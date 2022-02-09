В Чувашии достаточно мирное двухлетнее существование новой власти в республике недавно прервалась неожиданно громким задержанием директора ГУП «Биологические очистные сооружения» Юрия Алексеева (назначен в марте 2020 года). Прямо-таки театральным: это произошло в день послания главы республики Олега Николаева Госсовету и прямо в кабинете его босса — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова. Пока суд отправлял подозреваемого под домашний арест, Данилов пояснял, что уголовное дело «не связано с основной трудовой деятельностью» Алексеева. При этом сам Алексеев ещё недавно комментировал, какие блага получит республика от передачи полномочий в восьми муниципалитетах в сфере водоснабжения и водоотведения, а «БОС» станет кузницей кадров для подготовки соответствующих специалистов. Показательное задержание и арест руководителя крупнейшего социально-значимого предприятия затмили и само послание, и последующие события, хотя они тоже оказались довольно яркими.

Иван Шилов ИА REGNUM Чебоксары

Особенное внимание привлёк анекдотичный кадровый эпизод в минкультуры Чувашии, достойный трагикомичного театрального акта: 4 февраля отправили в отставку после года работы заместителя министра Георгия Богуславского, а уже 5 февраля опубликовали распоряжение, подписанное 4 февраля, о принятии обратно на ту же должность в то же министерство. Что произошло за несколько часов — одному Богуславскому известно.

Ещё более оглушительным событием стала пресс-конференция нового сити-менеджера Дениса Спирина, который спустя два месяца с начала работы сделал несколько громких заявлений, вызвавших большой резонанс. В частности, он объявил, что подорожает проезд в транспорте (но не знал на сколько) и питание в школах (по мнению градоначальника, кому не нравится, в столовую можно вообще не ходить, и дать детям бутерброды), критично отозвался о работе своего предшественника, который предпочитал «красиво жить», обрушился на «диванных критиков» и заверил, что в городе включают режим экономии, чтобы снять долговую нагрузку.

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Совет мэра: кормите детей бутербродами

Об особенностях питания в школах Чувашии заговорили после того, как Новочебоксарск дважды попал в скандальную информационную повестку. Федеральный резонанс вызвал овощной салат, который приготовили на обед в новочебоксарской школе № 12, где в масле плавали 4—5 кусочков овощей. Затем в школе № 16 произошло массовое заболевание, в том числе 57 школьников обратились за медицинской помощью.

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После этого нарушения в части организации питания выявили в двух школах Шемуршинского района. В частности, прокуратура установила, что не соблюдается масса порций мясных блюд, использовались полуфабрикаты и консервы с уксусными маринадами (что запрещено). В результате двух работников школ привлекли к дисциплинарной ответственности, директоров оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Vk.com Глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Скриншот с прямой линии

В Чебоксарах на эти скандалы отреагировали инициативой увеличить плату за питание в школах. Глава администрации Денис Спирин заявил, что индексации не было с 2018 года, и «это никуда не годится».

«Тоже злободневно. Опять же, наши любимые критики с дивана ворчат, не понимая в принципе подноготности и сути проблемы. […] Первичные продукты питания за год поднялись даже не на 20%, а гораздо выше. Такие первичные продукты, как морковь, картофель, капуста, перешли планку за 100%. Был неурожай. Может быть. Детей это не волнует, и потребление должно оставаться. Поэтому мы приняли такое, может быть, тяжёлое решение, именно в увеличении стоимости», — уверял Денис Спирин.

По его словам, увеличение стоимости на «20 рублей в день» — «не такая большая сумма, чтобы обеспечить качественное питание»:

«То, что питание достаточно качественное, я могу сказать по личному опыту. У меня двое детей, и все питаются в школе, дома вечером даже не хотят есть. […] Их полностью устраивает питание, и не надо мне говорить, что где-то детей травят, где-то питание невкусное — я не поверю принципиально. Да, но качество надо поддержать».

Говоря о детях, он также отметил, что в Чебоксарах «очень большая прослойка населения» пользуется льготным питанием, предложив подумать о данной категории, и спросил, готов ли кто-то сэкономить на них.

«Это бремя нагрузки возьмёт на себя уже бюджет. Это дополнительно, по примерным подсчётам, порядка 40 млн, да ведь?» — обратился Денис Спирин к подчинённым, получив утвердительный ответ.

«Если вы уж такие принципиальные, ваше право не ходить в эту столовую. Можете кормить ребёнка дома и давать бутерброды с собой».

«Будет так же, но дороже»

В социальных сетях обратили внимание на то, что при официальной инфляции в 8,9% в 2021 года подорожание в школьных столовых составит 20%.

«У нас новый сити-менеджер в Чебоксарах намедни заявил, что если кто-то недоволен качеством питания в школах, пусть приносят бутерброды с собой. Вот и весь ответ», — пишет Владимир С.

«Какая всё-таки у нас страна бедная, не можем даже детей прокормить», — замечает Алексей Н.

«Может, пора детей бесплатно кормить? А зеков пусть за деньги родные кормят. А то хорошо устроились: они сидят, а мы их всех кормим на налоги», — предлагает Александр С.

«Вообще стыд потеряли! Для чего тогда бюджет, для чего налоги, если народ всё сам оплачивает?» — ставит вопрос Amon.

«Просто будет так же, но дороже», — скептически настроен Олег П.

«Так завтраки бесплатные сделали, вот и денежки решили таким образом отбить, в результате как кормили, так и будут! И не надо ля-ля! Сколько знаю мам, все голосовали и отвечали «против», — пишет Тата П.

ИА REGNUM В столовой одной из чебоксарских школ

Её поддержали другие пользователи. В частности, Елена С. заверяет, что «больше половины родителей против повышения», на что ей парирует Владимир С., что «родительские комитеты всеми руками и ногами «за».

Некоторые участники дискуссии поддержали рост цен на питание в школах.

«Дак чего переживать-то? Мой сын с сегодня на «дистанте», дома обедает теперь. Вот, сижу и думаю, как накормить на 72 рубля: суп, второе, салат, компот и хлеб?» — пишет Ирина С.

«Пачка чипсов химических как раз стоит столько, а люди недовольны питанием за эти копейки… Тёплые обеды, супы, картошка, компот, хлеб, всё полезное. И не так дорого выходит», — поддержала Лена О.

«А у нас в детсадах как увеличили стоимость питания, дети ещё хуже голодными стали. Приходишь вечером за ними, а они все визжат, что есть хотим, да и дома налегают так, будто весь день голодными ходили», — рассказывает Наталия М.

«Мне виднее, как вам лучше»

Денис Спирин также спровоцировал дискуссии, пожаловавшись на кадровый голод, и в очередной раз обрушившись на «диванных критиков». По его мнению, в соцсетях и на форумах «такие гиперэксперты, которые знают всё обо всём, но на предложение прийти [поработать] резко куда-то исчезают».

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На что некоторые пользователи предложили себя в качестве потенциального «кадрового резерва». В частности, Анна Г. написала, что «с удовольствием запишется», но не смогла дозвониться до отдела кадров. Иван С. спросил, куда можно обращаться, Катерина Д. заверила, что «с радостью» пойдёт, а Владимир М. сообщил, что «так уж и быть, согласен в мэрии работать». Один из «диванных» критиков поинтересовался, нужно ли приходить в мэрию со своим диваном или там выдадут.

«А что он сам сделал по благоустройству города, называя критиков «диванными»? Весь город погряз в сугробах, даже при Ладыкове такого безобразия не было», — прокомментировал выпад мэра Сергей Ч.

«Думал, что сейчас наберёт народ, чтоб работали на него, а в итоге приходится самому в болоте барахтаться. Да ещё и в кормушке дыра на 1,5 миллиарда оказалась. Не давите на человека, дайте ему в себя прийти от таких новостей, а то вон какие ответы бессвязные даёт — Кличко позавидует», — пытается образумить «диванных коллег» Mayor.

Cap.ru Мэрия Чебоксар

В ответ заметили, что «скоро диванные войска пойдут».

«Позиция Спирина на сегодняшний день «мне виднее, как вам лучше». У «диванных критиков», то есть у нас, у горожан, не хватает урбанистического образования. Мы не понимаем того блага, которое нам несёт наша власть. Ну не повезло Спирину с горожанами… На минуточку, это НАШ город! А мы его жители. Хозяева города МЫ и нам решать, каким быть нашему городу и какой будет его судьба! Если городской власти не нравятся горожане, то могут поискать более благодарных где-нибудь ещё! Мы не будем возражать», — предложил Борода.

«С хамства начал, что дальше?»

Под занавес пресс-конференции Денис Спирин критично отозвался о работе своего предшественника Алексея Ладыкова, пообещав «исправить огрехи предыдущего руководства», которое предпочитало «красиво жить», но в кредит. Чем вызвал массу неодобрительных откликов.

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«С хамства начал, что дальше?» — задаётся вопросом Наталья К.

«Пытаться выехать из рабочих трудностей, пеняя на «Ладыкова и Ко», — не самое разумное решение», — считает Thimtrans.

«Никогда такого не было, чтобы приходил новый человек и в спину обвинениями кидал», — отмечает Filatov.

«Просто непорядочный маневр — самоутверждаться, указывая на чужие недоработки», — высказала мнение Olga i.

В то же время многие согласны с тем, что нужно экономить, тем более в непростое ковидное время.

«Чего опять все ворчат? Человек здраво рассуждает. Ленин в экономике не дурак был: «Учёт и контроль — вот главное, что требуется для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества», — учит ili4.

«Правильно сказано. Деньги надо считать и не разбрасываться направо и налево. Просто основная масса этого не понимают, поэтому и живут в кредит, перебиваясь с хлеба на воду», — согласен Lover.

«Всегда писал, зачем нам самая огромная ёлка, «Стрижи», салюты и прочие деньги на ветер. Лучше бы болото Залива вычистили тракторами зимой досуха, да залили весной заново», — добавляет Хрюн.

Некоторые предложили чиновникам подать пример и для начала пересесть в отечественные машины, а ещё лучше — ездить на работу на троллейбусах, напомнив, что в прошлом году за федеральный счёт был значительно обновлён троллейбусный парк.

ИА REGNUM Чебоксары

Пользователи также по-своему оценили в целом пресс-конференцию.

«Все ответы из серии: «Вы задавайте вопросы, но я вам на них ничего конкретного не скажу, а то потом отвечать за все слова придётся», — Gulliveria.

«Не ругайте заранее, поживём — увидим», — вступилась за нового мэра Дарочка.