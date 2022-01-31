В морозы «шли на окопы в мокрых вещах»: воспоминания героев Сурского рубежа
ИА REGNUM публикует воспоминаний ещё пяти участников строительства в 1941 — 1942 годах Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей"*. В нём представлены рассказы, собранные чебоксарскими школьниками.
От Чувашии до Берлина
Мария Кузьминична Ланько (1921 год рождения) из Чебоксар после начала войны оставила учёбу в Московском педагогическом пединституте и пошла работать. Отмечается, что своё «боевое крещение как солдат тыла» она приняла на участке № 3 военно-полевого строительства 12-го Армейского управления оборонительных работ Главоборонстроя НКО СССР.
В июне 1945 года Мария Кузьминична была направлена в Германию в качестве сотрудника советской военной администрации, где в Берлине «исполняла работы по денацификации, установлению демократических принципов будущего немецкого государства».
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 6 города Чебоксары Викторией Платоновой (руководитель — К. Г. Брызгалова).
«Две девушки из нашей деревни умерли от холода»
Евдокия Ивановна Матвеева (1931 год рождения) из Янтиковского района вспоминает, что когда в 1941 году мужчины из деревни уходили на фронт, то «народ был в панике». Она рассказала, что «сосед наш лошадь запрягал, чтобы воевать уехать, все плакали». В строительстве Казанского обвода участвовали брат и её сестра Мария 1924 года рождения.
По её словам, сестра приходила «уставшая и замёрзшая»:
Она также вспоминает, что помимо морозов, тогда был ещё голод, и они с детьми собирали на полях старую, сгнившую картошку ради крахмала, но их постоянно прогоняли.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 36 города Чебоксары Артемом Кузнецовым (руководитель — О. В. Ржанова).
«Есть было нечего, только хлеб и вода»
Раиса Григорьевна Матвеева из Канашского района участвовала в строительстве Казанского обвода в Янтиковском районе в 15-летнем возрасте. По её словам, в деревне она была «самая молодая, но ходила на работы вместе со старшими подругами»:
Ветеран уверена, что Казанский обвод был «в значительной степени» быстро возведён за счёт «высокой сознательности и ответственности занятых на его строительстве людей».
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 40 города Чебоксары Нелли Кирилловой (руководители — В.Ю. Данилова, М.Г. Зайцева).
«В чём работали, в том и спали»
О трудовом подвиге Веры Мефодьевны Мефодьевой (1927 — 2015) из Цивильского района рассказала её родственница. В 14-летнем возрасте Веру и её подругу из соседней деревни забрали в Ибресинский район на заготовку брёвен для строительства окопов на линии Сурского рубежа.
Также отмечается, что Вера Мефодьевна часто вспоминала военный период, особенно «те лишения и нечеловеческие условия, в которых им приходилось работать, что ей было очень холодно, так как одежда у неё была очень скудная».
Фрагмент из материала, собранного ученицей гимназии № 1 города Чебоксары Ксенией Михайловой (руководители — З. А. Ванюшкина).
«На улице появляться нельзя было»
Анатолий Федорович Мидаков из Красночетайского района о Сурском рубеже слышал от своей матери Ольги Дмитриевны Мидаковой. По её словам, рыть окопы отправляли стариков, женщин и девушек 16 — 17 лет. Ими командовали военные.
Он также сообщил, что еда была «скудная, картофельные очистки не выбрасывали, а тщательно мыли, высушивали и добавляли при приготовлении лепёшек».
Фрагмент из материала, собранного учениками школы № 64 города Чебоксары Павлом Григорьевым и Антониной Григорьевой (руководители — Р. Л. Григорьева).
* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.