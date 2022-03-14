В Чувашии второй день обсуждают заявленную приостановку работы и предстоящий уход с рынка сети ряда американских ресторанов фастфуда. Многие вздохнули с облегчением, считая, что «туда им и дорога», потому что «мы за здоровое питание». Часть пользователей, игнорируя тему качества еды, обращают внимание на то, что сотрудники остаются без работы, а поставщики сырья — без рынка сбыта. Им, в свою очередь, отвечают, что не всё измеряется деньгами: здоровье надо беречь, если потом не хочешь тратить на его восстановление всю зарплату.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем.1918

Отдельные комментаторы в Чувашии убеждены, что уход с рынка предприятий фастфуда «можно и нужно» заместить русской и чувашской кухней, напоминая главе Чувашии Олегу Николаеву, что республика всегда славилась своим картофелем и долгое время её считали картофельной столицей.

Многие пользователи эмоционально выступили в целом против фастфуда, считая, что такая «еда отвратная», а «мы за здоровое питание», поэтому «туда им и дорога», «стройнее будем», «не велика беда», «жить будем дольше». Посыпались и саркастичные комментарии.

«Ну вот, туалет в центре города закрыли», — иронизирует Андрей Б.

«За эту сеть всемирных туалетов, возведённую в России в ранг престижных едаловок, как-то вообще всё равно», — оставляет комментарий Павел Ж.

«Ну наконец-то пробка вечно голодных на Президентском бульваре пропадёт», — радуется Евгений К.

«Да, единственная радость для водителей — отсутствие пробок на Президентском бульваре. Но в повсеместной многобрендовой безработице ничего хорошего», — остужает горячие головы zeta.

«Не ешьте вредную еду, будете здоровы во всех смыслах», — призывает Леся А.

«Это такая же вредная еда, как ваша жареная картошка, которую вы едите каждый день», — уверен Макс С.

«Ковид сделал своё дело во всем мире. Теперь каждый с ума сходит по-своему», — полагает ОсаЯ.

«Это были налоги, рабочие места и прочее. Не разделяю вашей радости», — вставляет реплику ss296.

С последним комментатором согласен ряд пользователей, которые пытаются это перевести на язык цифр, ссылаясь на налоговые отчисления, инвестиции, рабочие места, привлечение местных поставщиков.

«Чему радоваться-то? Сокращение рабочих мест. Все ингредиенты доставлялись от российских производителей. Из американского там только название», — пишет Андрей А.

Коровы на ферме

«Там работали такие же граждане России. Искать в нашей стране новую работу всегда трудно, тем более на фоне происходящих событий», — считает Владимир С.

«Всегда теряли и находили работу. Это не работа мечты, а так, для студентов, ну или кто не любит и боится перемен», — парирует Леся А.

«Не пустословьте, предложите альтернативу людям, куда пойти работать», — вступает в дискуссию Мария Н.

«По Чувашии нехватка рабочих рук просто огромна! Откуда безработные, ума не приложу?! Другое дело, что едва ли заставишь кого работать, как они говорят, на дядю, ведь мама с папой прокормят», — полагает Александр О.

В ответ предлагают безработных отправить на заводы или «пшеницу с картохой сажать». Ряд пользователей предложил «национализировать» подобные заведения.

«Национализировать, провести ребрендинг в «Матрёшку», по качеству весь технологический процесс налажен», — предлагает deco.

На что ему замечают, что бизнес не работает по принципу «кручу-верчу, национализировать хочу»: при таком подходе предпринимателям лучше «ничего не делать, так как правила могут поменяться в любую минуту».

«Даёшь «Крошку-картошку»! У нас же картофельный край, в конце концов», — высказал другую идею loupblanc.

«Национализировать, произвести ребрендинг! Где Николаев? Тут затронута картошка — сила Чувашии», — развил тему neksia.

«Надеюсь, что в скором времени поднимутся и расцветут наши соответствующие отрасли экономики», — надеется Сергей I.

«Да, пусть и не открывается больше никогда, пироги домашние будем кушать», — поддержал Антон И.

«Отличный шанс местным предпринимателям отвоевать рынок! Просто подарок для них. Главное, не прощёлкать и подсуетиться», — уверен uwks.

«С чего вдруг-то? Кредиты дорожают, техника дорожает, продукты дорожают и бац — полторы «калеки» отвоёвывают рынок, ага», — с сарказмом реагирует «Игривый т.».

Другая группа пользователей отнеслась к этим новостям довольно равнодушно, отмечая, что если и «ходили в эти заведения и покупали данную продукцию», то «редко и случайно».

«Колхозный рынок работал, работает и будет работать», — поясняет Дмитрий М.

«В этой сфере вообще полно более здоровой альтернативы. Лучше борща ничего на свете нету», — уверен boris.

«Все технологии приготовления известны, откроют подобное заведение, но уже с российским брендом», — предрекает Татьяна.

«Открыть русскую кухню: блины, чебуреки, беляши, пончики! Вкусный чай с нашими ягодами (клюква, брусника, облепиха, шиповник, черника)», — солидарна Анютка М.

«Наша русская кухня богаче и полезнее будет», — поддержал Игорь Я.

«Да, пусть все кафе и рестораны закроют, а вместо них нормальные столовые откроют с нормальными ценами и едой», — продолжил Александр М., на что в ответ посыпались комментарии о возврате «в СССР».

EvgenPro Столовая

«30 лет назад и блинная была замечательная, пельменная. Не сохранили. Были и закусочные с бутербродами, с колбасой, селёдкой, яйцом! Но были», — вспоминает Любовь Л.

«Сейчас лучше думать не о гамбургерах, а о возможности посадить побольше овощей в деревне или на даче», — считает Konst.

«Да, в деревню, картошку сажать, белоручки вы наши. Разбаловали вас эти супермаркеты. Ближе к земле и своим предкам, тогда и будет счастье», — добавляет amon.

Пользователи высказывают мнение не только о ситуации с сетями фастфуда, но и в целом о санкционном давлении.

«Каждый день надо задавать вопрос: «Кому это выгодно?» Кому выгодна ненависть ко всей стране? Невооружённым глазом видно, как СМИ намеренно раздувают истерию», — заключает B000MP.

«Это конец Западу, это начало нашей самобытной истории, у нас есть все ресурсы для создания всех технологий для благоприятной жизни, главное — чтобы свои нас не предали», — уверен Константин И.

«Кто решил уйти — скатертью дорога, а те, кто решил приостановить, интересно, как собираются платить аренду? Или они, как на Украине, думают, что им все простят и ещё и денег подкинут? Весь их бренд на рынке продаётся дешевле в полтора раза. Так что фиолетово на все их демарши, потерять рынок быстро, а вот выстроить заново… Свято место пусто не бывает, китайцы нашьют и настругают», — уверен Анатолий С.