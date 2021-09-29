«Женщины мгновенно постарели, поседели»: воспоминания о Сурском рубеже
ИА REGNUM продолжает публикацию воспоминаний участников строительства в 1941—1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей из сборника «Строители безмолвных рубежей"*. Он составлен по итогам встреч школьников Чебоксар со строителями, которых тогда ещё называли «бойцами». В сборник вошли рассказы 100 участников, представляем фрагменты из рассказов ещё семи героев.
«Страшно стало всем»
Мария Михайловна Зотова (1909 год рождения) из Алатырского района после ухода мужа на фронт осталась с пятью детьми.
В 1941 году она вместе с десятью женщинами и подросткам из родного села отправилась на строительство укрепительных сооружений в Вурнарский район. По её словам, «недовольных или возмущающихся не было». Их привезли в товарном вагоне, где на месте строительства рубежей они валили лес, а жили в засыпушках:
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 64 города Чебоксары Владиславом Кашиным (руководитель — Е. В. Матюхина).
«Непроходимая преграда»
Васса Кирилловна Ивантаева (1928—2006) из Красночетайского района копала рубеж в 15 км от дома — у деревни Красный Яр вдоль Суры.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 39 города Чебоксары Михаилом Авдеевым (руководитель — Е. Д. Авдеева).
Для печек сломали церковную колокольню
Геннадий Ильич Исаев (1925 год рождения) из Марпосадского района копал окопы у деревни Кожмары.
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 33 города Чебоксары Яной Валиевой (руководители — И. А. Диарова, Т. Э. Афанасьева).
«Промокали до нитки»
Александра Петровна Капитончева (1925 года рождения) из Алатырского района вспоминает, как в ноябре 1941 года односельчан собрали в конторе и «объяснили, что нам поручает партия приступить к строительству» оборонительных рубежей, пояснив, что это «очень ответственное дело, что тунеядцы будут наказаны».
Она рассказывает, что они вместе с другими строителями «делали отвесным, крутым» правый берег Суры, чтобы «танки не могли подняться на берег»:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 38 города Чебоксары Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).
«Некоторые девочки заболевали, умирали»
Ульяна Ивановна Карягина (Гаврилова) из Батыревского района (1915 — 2009) рассказывала, что их повезли на Суру на санях в Алатырский район. По её словам, работы шли под руководством «трёх солдат»:
Ульяна Ивановна также вспоминала, что «многие не выдерживали холода и голода»:
Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 53 города Чебоксары Дмитрием и Еленой Степановыми (руководитель — Н. Г. Степанова).
«Женщины мгновенно постарели, поседели»
Александра Ивановна Кириллова (1928—2010) из Урмарского района рассказывала дочери, что, когда объявили о начале войны и мужчины ушли на фронт, «женщины мгновенно постарели, у многих волосы поседели». И стало «ещё страшнее», когда в деревню стали приходить похоронки.
Когда оставшихся в деревнях стали направлять на строительство оборонительных рубежей, то жители «стали опасаться»: «Неужто немец так близко подойдёт?»
На строительство окопов ушла её мать, а когда вернулась ненадолго, то младшие дети её «сначала не признали»:
На кратковременный период мать отправила свою старшую 13-летнюю дочь Александру, попросив говорить всем, что ей 17 лет.
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 64 города Чебоксары Ольгой Батановой (руководитель — Е. В. Кальцанова).
Разделили на бригады по 50 человек
Анна Николаевна Кириллова (1925—1989) из Моргаушского района вспоминала, на строительстве оборонительных рубежей участников разделяли в рабочие бригады по 50 человек каждая:
Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 4 города Чебоксары Натальей Илакиной (руководитель — М. А. Зыков).
*«Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.