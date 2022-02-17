Чувашия может побить очередной рубеж по строительству. И речь идёт не о цифровых рекордах, а о жилищном «фронте», который варварски накрыл историческую часть Чебоксар, а теперь вплотную подбирается к главной мемориальной площадке республики. ИА REGNUM уже писало о том, как небоскрёбы всё больше и больше подпирают мемориальный комплекс «Победа» с Вечным огнём, который является священным местом памяти и самой высокой смотровой площадкой Чебоксар. После скандального появления стеклянной высотки в речпорту, изуродовавшей облик набережной и загромоздившей вид на город, общественный резонанс вызвали планы о строительстве возле парка «Победа» аж целого «микрорайона комфорт-класса». Горожане недоумевают: а как же «духовные скрепы», о которых говорит президент Владимир Путин?

Сергей Коробко Монумент Воинской Славы в Чебоксарах

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Жилищная «оккупация» парка Победы

Ежегодно 8 и 9 мая именно с мемориального комплекса «Победа» в Чебоксарах начинаются все торжества в честь Дня Победы в Чувашии. И главными почётными гостями здесь являются ветераны, которым зачастую приходится прилагать нечеловеческие усилия, вопреки немощам и времени, чтобы отдать дань погибшим «со слезами на глазах». И этот комплекс последние годы постепенно «обкладывают» небоскрёбами, которые всё ближе подбираются, если можно так сказать, к сердцу исторической памяти.

Наталия Николаева ИА REGNUM В парке «Победа»

В 2016 году плевком в горожан стало возведение 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной и залива, взгромоздясь этажами на мемориальный комплекс «Победа» и Вечный огонь. Тогда на появление высотки отреагировал даже хранивший публичное молчание экс-президент Чувашии, сенатор Николай Федоров, заявив, что залив, значимый как место отдыха «не только для всей республики», «постепенно и, похоже, неотвратимо теряет свой привлекательный облик».

Наталия Николаева ИА REGNUM Вид со смотровой площадки в мемориальном комплексе «Победа»

С тех пор высотное жилищное строительство продолжилось, но в некотором отдалении от «Победного» парка (что нисколько не оправдывает уродливо высящуюся группу домов на высоком берегу Волги по улице Энергетиков). Этот тренд разбавляли провокационные проекты: в частности, в апреле 2021 года «Чебоксарский речной порт» (к слову, сам занимающий гармоничный комплекс трёхэтажных зданий вдоль берега) предложил построить в прибрежной зоне 100-метровый небоскрёб и две высотки чуть пониже. Видимо, после строительства в этой зоне 23-этажного жилого дома нового потенциального застройщика 100-метрового небоскрёба уже не смутило, что это могло окончательно «угробить» панорамный вид из мемориального комплекса «Победа»

Очередная волна жилищной «оккупации» территории около парка «Победа» может начаться при участии федерального единого института развития в жилищной сфере Дом. рф: на косогоре планируется построить «микрорайон комфорт-класса» с «подземным паркингом, зелёными зонами и объектами социальной инфраструктуры». Речь идёт о земельном участке, находящемся в федеральной собственности, по улице Зои Яковлевой площадью 3,3 гектара, градостроительный потенциал которого оценивается в 72 тыс. кв. метров.

Дом.рф Земельный аукцион

Дом.рф Участок, где планируется застройка

Дом.рф Участок, где планируется застройка: слева — мемориальный комплекс «Победа»

Реакция властей

Участок по улице Зои Яковлевой, которым распоряжается Дом. рф и который в народе прозвали «антенным полем», является федеральной собственностью. В настоящее время известно, что проект представлен правительству Чувашии и есть реакция вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павла Данилова.

«Реализация проекта КРТ [комплексного развития территории] на ул. Зои Яковлевой для Чебоксар является особо значимой. Эта территория привлекательна для застройщиков, при этом нужно учитывать интересы горожан и принимать во внимание тот факт, что любая застройка здесь будет фактически формировать речной фасад города. С этой точки зрения очень важно привлекать высококвалифицированных специалистов Дом. рф как главных разработчиков современных стандартов застройки к процессу согласования», — заявил Данилов.

Официальная позиция главы Чувашии Олега Николаева и нового сити-менеджера Чебоксар Дениса Спирина пока неизвестны. Впрочем, ползут слухи, что мэр якобы обратился к депутатам Госдумы от Чувашии с просьбой помочь предотвратить жилищное строительство на данном участке, но потом, поговаривают, отозвал эти письма.

У жителей осталась надежда на главу республики, который пока хранит молчание. Напомним, Олег Николаев с приходом к власти (с января 2020 года), комментируя застройку исторической части города, заявил, что планируется определение зон, «где в дальнейшем ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку». По его словам, скандальный 23-этажный небоскрёб демонтировать не будут, но предлагается нивелировать смотровой ущерб за счёт строительства новых архитектурных сооружений, чтобы вернуть «возможность обзора красот города».

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Петиция и голосование

Данное решение вызвало резонанс среди жителей Чувашии. На одном из неофициальных порталов начат сбор подписей в адрес президента Владимира Путина и федерального правительства против строительства нового микрорайона, который будет граничить с парком Победы. На утро 22 февраля собрано 2117 голосов.

«Здесь увековечена память героев, павших в боях Великой Отечественной войны. Ежегодно 9 мая к Вечному огню у монумента Славы возлагаются цветы. Это одно из нескольких мест, которое можно назвать визитной карточкой Чебоксар, поэтому здесь часто проводят экскурсии для туристов. Парк Победы дорог многим поколениям чебоксарцев как уникальное место скорби, памяти и благодарности за мирное небо над головой. Это уникальный парк, где живут белки. Строительство жилого комплекса рядом с ним недопустимо. […] Просим вас услышать мнение чебоксарцев и спасти земельный участок […] от застройки, которая непременно нарушит природный ансамбль парка Победы и надругается над памятью героев, чей подвиг спас мир от фашизма», — говорится, в частности, в обращении.

Примечательно, что накануне, 4 февраля 2022 года, на портале «Открытый город», который находится в ведении администрации Чебоксар, опубликовали итоги голосования по вопросу «Как должна развиваться территория рядом с парком Победы в Чебоксарах?» В голосовании приняли участие 5184 пользователя, из них 4025 человек (77,64%) предложили построить здесь парки, скверы и общественные места. Создание культурной и социальной инфраструктуры поддержали 964 респондента (18,6%), а за жилищную застройку высказались 44 человека (0,85%).

«Там прекрасный старый сад, где живут белочки», — отмечают горожане в социальных сетях.

«Белок не видел ещё, а вот ёжиков там хоть колючки жуй», — отреагировал Александр О., на что пользователи стали скидывать многочисленные фотодоказательства с белками.

«Ещё там соловьи», — добавляет Алексей К.

Наталия Николаева ИА REGNUM За монументом видны высотки

«Никакой святости и памяти не осталось»

Часть пользователей пытается воззвать к совести инициаторов застройки, напоминая, что это «священная памятная» площадка с Вечным огнём.

«Парк Победы в Чебоксарах — под новой жилищной угрозой! И она исходит от федералов! Если земли федеральные», — полагает Наталия М.

«Такими темпами и сам парк Победы в ближайшее время урежут», — пишет Надюшка Ш.

«Мда… Монумент воинской славы скоро совсем затеряется среди стеклянных высоток», — добавляет Ксюша Т.

«Я тоже не удивлюсь, если парк Победы домами застроят. Времена пошли сейчас такие, никакой святости и памяти не осталось. «Бабло» рулит миром везде, выгоду пытаются вытянуть из всего. Опять людей на ипотеку посадят, набив в карманы денег», — продолжил Macho Men.

«Жалко Вечный огонь. Малолетним запрещают сосиски жарить, а сами элитные «клоповники» плодят. Вида там уже нет из-за высоток поганых», — оставляет комментарий Андрей М.

«Значит, в скором времени там будут ночные клубы рядом и прочие забегаловки? И всё это в непосредственной близи с Вечным огнём. Я думаю, не сложно догадаться, во что в итоге превратят мемориал», — прогнозирует Владимир С.

«Что за неуважение к памяти… Вообще мест для неспешных прогулок не осталось», — возмущается Владимир А.

«Новые парни рубят новое «бабло» не для того, чтобы белочек кормить. Потому что нет настоящей стратегии развития ни города, ни республики. Есть бумажки, о которых доложили на высоком собрании и забили на них… и никто ни к ответу не призывает, ни к совести, ни к истине!» — заключает Наталья В.

«Да, будет что «попилить», — солидарен Евгений Г.

Жители в социальных сетях пишут, что если власти не захотят прислушаться к мнению населения, то готовы писать президенту Владимиру Путину«и поодиночке, и группами».

«Посмотрите на решение Путина по Донбассу! Теперь уже не будут либеральничать с прозападниками и разного рода выгодополучателями, различными методами и способами уничтожающими историческую память, в том числе с желающими растоптать память или переписать историю о Великой Отечественной. Ждём глобальных чисток наверху и на местах — если чувство самосохранения у чиновников и их бизнес-приспешников раньше не сработает!» — отмечает Анна И.