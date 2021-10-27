ИА REGNUM продолжает публикацию воспоминаний участников строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей, опубликованных в сборнике «Строители безмолвных рубежей"*. В нём представлены рассказы, собранные чебоксарскими школьниками.

Cap.ru 28 октября 2020 года. Красночетайский район Чувашии. Флешмоб в честь старта Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Исхудавшего отца затащил на печку ребёнок

Воспоминания отца Захара Александровича Кулагина том, как строился оборонительный рубеж, приводит его дочь Елена Захаровна Иванова. На начало войны ему был 41 год.

«Его к этому времени раскулачили за излишки имущества: у нас была своя мельница. Нас, четверых детей, просто выкинули на снег посреди зимы. А отца забрали. Помогли родственники», — вспоминает дочь.

Она также рассказала, что зимой 1941 года начался голод, так как после начала войны из колхозов стали забирать все железные лопаты и ведра, а деревянной лопатой «новую землю не разроешь»:

«С сентября 1941 мы начали выполнять домашние нормы: вязали носки, рукавицы. Были специальные нормы на каждую семью, по количеству человек в ней. Отца на строительные работы забрали в октябре. Каждый должен был иметь при себе личный инструмент. Помню, отец взял пилу. […] Мы остались с больной мамой».

Елена Захаровна вспоминает, что отец проработал недолго, вернулся в ноябре:

«Как это было? Страшно. Отец был очень худым. Я его даже не узнала. Позже отец рассказал, что они работали на строительстве рвов. […] Кормили там так, что через полтора месяца отца из-за истощения отправили домой. Как отправили? Пешком. Неделю он самостоятельно добирался до дома. А когда зашёл в дом, то свалился. И потерял сознание. […] Отец исхудал так, что его, взрослого мужчину, семилетняя девочка одна затащила на печку. Потом он долго не мог встать».

Cap.ru 28 октября 2020 года. Красночетайский район Чувашии. Флешмоб в честь старта Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Она также рассказала, что голод «закончился примерно в середине 1950-х годов». А до этого шестилетний сын «прибегал домой и плакал, что у соседней есть хлеб, а у нас нет».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 40 города Чебоксары Марией Ивановой (руководитель — В. Ю. Данилова).

«Было трудно, но зато нас не убивали»

Об Александре Константиновне Крынецкой (1913−2011) из Ядрина рассказала её правнучка. По её словам, они ходили рыть окопы под городом Горький, и она говорила, что «нам трудно, но зато нас не убивают»:

«Прабабушка мало про это рассказывала, но иногда говорила, как было тяжело, как с матерью работали по очереди, и что иногда её сын Володя работал вместо них. Также рассказывала, как они дружно работали в любую погоду и никто не жаловался».

Также «для поднятия духа людей» после «особо тяжёлых дней» устраивали отдых с песнями и танцами.

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 23 города Чебоксары Ростиславом Максимовым (руководитель — Ю. А. Маркиянова).

«В бригаде были одни девчонки по 13 — 15 лет»

Раиса Васильевна Кочеткова (1928 года рождения) из Алатырского района вспоминает, что осенью 1941 года к ним домой пришёл Володя Рудаков:

«И сказал, что записал меня вместе с подружками в свою бригаду на рытье окопов вдоль берега Суры. В бригаде были одни девчонки лет по 13 — 15. Вставали рано, из села Стемасы шли пешком вдоль Суры к мосту, часто в темноте дорогу перебегали волки, было очень страшно».

Она рассказала также, что траншеи были глубиной до двух метров, а на строительство брали еду из дома, а у кого не было — «только воду»:

«В бригаде если все вместе, всегда делились друг с другом последним куском. Работать приходилось по три дня, потом на один день отпускали на отдых».

Cap.ru 28 октября 2020 года. Красночетайский район Чувашии. Флешмоб в честь старта Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Cap.ru 28 октября 2020 года. Красночетайский район Чувашии. Флешмоб в честь старта Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 38 города Чебоксары Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).

«Стояли на вахте с макетом ружья»

Юлия Викторовна Кольцова (1928 — 2018) из Ядринского района, когда грянула война, поступила в педагогическое училище. Она рассказывали, что у неё было огромное желание учиться, «несмотря на голод и холод».

«В училище не кормили, еду приносили на неделю из дома. Добирались пешком до Ядрина. Но однажды не смогла пойти домой, так как отправили нас работать на строительство моста и дороги к Ядрину. Еда кончилась. За целую неделю голодала и так ослабла, что потеряла сознание. Работали и после занятий, носили к Суре для строительства моста на носилках песок. Ещё и по берегу строили плетень, куда таскали камни и заполняли дыры в плетнёвой изгороди», — приводится фрагмент из её воспоминаний.

По словам Юлии Викторовны, в училище, где они жили, «в холодных комнатах стояли по ночам на вахте с макетом ружья»:

«Такое дежурство было организовано на случай войны».

Носили тогда лапти, которые сами же и плели. В отсутствие электричества использовали «мигалки», вместо бумаг для выполнения домашних заданий «писали на страницах старых книг между строками».

Cap.ru 28 октября 2020 года. Красночетайский район Чувашии. Флешмоб в честь старта Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Фрагмент из материала, собранного ученицей гимназии № 1 города Чебоксары Марией Федуловой (руководитель — И. А. Федулова).

«Боялась, как бы дочь не стала слабоумной»

Мария Васильевна Козлова из Ядринского района рассказала, что при строительстве оборонительных рубежей каждый колхоз получил разнарядку, в том числе отправить определённое количество пеших и конных. По её словам, её 15-летняя сестра Валентина в 1941 году «по поручению отца повезла к Суре на подводе инструменты, людей»:

«На обратном пути сильно промёрзла, заболела менингитом, долго, почти до весны, болела. Мама, Анна Сергеевна, очень переживала, боялась, как бы дочь не стала слабоумной. К счастью, всё обошлось».

Ветеран также сообщила, что дети в ожидании взрослых разводили костры, пекли картошку, хлеб заменили толчёной картошкой, смешанной с водой и дрожжами, называя их «лейтенантами»:

"Особо отличившихся колхозников, которые перевыполняли нормы (а это 3 куба промерзлой земли — объём кузова грузовой машины), 16 марта 1942 года представили к награждению почётной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР».

Cap.ru 28 октября 2020 года. Красночетайский район Чувашии. Флешмоб в честь старта Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Фрагмент из материала, собранного ученицей школ № 28 города Чебоксары Анастасией Игнатьевой (руководитель — И. А. Кириллова).

* — «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.