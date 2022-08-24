Даже больные «не щадили себя»: воспоминания героев Сурского рубежа
ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941–1942 годах в Чувашии. Рассказы собирали школьники для сборника «Строители безмолвных рубежей»*. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти ветеранов.
Даже больные «не щадили себя»
Внук ветерана Сергея Ивановича Терентьева рассказал, что на строительство оборонительных рубежей были мобилизованы его тёти Федора и Паша, которым в 1941 году было соответственно 25 лет и 21 год. Они помогали возводить рубежи в Ядрине.
По его словам, норма выработки давалась ежедневно. Он отмечал, что «тётя Паша очень переживала» из-за отсутствия часов, так как на работу нельзя было опаздывать, и «она вставала специально намного раньше». Жили в неотапливаемых бараках и палатках, не хватало тёплой одежды и отапливаемых помещений, где можно было бы согреться. Из рассказов известно, что больше всего изнашивались рукавицы и обувь:
На вопрос о том, как было организовано питание, дед рассказывал со слов родственниц, что «питались они плохо», иногда не ели по несколько суток:
Из рассказов известно, что у обеих родственниц не было детей: их здоровье было подорвано при строительстве оборонительных рубежей, в том числе «тётя Паша сильно заболела» и была отправлена домой.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 1 города Чебоксары Матвеем Николаевым (руководитель — Т. Б. Янова).
Жевали замёрзшую траву
Клавдия Тимофеевна Тимофеева (1923 — 2005) из Урмарского района вспоминала, что от сильного холода «руки и ноги» ничего не чувствовали, но при этом лопату и лом «не выпускали из рук». После завершения строительства оборонительных рубежей она вместе с сестрой и подругой неделю шла пешком домой, пройдя 100 км и стараясь «не останавливаться, иначе замёрзнешь».
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 59 города Чебоксары Даниилом Жаровым (руководитель — Н. Н. Купцов).
Лом «на память»
Сестра Ксении Тихоновны Тихоновой (1923 — 1987) из Янтиковского района рассказала, что в строительстве рубежей участвовали отец и сестра, которые рыли окопы возле деревни, где только на одном участке было до 100 человек.
Отмечается, что «на память» отец оставил семье лом с буквой «Т», с которым он работал на Сурском рубеже.
Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 44 города Чебоксары Софьей Ванерке (руководитель — Н. Д. Семенова, С. А. Чистякова).
От голода «многие умирали»
Марфа Павловна Толстова (Павлова, 1918 — 2011) из Шумерлинского района рассказывала, что в 1941 году с пятимесячным ребёнком «на руках пошла работать в колхоз», записалась в пахари, где работала на лошадях с подростками.
Её мобилизовали на строительство Сурского рубежа, где доверили лошадь как «умевшей обращаться и ухаживать» за ними:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 49 Яной Мидаковой, а также Г. Ф. Герасимовой (бабушка) (руководитель — М. В. Кузьмина).
Руки чувствуешь? Ноги чувствуешь?
Анфиса Тихоновна Тихонова из Канашского района вспоминает, как в 1941 году после сбора овощей «сельских жителей в один день собрали у управления и объявили, что всё работоспособное население отправляется рыть окопы». Ветеран рассказывает, что «народ заволновался, женщины заплакали».
На следующий день мобилизованные отправились на строительство, при этом «женщины, провожавшие нас, запричитали, повсюду слышался плачь». До места работы они шли 50 км, где их определили к местным жителям. Инструмент им выдали на месте строительства, а в конце дня проверяли норму выработки:
Анфиса Тихоновна также поведала, что на стройке жгли костры, чтобы согреться, но «встанешь лицом к костру — жарко, а спине — холодно»:
По словам ветерана, за порядком следили милиционеры, домой ни разу не отпустили, работали без выходных.
Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 55 Ильей Яковлевым, Антоном Яковлевым (руководитель — С. Г. Данилова).
* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.