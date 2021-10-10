ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Евгений Касимов рассказал, что сегодня большой проблемой является быстрое распространение в интернете неточных фактов об истории строительства оборонительных сооружений в годы Великой Отечественной войны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Евгений Касимов

Проблемы освещения в интернет-пространстве историистроительства оборонительных сооружений на территории Чувашиив годы Великой Отечественной войны

Интернет играет огромную роль в наше время. В том числе благодаря ему мы можем сохранять память о прошлом, транслируя знания о важнейших событиях отечественной истории широкому кругу пользователей. Следует отметить, что за последние пять лет, и особенно в 2020—2021 гг., в интернет-пространстве выставлено в открытом доступе огромное количество разного рода информации о строительстве оборонительных сооружений на территории Чувашии: сканы архивных документов тех лет, воспоминания непосредственных участников строительства укреплений, а также их родственников, научные статьи, журналистские публикации и заметки, фильмы, фото‑ и видеоотчеты о юбилейных мероприятиях. Всё это можно только приветствовать. В настоящем докладе речь пойдет не об информационных возможностях сети интернет, а о проблемах, с которыми мы сталкиваемся при её использовании в целях популяризации сведений об историческом прошлом.

Основная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что всего лишь один неточный факт, выставленный в сети интернет, дальше начинает стремительно распространяться, приобретая буквально лавинообразный характер. Приведу самый характерный пример. Во многих источниках приводятся ошибочные сведения, что Сурский оборонительный рубеж построили за 45 дней. При этом зачастую в соседнем же предложении говорится, что строительство рубежа велось в октябре 1941 — январе 1942 годов. Ноябрь и декабрь — это уже 60 дней, хотя строительство продолжалось и почти весь январь 1942 г., или кто-то думает, что в военное время работали с выходными днями, пять дней в неделю?! Морозных дней за минус тридцать градусов в декабре было немного, так что строительство продолжалось почти непрерывно.

Данные о строительстве рубежей за 45 дней, в частности, приведены на официальных сайтах администраций Ядринского и Яльчикского районов, Чувашского регионального отделения Русского географического общества, Чувашпотребсоюза, новочебоксарской городской газеты «Грани», районных газет «Канаш» (Канашский район), «Знамя» (Козловский район), на сайтах не одного десятка школ республики, целого ряда детских садов и библиотек и т. д. Чтобы в этом убедиться, достаточно ввести в любую поисковую систему цитату «И за 45 дней сделали практически невозможное — построили 380 километров оборонительных конструкций».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

К сожалению, неправильная информация идет дальше, в массы. В качестве доказательства приведу несколько фактов из своего опыта обращения к данной теме. В мае 2021 г. мы провели республиканскую олимпиаду для школьников и студентов ссузов, посвященную строительству оборонительных рубежей на территории Чувашии. Она носила дистанционный характер, в течение месяца учащимся нужно было найти ответы на поставленные вопросы. И в задании «Верны ли следующие суждения?» я специально включил предложение «Строительство оборонительных сооружений на территории Чувашии продолжалось в течение 45 дней». Готовясь к выступлению, не поленился и подсчитал результаты ответов учащихся на этот вопрос. Так вот, из 153 человек, принявших участие в олимпиаде, 98 учащихся, то есть почти две трети (64,0%), ответили на данный вопрос неверно. При этом неправильный ответ дали все 100% одиннадцатиклассников (их было всего 10 человек), 85,0% студентов ссузов (лишь пять человек из 34 ответили верно). Относительно порадовали лишь 9−10 классы, среди которых неправильно ответили 59 учеников (56,25% учащихся 9 классов и 52,5% учеников 10 класса), тогда как 50 все же дали верный ответ.

Плюс в этом году я был председателем дополнительной секции на Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Секция специально посвящалась строительству оборонительных рубежей, и во многих презентациях участников опять «мозолили глаза» эти 45 дней. При этом в научной литературе и исторических документах подобная цифра до настоящего времени мне не попадалась.

Другая подобная история касается количества населения, мобилизованного на строительство оборонительных рубежей. С сайта на сайт «кочуют» цифры о том, что всего на строительство рубежей было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 человек конных; также на строительство направлялось 226 колесных и 77 гусеничных тракторов, 5 экскаваторов. Однако всем знакомившимся с документами понятно, что в данном случае речь на самом деле должна идти не о фактическом количестве граждан, привлеченных к строительству рубежей в 1941 г., а лишь о плановых показателях мобилизации населения по районам Чувашии, намеченных постановлением № 93сс Особого заседания Совнаркома Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 г. В действительности полностью обеспечить строительство людьми и тем более техникой в указанном объеме не удалось и поэтому точнее писать «планировалось направить».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Евгений Касимов

В качестве несомненного факта утвердилось на многочисленных интернет-сайтах положение о том, что в постройке защитных сооружений на территории Чувашии участвовали около 200,0 тыс. человек, то есть треть трудоспособного населения республики на 1 октября 1941 г. (или на начало войны, согласно другим информационным ресурсам). Цифра красивая, ровная. Удобно сравнивать с общим количеством призванных на фронт из Чувашии (208 тыс. человек). Но давайте будем откровенны, эта цифра «высосана из пальца». В источниках ее нет, и мы можем оперировать только следующими фактами: во-первых, предполагалось привлечь к строительству рубежей 182 760 человек (то есть 171 450 пеших и 11 310 работников с тягловой силой); во-вторых, реально удавалось мобилизовывать меньше человек, чем предусматривалось планами (к примеру, 20 ноября 1941 г. на строительстве Сурского рубежа должны были работать 117 900 стройармейцев, а реально работали 61 676 человек); в-третьих, по данным источников ежедневно на возведении укреплений в Чувашии работало примерно 85 тыс., иногда до 110 тыс. человек. Вот и все, исходя из этих цифр мы и можем делать выводы, других данных у нас нет.

Есть опасность создания такой мифологизированной истории строительства оборонительных рубежей. Тем более что у нас в Чувашии есть яркий пример подобной мифологии, связанный с Великой Отечественной войной. Практически каждый год весной в интернет-пространстве, чтобы показать роль тыла в Великой Победе, публикуется миф о том, что колхозник Андрей Михайлович Сарсков внес из личных сбережений 100 тыс. рублей на покупку самолета для Героя Советского Союза, летчика Федота Никитича Орлова. Практика, без сомнения, распространенная в годы войны. Но в научной литературе уже более двадцати лет назад был доказан факт, что эти деньги были собраны со всех колхозников, плюс добавлены средства из фонда самого колхоза. То есть с целью оказания воспитательного, патриотического воздействия на окружающих руководители разного уровня могли идти на неблаговидные поступки. Хотелось, чтобы не было подобных мифов, связанных вокруг строительства рубежей.

Одна из самых главных проблем освещения в интернет-пространстве истории строительства оборонительных сооружений заключается в том, что огромное количество статей и заметок, размещенных на сайтах, написано фактически под копирку, в большинстве случаев приводятся одни и те же факты и оценки, в силу чего однажды введенные в широкий оборот неточные сведения некритически тиражируются все дальше и дальше. Это равным образом касается информации, извлеченной и из воспоминаний, и из архивных документов.

Строительство Сурского оборонительного рубежа

Неточностей и заблуждений о строительстве рубежей достаточно много, о них мною написано в статье «Строительство оборонительных сооружений на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны: факты и заблуждения», опубликованной в сборнике по итогам июньской конференции в Чебоксарах, статья выставлена и в открытом доступе, в Научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU». Хотя в статье упор сделан главным образом на научную литературу, краеведческие издания и Интернет-сайты в статье затрагиваются лишь частично, в самых общих чертах.

Есть еще одна важная проблема, которая, если вещи называть своими именами, выражается в фальсификации исторических источников. Речь идет о том, что в связи с памятными мероприятиями школьникам и студентам давались задания собрать воспоминания родственников об участии в строительстве рубежей. При этом выполнить данное задание было крайне желательно. В итоге смышленые школяры находили в интернете воспоминания жителей, допустим Пензенской области или районов Чувашии, и несколько их перерабатывали, в основном убирая часть деталей. С рядом подобных фактов пришлось столкнуться при подготовке книги о возведении оборонительных рубежей в Чувашии. Школьники и студенты в этом же не видят ничего страшного: подумаешь, придумали, там все равно у всех одинаково: копали и копали, даже в самую холодную погоду.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Евгений Касимов

Замечательно, что нашли деньги и запустили специальный сайт, посвященный строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии. Но если взглянуть на него с научной точки зрения, то выясняется, что к исторической науке и реальной истории возведения оборонительных объектов сайт имеет слабое отношение, здесь, по сути, лишь одна небольшая вводная статья с основными сведениями о строительстве рубежей, плюс выставлены отдельные архивные документы. Подавляющая часть содержания сайта представляют собой новости о проведенных мероприятиях в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Даже в разделе «Публикации» даны лишь перепечатки информации из газеты «Советская Чувашия», материалов ИА REGNUM. Научных работ и ссылок на них на сайте нет вообще. Хотя, кто мешает включить подобные ссылки на статьи, размещенные в Научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU», многие из которых в открытом доступе?! Тем более что в нашей книге «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (увидела свет почти полгода назад) есть подробный список книг и статей, посвященных данной теме. Можно было сделать ссылку на Национальную библиотеку Чувашской Республики, на сайте которой выставлена коллекция «Сурский и Казанский оборонительные рубежи». В ней пять информационно насыщенных разделов: «Документы», «Исследования и материалы», «Воспоминания», «Поисковые работы», «Память». Ведь целью сайта должно быть облегчение получения информации о том, что это было, восемьдесят лет тому назад. А в итоге читаем лишь о том, как в Чувашии проходит Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Таким образом, на примере данного сайта видно, что возможности интернет-пространства для популяризации истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии используются недостаточно. А в целом хотелось бы в дальнейшем видеть со стороны журналистов, краеведов и тем более профессиональных историков-исследователей более точного обращения с историческими источниками, осознания ими своей ответственности за публичное распространение информации, имеющей важное общественное звучание.