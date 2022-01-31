ИА REGNUM публикует воспоминаний ещё пяти участников строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей"*. В нём представлены рассказы, собранные чебоксарскими школьниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

От Чувашии до Берлина

Мария Кузьминична Ланько (1921 год рождения) из Чебоксар после начала войны оставила учёбу в Московском педагогическом пединституте и пошла работать. Отмечается, что своё «боевое крещение как солдат тыла» она приняла на участке № 3 военно-полевого строительства 12-го Армейского управления оборонительных работ Главоборонстроя НКО СССР.

«Четыре морозных, снежных зимних месяца 1941 — 1942 гг. вместе с сотнями колхозников Порецкого района Чувашской АССР я строила ДЗОТы, ДОТы, противотанковые эскарпы и надолбы на дальних подступах к важнейшим промышленным центрам страны. Работали от зари до зари, было невыносимо тяжело и холодно. Не хватало тёплой одежды. Многие болели», — рассказала ветеран.

В июне 1945 года Мария Кузьминична была направлена в Германию в качестве сотрудника советской военной администрации, где в Берлине «исполняла работы по денацификации, установлению демократических принципов будущего немецкого государства».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 6 города Чебоксары Викторией Платоновой (руководитель — К. Г. Брызгалова).

«Две девушки из нашей деревни умерли от холода»

Евдокия Ивановна Матвеева (1931 год рождения) из Янтиковского района вспоминает, что когда в 1941 году мужчины из деревни уходили на фронт, то «народ был в панике». Она рассказала, что «сосед наш лошадь запрягал, чтобы воевать уехать, все плакали». В строительстве Казанского обвода участвовали брат и её сестра Мария 1924 года рождения.

«Колхозники нашей деревни рыли окопы у деревни Тенеево. Я помню, что она уходила рано утром на окопы, так как должны были начать работать в 8 часов утра и закончить в 18:00. Нельзя было опаздывать, отлучаться с работы. Нас постоянно проверяли, боялись начальства. Для каждого был определён план. Без выполнения плана нельзя было уходить домой», — поделилась воспоминаниями Евдокия Ивановна.

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Марпосадском районе Чувашии

По её словам, сестра приходила «уставшая и замёрзшая»:

«Вечером приходили домой в дырявых лаптях, а отец за ночь эти лапти ремонтировал, а потом сушили их. Отец был инвалидом, поэтому он дома сидел. Брат учился в лесном техникуме, он рыл окопы. Свекровь его тоже рыла окопные сооружения. Многие люди прятались, ходил комендант и проверял, кто сидит в доме».

«Я помню, что две девушки из нашей деревни Антонова Елена и Марфа умерли от холода во время строительства оборонительных рубежей», — рассказала Евдокия Ивановна.

Она также вспоминает, что помимо морозов, тогда был ещё голод, и они с детьми собирали на полях старую, сгнившую картошку ради крахмала, но их постоянно прогоняли.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 36 города Чебоксары Артемом Кузнецовым (руководитель — О. В. Ржанова).

«Есть было нечего, только хлеб и вода»

Раиса Григорьевна Матвеева из Канашского района участвовала в строительстве Казанского обвода в Янтиковском районе в 15-летнем возрасте. По её словам, в деревне она была «самая молодая, но ходила на работы вместе со старшими подругами»:

«Понимала, что надо трудиться для Победы. Время было осенне-зимнее, морозы ударили рано, земля промёрзла быстро. Несмотря на это, все работали, не роптали, понимая значимость общего дела. Было страшно, есть было нечего. Только хлеб и вода. Одежды тоже не было, сами ткали полотно и шили».

Ветеран уверена, что Казанский обвод был «в значительной степени» быстро возведён за счёт «высокой сознательности и ответственности занятых на его строительстве людей».

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Марпосадском районе Чувашии

«Выходили из деревни в 7 часов утра. Народу шло много-много. Везли нас на повозках по полю. А после дождей грязь липла к ногам, и идти было тяжело… Когда приходили на место, нам показывали, что делать. Надо было рыть окопы: 7 метров шириной и 3 метра в глубину. Условия работы на строительстве были чрезвычайно тяжёлые. Механизированной техники не хватало, поэтому использовались материалы, которые крестьяне приносили с собой. В основном это лопаты, ломы, кирки, топоры, пилы», — вспоминает Раиса Григорьевна.

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 40 города Чебоксары Нелли Кирилловой (руководители — В.Ю. Данилова, М.Г. Зайцева).

«В чём работали, в том и спали»

О трудовом подвиге Веры Мефодьевны Мефодьевой (1927 — 2015) из Цивильского района рассказала её родственница. В 14-летнем возрасте Веру и её подругу из соседней деревни забрали в Ибресинский район на заготовку брёвен для строительства окопов на линии Сурского рубежа.

«Одежды лишней не было — в чём работали, в том и спали. Раз в месяц Вера ездила к себе в родную деревню за продуктами для пропитания в лесу. Так как время было тяжёлое, военное, жителям деревень приходилось сдавать государству яйца, молоко, масло и другие сельскохозяйственные продукты. Поэтому дома у них еды оставалось мало. Пекли даже лепёшки из лебеды», — приводится воспоминания ветерана.

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Марпосадском районе Чувашии

Также отмечается, что Вера Мефодьевна часто вспоминала военный период, особенно «те лишения и нечеловеческие условия, в которых им приходилось работать, что ей было очень холодно, так как одежда у неё была очень скудная».

Фрагмент из материала, собранного ученицей гимназии № 1 города Чебоксары Ксенией Михайловой (руководители — З. А. Ванюшкина).

«На улице появляться нельзя было»

Анатолий Федорович Мидаков из Красночетайского района о Сурском рубеже слышал от своей матери Ольги Дмитриевны Мидаковой. По её словам, рыть окопы отправляли стариков, женщин и девушек 16 — 17 лет. Ими командовали военные.

«На улице появляться нельзя было. На окнах были светомаскировки, висели чёрные материи. Если свет в окне был виден, то стучали в окна и предупреждали. […] После работ на рубеже у всех вещи были мокрые, сушили их на печке. Не всегда одежда успевала высохнуть за ночь, тогда шли на работу в сырых вещах, потому что переодеться было не во что», — рассказал Анатолий Федорович.

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Марпосадском районе Чувашии

Cap.ru 28 октября 2020 год. Открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Марпосадском районе Чувашии

Он также сообщил, что еда была «скудная, картофельные очистки не выбрасывали, а тщательно мыли, высушивали и добавляли при приготовлении лепёшек».

Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 64 города Чебоксары Павлом Григорьевым и Антониной Григорьевой (руководители — Р. Л. Григорьева).

* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.