«Это натуральный ад… Бездна боли» — Сеть об убийстве спящих детей в детсаду
В России снова произошло чудовищное преступление в образовательном учреждении, куда беспрепятственно ворвался преступник с ружьём и устроил бойню. До сих пор на слуху Казань и Пермь. На этот раз трагедия произошла в Ульяновской области, взбудоражив всю страну, особенно взбунтовалась родительская общественность: если ранее целью «стрелков» становились вузы или школы, то сейчас пули достались малышам — самым маленьким и самым беззащитным гражданам России. Родители обвиняют в бездействии правительство, которое экономит на охране детей, но при этом тратит миллиарды на защиту собственных административных зданий. И предлагают вернуть смертную казнь за убийство детей.
Трагедии «ничему не научили»?
Дикое преступление произошло 26 апреля в детском саду «Рябинка» Вешкаймского района Ульяновской области. Во время тихого часа в детсад вошёл мужчина с ружьём, устроив пальбу и убив воспитателя, а также двух спящих детей. Ранение получила младший воспитатель. По данным местной прессы, ещё одной жертвой стал владелец ружья, труп которого нашли недалеко от детского сада. Неофициально отмечалось, что подозреваемый состоял на учёте у психиатра и свёл счёты с жизнью.
В социальных сетях это событие вызвало шквал комментариев — их тысячи. Многие выражают соболезнование семьям погибших, «желая ангелочкам белых облаков». Другая часть обрушилась с гневом на депутатов и чиновников, обеспокоенных собственной безопасностью и в то же время экономящих на охране самых беззащитных — детей, которых те же высокие чины с трибун называют «будущим России».
Многие родители делают вывод, что предыдущие трагедии «ничему не научили», вспоминая из последних резонансных событий стрельбу в Казани и Перми.
Напомним, что 11 мая 2021 года произошло убийство в казанской гимназии № 175: жертвами стали девять человек, включая семерых детей. 20 сентября 2021 года из-за стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек. Обвиняемыми являются соответственно бывший ученик гимназии и студент вуза.
«Как лежал к стеночке, так и остался»
Трагедия в Ульяновской области по-своему сплотила родительскую интернет-общественность, которая выражает слова соболезнования семьям погибших. В соцсети пишут, что пятилетний мальчик «убит выстрелом в шею сзади»: «как лежал к стеночке, спал, так и остался». Там же добавляют, что шестилетняя девочка убита выстрелом в голову: «под одеялом как спала, так и осталась там».
«Это невозможно спокойно читать… Я плачу», — признаётся Гульнара Ч.
«Это натуральный ад… Бездна боли…» — пишет Юлия М.
«Соболезную родственникам погибших детишек. Кострома скорбит с вами», — добавляет Роман В.
«Астрахань скорбит вместе с вами», — поддерживает Анастасия О.
«Гдов, Псковская область. Скорбим вместе с вами. Держитесь», — написал Сергей М.
«Почему какие-то твари живут, а детишки-ангелочки погибли? Это страшно представить, какое горе сейчас испытывают родители. Сижу вот слезами умываюсь, а у меня самой ребёнок в садике сейчас. Ульяновск и Киров скорбит вместе с вами», — добавила Наташа Р.
И такие соболезнования в социальных сетях идут со всех регионов.
«Он и матерей убил»
Многие пользователи признаются, что им теперь «страшно отправлять» детей и в школу, и в детский сад, потому что «никто не хочет оказаться на месте» тех родителей из Ульяновской области.
«Тварина какая, уже до малышей добрались. В голове не укладывается, что такое происходит. Что за тварь такая должна быть, чтобы застрелить спящих детей?!» — в шоке Кира К.
«Он не только спящих детей убил, он и матерей их убил», — пишет Фяридя А.
«Гори в аду, убийца», — зол Danil D.
«Опять дети. Каждый год такое происходит, в прошлом году — в Казани. Как теперь водить детей в садик, в школу?» — переживает Дамиря З.
«В сад отпускать страшно… Сколько ещё детей должно пострадать, чтоб до чиновников и депутатов дошло что-то?» — не понимает Алина К.
«Возьмём за горло правительство»
В ходе обсуждения многие пользователи поднимают вопросы профессиональной охраны учреждений образования, системы оказания психиатрической помощи. Большинство предлагает пересмотреть условия выдачи оружия, при этом мнения разделились: одни предлагают полностью запретить оружие «на гражданке», так как «нормальному человеку дома оно без надобности» — их оппоненты считают, что «безоружное общество беззащитно».
«А я всегда говорю, что охрана в школах и в садах для «галочки». Кому надо, те зайдут, и никто их не остановит!» — уверена Эля М.
«Это проблема вообще по стране, почти все учебные учреждения — проходной двор. Ничему жизнь не учит… Сейчас снова проверки проведут, типа усилят охрану и на этом всё», — прогнозирует Анастасия М.
В ответ интересуются, «что может остановить человека с оружием»:
«Два автоматчика и снайпер на крыше сада?» — уточняют пользователи.
«Если уж брать школу, то охрана только от родителей, чтобы до администрации не дошли!» — с сарказмом замечает Татьяна О.
«Кстати, про администрацию. Меня интересует только один вопрос: почему человек с оружием может зайти в детский сад и школу, но если он хотя бы мелькнёт около администрации, то его тут же повяжут? Неужто наши дети недостойны хотя бы такой же безопасности, как наши чиновники?» — оставляет открытым вопрос Денис В
«Действительно, в административные здания зайдёшь, да ту же Госдуму или правительство, дык они там за семью замками сидят и их дядечки охраняют с автоматами. Или попробуйте зайти в суд, с ног до головы обыщут, карманы проверят. А дети ничем не защищены, кроме домофонной кнопки», — солидарна Екатерина Г.
«Чиновники трясутся за свои жизни, а жизнь детей, получается, на волю случаю отдана и на волю психопатов, у которых дважды в год обострение?» — отмечает Кир В.
Пользователи предлагают нанимать для охраны учебных заведений «не кого попало», а бывших военных или полицейских.
«У охранника оружие должно быть, чтобы мог его выстрелом остановить. А не с голыми руками сидеть и родителей не пускать без масок. Без масок же активно не пускали — а тут убийца свободно проходит», — замечает Ирина К.
«Если мы каждому раздадим по оружию, у нас будет как в США, эдакая «техасская резня бензопилой». Поэтому надо запретить всем подряд иметь его дома», — считает Эллочка Л.
«Живу в Штатах, в моем штате тоже можно носить оружие. И что из этого? На прошлых выходных была перестрелка в крупном ТЦ, ещё пару дней назад в метро, и постоянно предупреждения на телефон о том, что кого-то пырнули ножом/были выстрелы и т.д. Постоянно!» — делится Любовь Х.
«Часть воинская есть в каждом населённом пункте. Пусть они отправляют на дежурство солдат к садам, школам на день», — предлагает Маргарита К.
«Какое оружие? Двери пусть сначала научатся закрывать от таких тварей, чтобы никто посторонний в сончас в сад зайти не мог», — пишет Елена Ф.
«Оружие — это вещь философская: ты можешь как навредить, так и защитить. Надо оружейную культуру в стране развивать и учить ответственности с огнестрелом», — рассуждает Игорь М.
«Я думаю так: если даже после таких случаев мы не возьмём за горло правительство и Госдуму и не заставим изменить ситуацию — грош нам цена! Дети должны быть в безопасности!!!» — подчёркивает Наталья С.
Часть комментаторов предлагает вернуть смертную казнь, если речь идёт о детях. Другие обращают внимание на последствия оптимизации системы здравоохранения, в том числе оказания психиатрической помощи.
«Почему опасный для общества пациент не был изолирован?» — ставят вопросы многие комментаторы.
«Потому что есть законы оказания психиатрической помощи, почитайте их. Это не врачи их написали, а чиновники», — полагает Надежда К.
«Тогда нужно привлечь к ответственности весь Минздрав России, который дооптимизировался», — считает Виктор И.
Напомним, что после стрельбы следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).