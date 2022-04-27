В России снова произошло чудовищное преступление в образовательном учреждении, куда беспрепятственно ворвался преступник с ружьём и устроил бойню. До сих пор на слуху Казань и Пермь. На этот раз трагедия произошла в Ульяновской области, взбудоражив всю страну, особенно взбунтовалась родительская общественность: если ранее целью «стрелков» становились вузы или школы, то сейчас пули достались малышам — самым маленьким и самым беззащитным гражданам России. Родители обвиняют в бездействии правительство, которое экономит на охране детей, но при этом тратит миллиарды на защиту собственных административных зданий. И предлагают вернуть смертную казнь за убийство детей.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Трагедии «ничему не научили»?

В социальных сетях это событие вызвало шквал комментариев — их тысячи. Многие выражают соболезнование семьям погибших, «желая ангелочкам белых облаков». Другая часть обрушилась с гневом на депутатов и чиновников, обеспокоенных собственной безопасностью и в то же время экономящих на охране самых беззащитных — детей, которых те же высокие чины с трибун называют «будущим России».

Многие родители делают вывод, что предыдущие трагедии «ничему не научили», вспоминая из последних резонансных событий стрельбу в Казани и Перми.

Напомним, что 11 мая 2021 года произошло убийство в казанской гимназии № 175: жертвами стали девять человек, включая семерых детей. 20 сентября 2021 года из-за стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек. Обвиняемыми являются соответственно бывший ученик гимназии и студент вуза.

«Как лежал к стеночке, так и остался»

Трагедия в Ульяновской области по-своему сплотила родительскую интернет-общественность, которая выражает слова соболезнования семьям погибших. В соцсети пишут, что пятилетний мальчик «убит выстрелом в шею сзади»: «как лежал к стеночке, спал, так и остался». Там же добавляют, что шестилетняя девочка убита выстрелом в голову: «под одеялом как спала, так и осталась там».

«Это невозможно спокойно читать… Я плачу», — признаётся Гульнара Ч.

«Это натуральный ад… Бездна боли…» — пишет Юлия М.

«Соболезную родственникам погибших детишек. Кострома скорбит с вами», — добавляет Роман В.

«Астрахань скорбит вместе с вами», — поддерживает Анастасия О.

«Гдов, Псковская область. Скорбим вместе с вами. Держитесь», — написал Сергей М.

«Почему какие-то твари живут, а детишки-ангелочки погибли? Это страшно представить, какое горе сейчас испытывают родители. Сижу вот слезами умываюсь, а у меня самой ребёнок в садике сейчас. Ульяновск и Киров скорбит вместе с вами», — добавила Наташа Р.

И такие соболезнования в социальных сетях идут со всех регионов.

«Он и матерей убил»

Многие пользователи признаются, что им теперь «страшно отправлять» детей и в школу, и в детский сад, потому что «никто не хочет оказаться на месте» тех родителей из Ульяновской области.

«Тварина какая, уже до малышей добрались. В голове не укладывается, что такое происходит. Что за тварь такая должна быть, чтобы застрелить спящих детей?!» — в шоке Кира К.

«Он не только спящих детей убил, он и матерей их убил», — пишет Фяридя А.

МБДОУ Вешкаймский детский сад «Рябинка» В детском саду «Рябинка»

«Гори в аду, убийца», — зол Danil D.

«Опять дети. Каждый год такое происходит, в прошлом году — в Казани. Как теперь водить детей в садик, в школу?» — переживает Дамиря З.

«В сад отпускать страшно… Сколько ещё детей должно пострадать, чтоб до чиновников и депутатов дошло что-то?» — не понимает Алина К.

«Возьмём за горло правительство»

В ходе обсуждения многие пользователи поднимают вопросы профессиональной охраны учреждений образования, системы оказания психиатрической помощи. Большинство предлагает пересмотреть условия выдачи оружия, при этом мнения разделились: одни предлагают полностью запретить оружие «на гражданке», так как «нормальному человеку дома оно без надобности» — их оппоненты считают, что «безоружное общество беззащитно».

«А я всегда говорю, что охрана в школах и в садах для «галочки». Кому надо, те зайдут, и никто их не остановит!» — уверена Эля М.

«Это проблема вообще по стране, почти все учебные учреждения — проходной двор. Ничему жизнь не учит… Сейчас снова проверки проведут, типа усилят охрану и на этом всё», — прогнозирует Анастасия М.

В ответ интересуются, «что может остановить человека с оружием»:

«Два автоматчика и снайпер на крыше сада?» — уточняют пользователи.

«Если уж брать школу, то охрана только от родителей, чтобы до администрации не дошли!» — с сарказмом замечает Татьяна О.

«Кстати, про администрацию. Меня интересует только один вопрос: почему человек с оружием может зайти в детский сад и школу, но если он хотя бы мелькнёт около администрации, то его тут же повяжут? Неужто наши дети недостойны хотя бы такой же безопасности, как наши чиновники?» — оставляет открытым вопрос Денис В

МБДОУ Вешкаймский детский сад «Рябинка» В детском саду «Рябинка»

«Действительно, в административные здания зайдёшь, да ту же Госдуму или правительство, дык они там за семью замками сидят и их дядечки охраняют с автоматами. Или попробуйте зайти в суд, с ног до головы обыщут, карманы проверят. А дети ничем не защищены, кроме домофонной кнопки», — солидарна Екатерина Г.

«Чиновники трясутся за свои жизни, а жизнь детей, получается, на волю случаю отдана и на волю психопатов, у которых дважды в год обострение?» — отмечает Кир В.

Пользователи предлагают нанимать для охраны учебных заведений «не кого попало», а бывших военных или полицейских.

«У охранника оружие должно быть, чтобы мог его выстрелом остановить. А не с голыми руками сидеть и родителей не пускать без масок. Без масок же активно не пускали — а тут убийца свободно проходит», — замечает Ирина К.

«Если мы каждому раздадим по оружию, у нас будет как в США, эдакая «техасская резня бензопилой». Поэтому надо запретить всем подряд иметь его дома», — считает Эллочка Л.

«Живу в Штатах, в моем штате тоже можно носить оружие. И что из этого? На прошлых выходных была перестрелка в крупном ТЦ, ещё пару дней назад в метро, и постоянно предупреждения на телефон о том, что кого-то пырнули ножом/были выстрелы и т.д. Постоянно!» — делится Любовь Х.

«Часть воинская есть в каждом населённом пункте. Пусть они отправляют на дежурство солдат к садам, школам на день», — предлагает Маргарита К.

«Какое оружие? Двери пусть сначала научатся закрывать от таких тварей, чтобы никто посторонний в сончас в сад зайти не мог», — пишет Елена Ф.

«Оружие — это вещь философская: ты можешь как навредить, так и защитить. Надо оружейную культуру в стране развивать и учить ответственности с огнестрелом», — рассуждает Игорь М.

«Я думаю так: если даже после таких случаев мы не возьмём за горло правительство и Госдуму и не заставим изменить ситуацию — грош нам цена! Дети должны быть в безопасности!!!» — подчёркивает Наталья С.

Часть комментаторов предлагает вернуть смертную казнь, если речь идёт о детях. Другие обращают внимание на последствия оптимизации системы здравоохранения, в том числе оказания психиатрической помощи.

«Почему опасный для общества пациент не был изолирован?» — ставят вопросы многие комментаторы.

«Потому что есть законы оказания психиатрической помощи, почитайте их. Это не врачи их написали, а чиновники», — полагает Надежда К.

«Тогда нужно привлечь к ответственности весь Минздрав России, который дооптимизировался», — считает Виктор И.

Напомним, что после стрельбы следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).