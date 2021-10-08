ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Демид Устинов в формате видеоконференцсвязи уточнил, что о строительстве Сурского оборонительного рубежа на территории нынешней Ульяновской области в газетах той поры не писалось ни строчки.

Иван Шилов ( ) ИА REGNUM Научная конференция ИА REGNUM и Российского военно-исторического общества 30 сентября 2021 года «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.»

Роль Ульяновского исполкомав организации работ Сурского оборонительного рубежа

Сурский оборонительный рубеж был возведён в кратчайшие сроки до конца 1941 года как возможный рубеж для организации противодействия наступления фашистских войск в случае падения Москвы. В его строительстве приняли активное участие жители ныне существующих Пензенской и Ульяновской областей, Чувашской и Мордовской республик. Менее других эти исследования проведены в Ульяновской области, так как в конце 1941 года территория нынешней Ульяновской области входила в состав Куйбышевской области. Перед войной Ульяновск насчитывал 110 тысяч жителей, был административным центром Ульяновского района.

Сурский оборонительный рубеж по территории нынешней Ульяновской области насчитывал две линии обороны. Первая проходила непосредственно по правому берегу реки Сура. То есть в случае наступления фашистов им сначала нужно было форсировать реку Сура, а затем преодолеть первый рубеж обороны. Второй рубеж обороны проходил через 50−70 км в глубь ульяновской территории по линии Майна — Тагай — Нагаткино. Именно этот второй рубеж обороны возводили жители города Ульяновска.

Изучение этого вопроса усугубляется секретностью проведения работ, в газетах той поры, в том числе и ульяновской городской газете «Пролетарский путь», о ведении военно-полевых работ оборонительного характера не писалось ни строчки. О строительстве Сурского оборонительного рубежа по территории нынешней Ульяновской области мы узнаем из скудных воспоминаний очевидцев тех событий в Инзенском, Карсунском и Сурском районах да чудом сохранившихся в Государственном архиве Ульяновской области материалов об организации военно-полевых работ, организатором которых выступил Ульяновский городской исполком (вторая линия обороны).

Так, в готовящемся к изданию 2-м томе многотомного издания «Города и поселения Ульяновской области» в рассказе о селе Тияпино Инзенского района близ реки Сура говорится: «…в годы Великой Отечественной войны оставшиеся дома женщины и старики на своих плечах несли тяготы сельского труда. Кроме этого, местные жители с осени 1941 года мобилизовывались на строительные работы по строительству Сурского рубежа обороны, в тяжёлых зимних условиях строительные бригады, состоявшие в основном из женщин и подростков, возводили укрепления из окопов, землянок и огневых точек». О строительстве Сурского оборонительного рубежа остались воспоминания и у жителей карсунского села Кадышево, что также расположено на реке Сура. В частности, Евдокия Бурыкина, рассказывая о событиях тех дней, вспоминала, что в их село прибыли несколько сотен женщин из засурских мордовских сёл. Их распределили на постой по местным домам, в том числе жили и в её доме. После работы на морозе, где они возводили противотанковые рвы, приходя в её дом, с порога говорили: «Быстрее, Дуня, затапливай баню, будем отогреваться». Остались подобные воспоминания о строительстве Сурского оборонительного рубежа и участвовавшей в работе на рубеже жительницы села Сельдь под Ульяновском Александры Яковлевны Малкиной.

Cap.ru Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

Ульяновский горисполком начиная с 23 октября 1941 года начал большую работу по мобилизации населения города на строительные работы по сооружению оборонительных рубежей второй линии обороны и направлению в Штаб военно-полевого строительства (ВПС) в Тагай рабочей силы. Для оперативной работы в Ульяновске была создана пятёрка из сотрудников исполкома в составе: Солнцев, Сергеев, Ларионов, Афанасьев, Петрова, которые собирались на свои заседания (согласно протоколам) сначала каждый день, затем через день. На втором заседании пятерки 24.10.41 была утверждена рекомендованная горкомом ВКП (б) разнарядка направления рабсилы на ВПС:

1. 2. Учреждения и предприятия … 35003. Трест № 21… 20004. Трест № 15… 10005. Нефтеспецстрой… 5005а. Учебные заведения… 10006. Заволжье (дом. хоз)… 15007. Ульяновск (дом. хоз)… 3500

Всего планировалось привлечь около 13 000 человек. [1, c. 3] Учитывая, что основная масса привлекаемых людей на строительство были женщины с детьми, было принято решение (протокол № 3 от 25.10.41) об открытии дополнительно на время мобилизации 1 детсада и 1 детсад перевести на круглосуточную работу [1, с. 27]. Для непосредственного руководства мобилизацией и отправкой рабочей силы на Тагайское ВПС через ст. Киндяковка было решено прикрепить членов пятерки:

к 1-му отделению милиции тов. Сергеева;ко 2-ому отделению милиции тов. Афанасьева [1, c. 3]

Все мобилизованные должны были прибыть в пункты сбора к 1-ому или 2-ому отделению милиции после получения повестки следующего содержания:

«Исполком Ул. Горсовета предлагает Вам… 10 ноября 1941 года в 9 часов явиться на сборный пункт 2 отделения милиции для отправки Вас на работы в порядке платной трудповинности.

При явке захватите с собой железную лопату или лом, топор или поперечную пилу, кружку, миску, ложку и постельную принадлежность.

За неявку Вы будете привлечены к ответственности по ст. 59 часть 6 Уголовного Кодекса» [1, c. 5]. Все повестки-предписания были напечатаны в типографии.

За всеми, кто мобилизовывался на строительство оборонительных рубежей, сохранялась заработная плата, даже выдавался аванс 2-недельного заработка [1, с. 4], а ульяновский горторг из 33 мобилизованных сотрудников 6 человек выделил для обслуживания торговлей работников ВПС со дня организации работ [2. с. 35].

Вячеслав Михайлов Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

На военно-полевое строительство направлялся инвентарь (лопаты) и транспорт (в основном гужевой). Жестко отслеживалось выполнение плана разнарядки поставки рабсилы, за невыполнение плана на заседаниях пятерки персонально рассматривались вопросы недопоставки мобилизованных по организациям. Причём на строительство оборонительных сооружений привлекались и сотрудники эвакуированных в Ульяновск организаций. Так, от Наркомата речного флота по разнарядке нужно было направить 250 сотрудников, а направлено было только 130. Хотя план был и не выполнен, но руководство Наркомата, понимая значимость строительства оборонительных сооружений, всё-таки изыскало резервы и направило 130 человек, даже имея на руках телеграмму за подписью заместителя председателя СНК СССР Микояна, запрещающую отвлекать людей на сторонние работы [2, с. 103].

Каждый частный случай отказа отправки по мобилизации на ВПС рассматривался на заседаниях пятёрки. Причинами отказа было плохое состояние здоровья, отсутствие зимней одежды и обуви или невозможность оставить одних детей. По каждому персональному случаю принимались взвешенные и справедливые решения. Кому-то отказывали в их просьбе, кому-то предоставлялось время для приобретения одежды и обуви, кому-то, особенно больным с соответствующими документами, отменяли разнарядку решением чрезвычайной пятерки исполкома. Были и дезертиры, не выдержавшие всех тягот строительных работ, их персонально разыскивали, наказывали и возвращали. Но процент таких людей был крайне низок и не доходил в целом до 5% от общей массы участвовавших в работах людей.

Но основная масса мобилизованных горожан приняла участие в строительстве оборонительных сооружений. Так, даже из артели инвалидов «Красная Звезда» было послано 20 человек, а мобилизованных от гостиницы № 1 возглавил сам директор Тихамиров Р. Ф. Всего в работах на строительстве Сурского оборонительного рубежа приняло участие около 8000 ульяновских горожан, согласно протоколу заседания пятерки по мобилизации на ВПС от 16.12.1941 [1, с. 15−16]. Ряд мобилизованных горожан возглавил строительные роты, батальоны и полки. Так, мобилизованные от Наркомата внешней торговли (НКВТ) были назначены: командиром роты ВПС — Зацаринский А. П., а командиром батальона ВПС — Степанов Н. П. [2, с. 55]. В Государственном архиве Ульяновской области собраны списки с адресами проживания в Ульяновске всех участников сооружения Сурского оборонительного рубежа. Итоговый список мобилизованных был сформирован на 30.12.41 [2, с. 64−72].

Cap.ru Реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

В военно-полевом строительстве в районе Тагая, помимо жителей города Ульяновска, участвовали и мобилизованные даже из сёл по реке Сура. Вот как вспоминает со слов матери о тех временах Н. В. Нарышкин из села Кадышево: «На окопах люди работали с раннего утра и до глубокой ночи. За семь километров от села (Тагай) был фронт работы. Уходили туда, сказывала мама, ночью и приходили ночью.

Питание на окопах было двухразовое: завтрак скудный и скудный ужин. Постель — или совсем голый пол, или, вместо голого пола, — солома. Дом родной у многих был в 50—100 километрах от места, где рыли окопы…

В то суровое, тяжёлое для всего нашего народа время было не до узкого семейного милосердия … Беда в нашем Отечестве была всеобщей. В стороне от той страшной беды никто не остался. Десятки миллионов людей оказались eё заложниками; одних сразила пуля врага, других — непосильная для человека, по сути дела, лошадиная работа, а третьих свел в могилу голод…

Мама рассказывала, что окопы-траншеи измождённые, испитые до дна голодом, холодом и непосильной работой люди рыли глубиной до трех метров. Выполняли они эту адскую работу терпеливо, тихо, безропотно, но старательно. Они понимали, что без них, женщин, больше никто это сделать не сможет. Женщины понимали, что то, что они делали, может стать, в случае чего, той самой последней надеждой, которую имели на фронте про запас, носили в себе их отцы, мужья, братья. Короче говоря, женщины выполняли перед Родиной священный долг».

В тяжёлых условиях зимы и низких температур в кратчайшие сроки, в течение двух месяцев ноября-декабря 1941 года, Сурский оборонительный рубеж по территории ныне Ульяновской области — в Инзенском, Майнском, Карсунском и Сурском районах — был построен. Были возведены многокилометровые окопы, блиндажи, землянки, доты и противотанковые рвы. Фашистская Германия высоко оценила трудовой подвиг советского народа в тылу, написав в своих газетах о причинах поражения своих войск в конце 1941 года: «Гражданское население сотрудничало с советскими военными властями в сооружении оборонительной системы» [3, с. 1].

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Демид Устинов, специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области

Ульяновский горисполком в условиях войны, мобилизации на фронт, размещения эвакуированных предприятий, организаций и госпиталей, налаживания жизни и деятельности большого городского хозяйства в условиях военного времени с честью справился с поставленной задачей организации работ военно-полевого строительства в районе Тагая Сурского оборонительного рубежа, возведя в кратчайшие сроки в суровых погодных условиях необходимые инженерные сооружения для нужд фронта. И несмотря на то, что они в конечном итоге не пригодились, трудовой подвиг народа и руководства Ульяновского исполкома не был напрасен, так как каждый боец Красной Армии знал, что в тылу у них есть надёжный тыл, всегда готовый подставить своё хрупкое женское плечо, а враг всегда знал, что, помимо героической Красной Армии, с ним сражается весь советский народ на фронте и в тылу. И это в конечном итоге предопределило нашу общую ПОБЕДУ!