От бойцов «пар шёл»: воспоминания героев Сурского рубежа
ИА REGNUM публикует воспоминания ещё шести участников строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей"*. В него вошли рассказы о героях тех событий, которых ещё называли бойцами, собранные чебоксарскими школьниками и педагогами.
«Берег реки срывали, чтоб крутой был»
Валентине Васильевне Муленковой из Порецкого района (1928 года рождения) на момент начала строительства оборонительных рубежей было 13 лет. На «окопы» мобилизовали родителей и сестру, которые работали в районе Порецкого и Красного Яра.
По её словам, «правый берег Суры срывали, чтоб крутой был», а норму выполняли, несмотря на то, что она «была тяжёлой», «дезертиров не было, никто не убегал»:
Валентина Васильевна также рассказала, что по выходным «выделяли лошадей», чтобы участники строительства съездили домой помыться в бане.
Фрагмент из материала, собранного учителями гимназии № 2 города Чебоксары Т. И. Анисимовой и М. Ю. Вислобоковой.
«Было тяжело всем»
Феодора Яковлевна Мурзина из Ядринского района (1933 год рождения) вспоминает, что её отец Яков Иванович Зеленцов, который был председателем колхоза, перед отъездом на фронт принял в деревне около 20 строителей оборонительных рубежей.
По её словам, «было тяжело всем», а строители жили в доме всю зиму — «до тех пор, пока сохранялась опасность, что фашисты могут прорвать оборону»:
Фрагмент из материала, собранного учителем лицея № 4 города Чебоксары Ю. М. Мурзиной.
«Готовились ко всему»
Нина Сергеевна Нагасова из Янтиковского района приводит слова своей матери о том, что, когда Германия напала на страну, «совет партии велел обороняться, начали строиться окопы», ловушки.
Она также сообщила, что в то время «главным военным центром» был колхоз, откуда узнавали, какие города захвачены или освобождены:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 6 города Чебоксары Еленой Михайловой (руководитель — Р. Г. Пыркова).
Откалывали «ломом маленькие кусочки»
Галину Матвеевну Николаеву (Ужаева) из Марпосадского района (1925 года рождения) мобилизовали на строительство Сурского рубежа в 16 лет. Они рыли окопы недалеко от своей деревни:
Участница тех событий также рассказала, что весной 1942 года её вместе с шестью колхозниками отправили «на рубеж», чтобы поправить траншеи и землянки».
Фрагмент из материала, собранного учеником лицея № 4 города Чебоксары Вадимом Мартиросовым (руководитель — Т. И. Ананьева).
От людей «идёт пар»
Надежда Никоноровна Никонорова из Янтиковского района (1926 год рождения) рассказала, что в её доме проживали строители оборонительных рубежей. В бане жили восемь колхозников из деревни Калиновка Красноармейского района:
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 36 города Чебоксары Артемом Кузнецовым (руководитель — О. В. Ржанова).
«Вспоминала в слезах» в День Победы
Татьяна Николаевна Николаева из Шумерлинского района (1917 — 1996) ушла «на окопы» в 24 года.
Она также рассказывала, что тогда кормили плохо, поэтому её младшая девятилетняя сестра Евдокия приносила ей еду, приготовленную родителями:
Одежда у рабочих была своя — холщовые штаны, а «на ногах всегда мокрые лапти с портянками»:
Чтобы помыться, ходили домой 16 км в одну сторону, а к утру возвращались. Из рассказа следует также, что одна из девушек из села Ходары, вернувшись «в ночь домой», помылась, оделась во всё чистое и покончила жизнь самоубийством, так как «для неё эти трудности стали невыносимыми».
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 33 города Чебоксары Яной Валиевой (руководители — И. А. Диарова, Т. Э. Афанасьева).
* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.