед Первой мировой войной. Тогда германские интеллектуалы, обращаясь к кайзеру по поводу задач Германии на востоке, рассуждали в тех категориях, которые Гитлер изложил в «Майн кампф». Дух «дранг нах остен» и сегодня силен на Западе, мы его чувствуем, он пышет на нас адским жаром.

Для хранения исторической памяти очень большое значение имеет символический момент. На кадрах, представленных здесь нашим коллегой из Пензы, мы увидели, что мемориал строителям Сурского оборонительного рубежа увенчан двуглавым орлом. Вспоминается в этой связи, что в 1962 году в Москве, Подмосковье, Смоленске была проведена огромная работа по увековечиванию памяти героев войны 1812 года: построена Бородинская панорама, воздвигнут памятник Кутузову, его генералам и простым участникам той войны, возведены или отреставрированы памятники на Бородинском поле и в других местах. Представьте себе на минуту, что на этих памятниках были бы звезда и серп и молот! Вот так выглядит двуглавый орёл на любых мемориалах, посвящённых Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В вопросе о символах коммунисты, как мы видим, оказались умнее и деликатнее.

Итак, наши отцы и деды, наши матери и бабушки воевали и клали свои жизни под красными звёздами, под знамёнами с серпом и молотом. Под ними они и должны лежать. Хочется, чтобы все, кто будет заниматься вопросами увековечения памяти и о строителях оборонительных рубежей, и, конечно, о солдатах, павших на фронтах той войны, всегда помнили об этом.