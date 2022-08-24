ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941–1942 годах в Чувашии. Рассказы собирали школьники для сборника «Строители безмолвных рубежей»*. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти ветеранов.

https://yantik.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Даже больные «не щадили себя»

Внук ветерана Сергея Ивановича Терентьева рассказал, что на строительство оборонительных рубежей были мобилизованы его тёти Федора и Паша, которым в 1941 году было соответственно 25 лет и 21 год. Они помогали возводить рубежи в Ядрине.

«Валили лес, выполняли земляные работы. Работали по 14 часов в сутки, без выходных дней, невзирая на погодные условия. Земля была каменной от мороза и практически не оттаивала даже при разведении костров. […] Снега было очень много, по колено стояли в снегу, но работали. Деревья были огромной толщины, женщины переносили их на своих плечах. […] Они все работали лопатами, вилами, ломами, кувалдами», — рассказывал дед.

По его словам, норма выработки давалась ежедневно. Он отмечал, что «тётя Паша очень переживала» из-за отсутствия часов, так как на работу нельзя было опаздывать, и «она вставала специально намного раньше». Жили в неотапливаемых бараках и палатках, не хватало тёплой одежды и отапливаемых помещений, где можно было бы согреться. Из рассказов известно, что больше всего изнашивались рукавицы и обувь:

«Никто не жалел себя — ни женщины, ни подростки, даже больные, как могли, работали. […] Боевой дух поддерживал «патриотизм и желание не пропустить врага к Казани».

На вопрос о том, как было организовано питание, дед рассказывал со слов родственниц, что «питались они плохо», иногда не ели по несколько суток:

«Были даже случаи, когда хлеб оказывался с червями. Хотя понимали, что надо кормить солдат, у них ещё тяжелее».

Из рассказов известно, что у обеих родственниц не было детей: их здоровье было подорвано при строительстве оборонительных рубежей, в том числе «тётя Паша сильно заболела» и была отправлена домой.

https://yantik.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 1 города Чебоксары Матвеем Николаевым (руководитель — Т. Б. Янова).

Жевали замёрзшую траву

Клавдия Тимофеевна Тимофеева (1923 — 2005) из Урмарского района вспоминала, что от сильного холода «руки и ноги» ничего не чувствовали, но при этом лопату и лом «не выпускали из рук». После завершения строительства оборонительных рубежей она вместе с сестрой и подругой неделю шла пешком домой, пройдя 100 км и стараясь «не останавливаться, иначе замёрзнешь».

«Были очень голодными, приходилось жевать замёрзшую траву. Как только дошли до железнодорожной станции Урмары, мы попросили хоть немного еды у работников станции. Обессиленные девушки со слезами на глазах начали жадно есть. Подруга Катя не смогла дойти до своей деревни, видимо, много съела после долгого голодания», — приводится фрагмент из воспоминания.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 59 города Чебоксары Даниилом Жаровым (руководитель — Н. Н. Купцов).

Лом «на память»

Сестра Ксении Тихоновны Тихоновой (1923 — 1987) из Янтиковского района рассказала, что в строительстве рубежей участвовали отец и сестра, которые рыли окопы возле деревни, где только на одном участке было до 100 человек.

https://yantik.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Отмечается, что «на память» отец оставил семье лом с буквой «Т», с которым он работал на Сурском рубеже.

«Чтобы не путать ломы во время работы, их подписывали. На ломе отца была буква «Т» — Тихоновы. Этот лом у меня до сих пор хранится. […] Люди были очень сильные и выносливые, ведь выдержали такое», — говорится в материале.

Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 44 города Чебоксары Софьей Ванерке (руководитель — Н. Д. Семенова, С. А. Чистякова).

От голода «многие умирали»

Марфа Павловна Толстова (Павлова, 1918 — 2011) из Шумерлинского района рассказывала, что в 1941 году с пятимесячным ребёнком «на руках пошла работать в колхоз», записалась в пахари, где работала на лошадях с подростками.

«Людям кушать было нечего, ели лебеду, крапиву, конский щавель, жёлуди. От желудей у людей часто случались проблемы с желудком. От голода в деревне многие умирали», — вспоминала Марфа Павловна.

Её мобилизовали на строительство Сурского рубежа, где доверили лошадь как «умевшей обращаться и ухаживать» за ними:

«Возила на повозке, потом на санях брёвна для строительных нужд, фураж для лошадей, припасы и инвентарь для работ. Невероятно трудно было управлять гружёнными тяжёлыми брёвнами санями, которые норовили застрять в глубоком снегу».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 49 Яной Мидаковой, а также Г. Ф. Герасимовой (бабушка) (руководитель — М. В. Кузьмина).

https://yantik.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

Руки чувствуешь? Ноги чувствуешь?

Анфиса Тихоновна Тихонова из Канашского района вспоминает, как в 1941 году после сбора овощей «сельских жителей в один день собрали у управления и объявили, что всё работоспособное население отправляется рыть окопы». Ветеран рассказывает, что «народ заволновался, женщины заплакали».

На следующий день мобилизованные отправились на строительство, при этом «женщины, провожавшие нас, запричитали, повсюду слышался плачь». До места работы они шли 50 км, где их определили к местным жителям. Инструмент им выдали на месте строительства, а в конце дня проверяли норму выработки:

«Рыли траншеи с человеческий рост и в высоту, и ширину. […] Всех предупредили, что необходимо взять зимние вещи. А мы жили очень бедно, даже сменного белья у меня не было. На ногах — шерстяные носки, обмотанные самотканым сукном, да лапти. Под платьем холщовые штаны до колен. На плечах — короткая безрукавка из овчины. Потом мне передали сахман — бабушкино пальто из домотканого сукна».

Анфиса Тихоновна также поведала, что на стройке жгли костры, чтобы согреться, но «встанешь лицом к костру — жарко, а спине — холодно»:

«В лютые морозы, а доходило до 40 градусов, старались друг за другом следить. Стоишь, бывало, бьёшь ломом по земле. Вдруг кто-то бежит с криком: «Щёки белые! Растирай быстрее! Руки чувствуешь? Ноги чувствуешь?»

https://yantik.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии

По словам ветерана, за порядком следили милиционеры, домой ни разу не отпустили, работали без выходных.

Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 55 Ильей Яковлевым, Антоном Яковлевым (руководитель — С. Г. Данилова).

* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.