ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства в 1941–1942 годах в Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей»*. Эти рассказы собирали чебоксарские школьники. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти ветеранов.

https://shemur.cap.ru/ 28 октября 2020 года, Шемуршинский район. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Над Сурским рубежом пролетел немецкий самолёт

Воспоминания Людмилы Михайловны Петровой (Юдиной), которая родом из Курмышского района Горьковской области (ныне Нижегородской области), приводит её внучка. Она рассказала, что незамужних девушек отправили на строительство Сурского рубежа: сначала они трудились в селе Михайловское, затем — в селе Ранежье.

Из рассказов следовало, что основной задачей у тружеников была «рубка льда и строительство ледяных заграждений при впадении Суры в Волгу около Васильсурска». Отмечается, что «жили тогда трудно: еда скудная, плохая одежда», при этом морозы порой стояли 40-градусные.

«Бабушка рассказывала, что после ледяных заграждений отправили их за Ильину гору в Ядринском районе копать траншеи. Она часто вспоминала случай, как однажды пролетел над ними немецкий самолёт, фотографировал их. Испугались не на шутку, думали, что будет бомбить, но обошлось», — приводятся слова Людмилы Михайловны.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 22 города Чебоксары Егором Петровым (руководители — Р. Г. Кириллова, А. П. Бахарева, Т. Ю. Большакова).

Строили окопы с помощью быков

Марию Петровну Петрову (1919 — 1996) из Урмарского района отправили рыть Казанский обвод вместе со старшими сёстрами Анной и Юлией, а младших сестёр Варвару и Клавдию отправили «на работы далеко», скорее всего, вдоль Суры. Копали окопы по 10-12 часов в день, были «в жутких условиях». Помимо этого, строили блиндажи и землянки.

«Для этого нужны были брёвна. Мы рубили деревья и возили брёвна из леса с помощью быков, потому что все лошади были на фронте. Тяжело было управляться молодым девушкам с быками, они не слушались в 40-градусные морозы», — рассказывала ветеран детям.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 59 города Чебоксары Даниилом Жаровым (руководитель — Н. Н. Купцова).

https://shemur.cap.ru/ 28 октября 2020 года, Шемуршинский район. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

«Хотелось поделиться едой с пленными немцами»

Клавдию Федоровну Петухову (Ершова, 1923 — 2017) из Батыревского района вместе с молодёжью мобилизовали на рытье окопов у Суры в Алатыре, на оборонительных рубежах она трудилась до окончания строительства.

«До места назначения добирались в теплушках, были случаи, когда по пути воровали рюкзаки. Жили в бараках. Чтобы переночевать, на пол стелили солому, утром этой соломой топили печь, дров не было», — вспоминает из рассказов Клавдии Федоровны её внучка.

По её словам, работа была тяжёлой, уставали очень сильно, от использования кирок и лома болели руки и спина:

«На ногах были лапти. Части при работе ноги проваливались в сугробы, мёрзли, мокли, а потом они часто болели».

Клавдия Федоровна также рассказывала, что в строительстве оборонительных рубежей также участвовали пленные немцы, которых кормили хуже, чем сельчан:

«Мне очень хотелось поделиться своей едой с пленными немцами, но нельзя было».

Фрагмент из материала, собранного учеником лицея № 44 города Чебоксары Захаром Марковым (руководители — Н. Д. Семенова, С. А. Чистякова).

https://shemur.cap.ru/ 28 октября 2020 года, Шемуршинский район. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

«Не дай Боже вам всё это пережить»

Ефросинья Матвеевна Платонова (1922 года рождения) из Алатырского района спустя десятилетия узнала о том, что строила Сурский рубеж.

«Не дай Боже вам всё это пережить», — обращается она к молодому поколению.

По словам ветерана, всё трудоспособное население деревни, которое осталось в тылу, рыло окопы по 9-10 часов в день. В качестве инструментов были «руки, лом и лопата»:

«Всё время собирали хворост и рубили деревья, чтобы разводить много костров. Я сначала не понимала, для чего, но потом мне мама объяснила, что так будет легче копать замёрзшую землю. […] Спустя много десятилетий узнала, люди рассказали, что те окопы, которые мы рыли, стали называть Сурским рубежом. Для нас по большому счёту неважно название. Главное, мы знали, что родная земля будет защищена, если враг приблизится».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 45 города Чебоксары Викторией Морсковой (руководитель — Н. Л. Степанова).

https://shemur.cap.ru/ 28 октября 2020 года, Шемуршинский район. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

«Снег становился чёрным от вшей»

Марфа Михайловна Савкова из Шумерлинского района вместе с 25 односельчанами была мобилизована на строительство Сурского рубежа. Она вспоминала, что работали «в холоде и голоде», при этом аномальные морозы усиливал холодный ветер с Суры.

«Жили мы в тёмной землянке, не позволяли зажигать ни керосиновые лампы, ни лучины, спали на полу. У всех по всему телу были вши. Перед тем как зайти в землянку, мы трясли волосы, одежду. Белый снег становился чёрным от огромного количества вшей. Был случай, когда в ночь с морозом в 45 градусов нас выгнали из землянки, где топилась буржуйка. Мы рассердились и сговорились все 25 человек, силком зашли в землянку, начали кидать на буржуйку вшей — те от жары с треском лопались. Первый раз за весь период работы мы спали крепким сном», — вспоминала Марфа Михайловна.

Она также рассказывала, что её мать Матрена Васильевна по поручению властей пекла хлеб для строителей оборонительных рубежей, при этом несколько раз её повозку с хлебом грабили.

После Сурского рубежа девушек и женщин мобилизовали на лесоповал, где они работали по пояс в снегу, выполняя норму в шесть кубометров в сутки.

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 33 города Чебоксары Яной Валиевой (руководители — И. А. Диарова, Т. Э. Афанасьева).

* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.