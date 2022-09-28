ИА REGNUM завершает публикацию воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, собранных школьниками в книге «Строители безмолвных рубежей»*. Рубежи строились в годы Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти свидетелей героического подвига.

https://alikov.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Аликовский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

От холода плакали и играли в догонялки

Ольга Петровна Чернова из Батыревского района рассказывала, что её мать отправилась на трудовой фронт: окопы рыли в 2–3 метра. Как и большинство, она вспоминает о сильных морозах:

«Безумно сильно мёрзли руки и ноги. Из-за холода шерстяные носки так сильно прилипали к коже, что, когда мама их начинала снимать, они сдирали кожу на ногах. Вернувшись домой, мама очень долго лечила свои ноги. Мать рассказывала, как они плакали от холода и в тот же миг начинали бегать друг за другом и играть, так как на тот момент они ещё были детьми».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 30 города Чебоксары Валерией Каяховой (руководитель — Л. А. Иванова).

«Болели, но терпели»

Юлия Ивановна Чумышева из Янтиковского района вспоминает, что с началом войны они прервали обучение в школе и пошли работать в колхозе, но «так хотелось учиться». Осенью 1941 года их отправили рыть окопы у деревень Тенеево и Ямбулатово, жили они у местных жителей.

Ветеран рассказала, что тёплой одежды не было, она донашивала одежду братьев, которые воевали на фронте, а на ногах были лапти, которые быстро изнашивались, «в них было холодно и сыро», в морозы надевали валенки:

«Согревались, работая. Я работала на сложном и тяжёлом участке. Рыли мёрзлую землю. […] Уставали очень сильно. В основном работали женщины. Мужчин было мало. […] Иногда мужчины помогали нам варить еду. Днём нас кормили обедом. Когда нам очень сильно хотелось кушать, мы грели сухари и хлеб на костре».

https://alikov.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Аликовский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Юлия Ивановна также сообщила, что им «всё время» говорили о «необходимости окопов», обстановка в 1941 году была напряжённой, поэтому если строители «болели, то терпели»:

«Как бы ни было трудно, никто из нас не жаловался. Все хотели помочь своей стране, Родине победить врага».

Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 36 города Чебоксары Максимом Асановым, Кирой Кузнецовой (руководители — Л. Л. Артемьева, Ф. П. Крюшникова).

За самовольство грозил трибунал

О том, как рыла окопы Анна Ивановна Шнягина (Ежова), рассказала её дочь. Она рассказывала, что по утрам спешили на работу, увязая в сугробах. Были перебои с питанием, особенно быстро изнашивалась обувь — взамен давали лапти или кирзовые сапоги.

«Но разве в них продержишься долго? Вот и у матери моей, как она вспоминала, валенки стёрлись до дыр. Пожалел мастер, отпустил пять девчонок домой поменять рабочую одежду. Но с условием — уйти ночью и вернуться к утру к началу смены. Сильно рисковал он, так как за самовольство грозил трибунал».

Дочь ветерана рассказала, что девушки не подвели мастера, вернулись к утру, пройдя 30 км. Землю, которую они копали, сравнивали с гранитом из-за морозов:

«Выдюжили, справились к сроку».

Фрагмент из материала, собранного ученицей гимназии № 1 города Чебоксары Надеждой Григорьевой (руководитель — И. А. Федулова).

https://alikov.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Аликовский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

«С удивлением вспоминала, как выжили»

Пелагея Ефимовна Шумилова из Аликовского района (1926–2018), как рассказали её дочь и внучка, рыла окопы у Суры:

«Было очень тяжело, с удивлением вспоминала, как они выжили в тех нечеловеческих условиях. Наступили сильные морозы, не хватало тёплой одежды и обуви, вместо валенок на ногах были только лапти. Приходилось голодать по несколько дней. Долбили замёрзшую землю лопатами и киркой… Всё пережили, перетерпели и выжили ради будущей победы».

Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 4 города Чебоксары Валерией Васильевой (руководитель — Д. В. Кулешова).

«Не то что работать, выжить стоило огромных усилий»

Анфису Яковлевну Яковлеву из Цивильского района отправили рыть траншеи в 17-летнем возрасте. По её словам, они клали на противотанковые рвы жерди и хворост, прикрывая их потом землёй: «Танк провалится — не выберется»:

«Когда работали — пот лил в три ручья. От лопаты и лома горели руки. Трудно, очень трудно было в то время, но работали. Мороз той зимой был лютый, […] только быстрой ходьбой и разогревались. Одевались плохо, в старой дырявой фуфайке».

Ветеран рассказала, что катастрофически не хватало тёплых рукавиц, верхней одежды, обуви. Лапти постоянно мокли в «подтаявшей земляной жиже, люди мёрзли и болели». Также были проблемы с питанием, хотя это была обязанность колхозов, но «на деле без питания обходились по двое-трое суток»:

«Не то что работать, выжить в таких условиях стоило огромных усилий».

Фрагмент из материала, собранного ученицей начальной школы — детского сада города Чебоксары Дарьей Андреевой (руководитель — М. Ю. Шикарева).

https://alikov.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Аликовский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Вгрызались в землю подростки и бабы

Анна Андреевна Ярочкина (1919–2006) из Курганской области переехала в 1941 году в Шумерлю, поступила на работу в артель «Труженик». По её словам, никто из коллег не отказывался идти на строительство Сурского рубежа — наоборот, «гордились, если твоя фамилия попала в список зачисленных на работы»:

«До места строительства шли пешком вместе с бригадиром, пели и мечтали о том, как будем жить, когда кончится война».

При рытье окопов подростки трудились на подводах для перевозок брёвен и досок для землянок и блиндажей. Землю ветеран сравнила с «единым глиняным комом»: сначала шли дожди, а потом ударили морозы, поэтому «вгрызались на два метра в глиняную мёрзлую землю — вот такая задача стояла перед подростками и бабами».

Анна Андреевна также рассказала, что в основном строители носили лапти-онучи, а кто был «позажиточнее или из семьи военных, имели храмовые сапоги, но это была редкость». Спали строители первоначально в лесу, «вдоль сваленных деревьев», а затем — в землянках:

«Лопаты ломались. […] Кормили скудно. Картошка — вот самое желанное, но и её не всегда хватало. По вечерам возле костров выступали бригадиры или политруки. Всегда внимательно слушали сводки с фронта, читали газеты, просто пели — ведь были молодыми».

https://alikov.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Аликовский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Ветеран заболела в декабре 1941 года и вернулась домой с воспалением лёгких.

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 41 города Чебоксары Марией Румянцевой (руководитель — О. Ю. Румянцева).

*«Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.