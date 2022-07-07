Наталия Николаева
Автор
Родилась в Чебоксарах. Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова. В СМИ - с 1999 года, в том числе в ИА REGNUM - с 2008 года.
Последние публикации
В Поволжье есть свой «пункт святости»
Тема Сурского рубежа, который вручную возводился в годы Великой Отечественной войны и стал самой народной стройкой в истории Чувашии, вышла за рубежи республики и закрепилась в федеральной повестке. О важности строительства оборонительных рубежей в 1941–1942 годах заговорили президент России...
7 июля 2022
«Матвиенко подвели, а Путин — молодец»: как в Чувашии открывали мемориал
В июле Чувашия задала федеральную повестку с открытием первого в России федерального мемориала в честь строителей оборонительных рубежей, связав его со Всероссийским форумом городов трудовой доблести. Эпицентром стал Козловский район, где официально представлен памятник «Строителям безмолвных...
7 июля 2022
Дорога на миллиард в Чувашии: проект выбился из графика и грозит рисками
В Чувашии выбился из графика и, судя по всему, из-под чиновничьего контроля проект масштабной реконструкции улицы Гражданской в Чебоксарах — основной транспортной артерии растущего юго-западного микрорайона. Проект стоимостью почти 1 млрд рублей реализуют с привлечением федеральных средств, поэтому...
24 мая 2022
Война: Ульяновская область 1941–1945 гг.
ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада жителей Ульяновской области в Победу. О войне в цифрах Награды региона: Орден Ленина (1966 год). Кроме того, за большие заслуги в годы Великой Отечественной войны Ульяновская комсомольская организация была награждена в июле...
9 мая 2022
Война: Чувашия 1941–1945 гг
ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада Чувашии в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. О войне в цифрах Из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) не вернулся...
5 мая 2022
«Это натуральный ад… Бездна боли» — Сеть об убийстве спящих детей в детсаду
В России снова произошло чудовищное преступление в образовательном учреждении, куда беспрепятственно ворвался преступник с ружьём и устроил бойню. До сих пор на слуху Казань и Пермь. На этот раз трагедия произошла в Ульяновской области, взбудоражив всю страну, особенно взбунтовалась родительская...
27 апреля 2022
«Назло России отморозят себе уши» — Сеть о подготовке Германии к худшему
Ситуация с требованием России к странам ЕС оплачивать поставки газа в рублях получила новое информационное развитие: Süddeutsche Zeitung заявило о том, что автопроизводители в Германии готовятся к худшему из-за угрозы отключения российского газа. В комментариях, которые посыпались после публикаций...
5 апреля 2022
«США сами себя уничтожают» – Сеть о признании МВФ рисков ослабления доллара
Тема дедолларизации остаётся в топ-повестке информационных лент и обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи полагают, что США в попытке «спасти дряхлеющий необеспеченный доллар любыми путями» вводят санкции, но в результате «удары» получает не только и не столько Россия, сколько сами...
31 марта 2022
«На Западе себе подписали приговор» – Сеть о «сокрушении экономики» России
Массовую дискуссию в социальных сетях и мессенджерах вызвало заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции. Посыпались тысячи комментариев — от едких и добродушно-ироничных («собаки лают, караван идёт», «у кого-то...
16 марта 2022
«Это конец Западу» — в сети отреагировали на закрытие предприятий фастфуда
В Чувашии второй день обсуждают заявленную приостановку работы и предстоящий уход с рынка сети ряда американских ресторанов фастфуда. Многие вздохнули с облегчением, считая, что «туда им и дорога», потому что «мы за здоровое питание». Часть пользователей, игнорируя тему качества еды, обращают...
10 марта 2022
«Плевать на народ?»: чебоксарцы против «человейников» у парка Победы
В Чувашии продолжают обсуждать жилищный «захват» живописных и «золотых участков» в Чебоксарах. На набережной залива идёт клонирование многоэтажек по «элитным» ценам, которые становятся доминантами исторической части: в строительной «осаде» оказался монумент Матери-Покровительницы, по бокам которой...
25 февраля 2022
«Парк Победы под угрозой!» — в Чувашии пишут Путину и кивают на Донбасс
Чувашия может побить очередной рубеж по строительству. И речь идёт не о цифровых рекордах, а о жилищном «фронте», который варварски накрыл историческую часть Чебоксар, а теперь вплотную подбирается к главной мемориальной площадке республики. ИА REGNUM уже писало о том, как небоскрёбы всё больше и...
22 февраля 2022
«Мне виднее, как вам лучше»: о громком аресте и кадровом анекдоте в Чувашии
В Чувашии достаточно мирное двухлетнее существование новой власти в республике недавно прервалась неожиданно громким задержанием директора ГУП «Биологические очистные сооружения» Юрия Алексеева (назначен в марте 2020 года). Прямо-таки театральным: это произошло в день послания главы республики...
9 февраля 2022
Сеть: общественный транспорт в Чебоксарах становится элитным?
Жителей Чебоксар взбудоражила новость о том, что на фоне пандемии, низких доходов и рекордного за последние пять лет уровня инфляции планируется в очередной раз повысить плату за проезд в общественном транспорте — в последний раз, напомним, тарифы увеличили в январе 2021 года. Если мэрия решит...
7 февраля 2022
Сеть: Чебоксарский залив «тухнет вместе с рыбой»
В Чувашии общественный резонанс вызвала массовая гибель рыбы в сердце республики — в Чебоксарском заливе, который считается визитной карточкой города. В лунках можно увидеть брюхом кверху стаи мальков и рыб покрупнее, которые становятся лёгкой добычей птиц. И это происходит «под окнами»...
18 января 2022
Щепки летят: лесная отрасль Чувашии на пороге перезапуска
С приходом в правительство Чувашии нового министра природных ресурсов и экологии Эмира Бедертдинова в республике серьёзно взялись за развитие лесной отрасли и стали поднимать застарелые проблемы, которые по ряду причин не решались годами. На первом этапе речь, прежде всего, идёт о наведении порядка...
30 декабря 2021
Грозит ли Чувашии «мусорный» коллапс: интервью министра
В Чувашии после смены руководства региона новая команда столкнулась с острыми проблемами в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Чиновники отмечают, что вопросы и проблемы назревали годами, а сейчас приходится разбираться с последствиями и принимать упреждающие меры, чтобы не...
22 декабря 2021
«Визжат, но напасть на Россию побоятся»: соцсети о «гонке вооружений»
Информационную повестку после встречи президентов России и США, где одной из тем стала ситуация на Украине, «взорвало» заявление российского президента Владимира Путина о разработке нового вооружения и лидирующих позициях страны. Заявления президента быстро «обросли» комментариями в социальных...
13 декабря 2021
«Джо погрозил нам пальчиком»: соцсети о переговорах Путина и Байдена
В мировой политической повестке главной темой стали двухчасовые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Эксперты полагают, что значительная часть обсуждения останется непубличной, но известно, что одной из ключевых тем стала ситуация на Украине. Это спровоцировало...
8 декабря 2021
«Чем пахнет» законопроект о публичной власти
На фоне пандемии коронавируса и вероятности тотального введения QR-кодов в России практически незамеченным осталось обсуждение в регионах федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Между тем примечательная ситуация сложилась в...
30 ноября 2021