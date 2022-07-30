ИА REGNUM публикует воспоминания ещё шести участников строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей"*. В него вошли рассказы о героях тех событий, которых ещё называли бойцами, собранные чебоксарскими школьниками и педагогами.

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Цивильском районе Чувашии

«Берег реки срывали, чтоб крутой был»

Валентине Васильевне Муленковой из Порецкого района (1928 года рождения) на момент начала строительства оборонительных рубежей было 13 лет. На «окопы» мобилизовали родителей и сестру, которые работали в районе Порецкого и Красного Яра.

«А я с ними сама ходила, по своей воле. Работу разную выполняли, например, валили деревья, обрубали сучья. Молодёжи работало очень много. Очищали территорию для строительства, что в дело не шло — тут же сжигали, но только днём, чтобы ночью костров не видно было», — рассказывает участница тех событий.

По её словам, «правый берег Суры срывали, чтоб крутой был», а норму выполняли, несмотря на то, что она «была тяжёлой», «дезертиров не было, никто не убегал»:

«Работать было трудно, но всегда были те, кто юмором поддержит, песню споёт, частушку. Работали дотемна. Домой пешком ходили с санками […] Одевались сами, спецодежды не выдавали. Было начало войны, и поэтому одежда ещё имелась. Надевали фуфайки, на ноги — лапти, валенки. Но валенки были не у всех».

Валентина Васильевна также рассказала, что по выходным «выделяли лошадей», чтобы участники строительства съездили домой помыться в бане.

Фрагмент из материала, собранного учителями гимназии № 2 города Чебоксары Т. И. Анисимовой и М. Ю. Вислобоковой.

«Было тяжело всем»

Феодора Яковлевна Мурзина из Ядринского района (1933 год рождения) вспоминает, что её отец Яков Иванович Зеленцов, который был председателем колхоза, перед отъездом на фронт принял в деревне около 20 строителей оборонительных рубежей.

«Даже перед тем, как отправиться на фронт, отец думал о колхозе. […] В нашем доме стали жить десять человек. Все они спали на полу, места больше не было. Ужин готовили себе сами. В огороде, на открытой местности, они разжигали огонь и варили», — поделилась Феодора Яковлева.

По её словам, «было тяжело всем», а строители жили в доме всю зиму — «до тех пор, пока сохранялась опасность, что фашисты могут прорвать оборону»:

«За огородом, около леса, тоже есть какие-то рвы. Говорят, что там тоже рыли окопы. Я этого не помню. Люди, которые жили в нашем доме, приехали откуда-то из Чандрово и окопы рыли около деревни Сареево».

Фрагмент из материала, собранного учителем лицея № 4 города Чебоксары Ю. М. Мурзиной.

«Готовились ко всему»

Нина Сергеевна Нагасова из Янтиковского района приводит слова своей матери о том, что, когда Германия напала на страну, «совет партии велел обороняться, начали строиться окопы», ловушки.

«Вместе с нами на квартире жили люди, которые рыли окопы, мать им два раза печку топила, готовила им кушать, когда было очень холодно. Потом уже говорили, что даже при копании Сурского рубежа работали пленные немцы», — вспоминает ветеран.

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Цивильском районе Чувашии

Она также сообщила, что в то время «главным военным центром» был колхоз, откуда узнавали, какие города захвачены или освобождены:

«Народ тогда дружный был. Готовились ко всему, даже к плохому. Но всё равно ждали хорошего».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 6 города Чебоксары Еленой Михайловой (руководитель — Р. Г. Пыркова).

Откалывали «ломом маленькие кусочки»

Галину Матвеевну Николаеву (Ужаева) из Марпосадского района (1925 года рождения) мобилизовали на строительство Сурского рубежа в 16 лет. Они рыли окопы недалеко от своей деревни:

«Земля мёрзлая, откалывая ломом маленькие кусочки, лопатой выгребали землю. […] Мужчины, которые по разным причинам были не на войне, и старики обустраивали дзоты и землянки. Было установлено много противотанковых заграждений».

Участница тех событий также рассказала, что весной 1942 года её вместе с шестью колхозниками отправили «на рубеж», чтобы поправить траншеи и землянки».

Фрагмент из материала, собранного учеником лицея № 4 города Чебоксары Вадимом Мартиросовым (руководитель — Т. И. Ананьева).

От людей «идёт пар»

Надежда Никоноровна Никонорова из Янтиковского района (1926 год рождения) рассказала, что в её доме проживали строители оборонительных рубежей. В бане жили восемь колхозников из деревни Калиновка Красноармейского района:

«Температура доходила до — 41 градуса, за ночь земля промерзала на полметра. Рассказывали, что у них было приспособление, выпускавшее пар, чтобы отогревать замёрзшую землю. Пока земля отогревалась, надо было копать без перерыва. Люди часто получали обморожения. Работали очень интенсивно, что казалось, будто от людей «идёт пар».

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Цивильском районе Чувашии

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 36 города Чебоксары Артемом Кузнецовым (руководитель — О. В. Ржанова).

«Вспоминала в слезах» в День Победы

Татьяна Николаевна Николаева из Шумерлинского района (1917 — 1996) ушла «на окопы» в 24 года.

«Рыли и копали окопы, по линии рубежа очищали территорию от леса, добывали торф. Говорить об этих днях я не любила. Вспоминала за столом дома в слезах в дни празднования Дня Победы, после мероприятия в сельском клубе. Работали в жутких условиях — в бараках, спали на полу со всеми возможными насекомыми», — приводятся её воспоминания.

Она также рассказывала, что тогда кормили плохо, поэтому её младшая девятилетняя сестра Евдокия приносила ей еду, приготовленную родителями:

«Зимой темнело быстро. Однажды Евдокия увидела в темноте в лесу два светящихся глаза. Это был волк. Евдокия остановилась, замерла и тихо плакала. Волк посидел и ушёл в лес. Эта жуткая картина долго ей снилась потом».

Одежда у рабочих была своя — холщовые штаны, а «на ногах всегда мокрые лапти с портянками»:

«При добыче торфа заходили в ледяную воду в лаптях, выходили с ногами без чувств».

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Цивильском районе Чувашии

Чтобы помыться, ходили домой 16 км в одну сторону, а к утру возвращались. Из рассказа следует также, что одна из девушек из села Ходары, вернувшись «в ночь домой», помылась, оделась во всё чистое и покончила жизнь самоубийством, так как «для неё эти трудности стали невыносимыми».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 33 города Чебоксары Яной Валиевой (руководители — И. А. Диарова, Т. Э. Афанасьева).

* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.