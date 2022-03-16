Массовую дискуссию в социальных сетях и мессенджерах вызвало заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции. Посыпались тысячи комментариев — от едких и добродушно-ироничных («собаки лают, караван идёт», «у кого-то шапка горит», «сокрушалка ещё не выросла», «опять страну перепутали», «а Россия-то не в курсе») до призывов заняться своей страной и своей экономикой, которая несёт «большие потери» от введённых против России санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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Пользователи полагают, что подобными «санкционными сокрушениями» американские власти «поднимут бунт в своих странах», а некоторые и вовсе считают, что «на Западе сами себе подписали приговор». В Сети также отмечают, что «Россия ещё даже свои санкции в полную силу не ввела, а их уже колбасит». Многие напоминают, что ещё в 2015 году Барак Обама (на тот момент президент США) уже заявлял, что экономика России «разорвана в клочья» благодаря Штатам, недоумевая, кому из Белого дома теперь верить.

Заявление Псаки и ответ Пескова

На брифинге Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками путём введения экономических санкций из-за ситуации на Украине «полностью сокрушили его [президента РФ Владимира Путина] экономику». С ней не согласился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявив, что «так нельзя сказать», отметив, что «нет худа без добра». Он пояснил, что экономика страны «переживает трудности», но это и возможности «для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Подробнее: Псаки заявила, что США «полностью сокрушили» экономику России

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«Гудбай, Америка!»

Очередное «сенсационное» заявление Псаки вызвало сотни откликов, суть большинства которых сводилась к тому, что «хорошо предупредили, а то мы не в курсе», и непонятно, кто «в какой параллельной вселенной живёт», потому что экономику России «рвут со времён Обамы». Многие отмечали, что Псаки «бы фэнтези сочинять».

«Ай, Псаки, как нехорошо выдавать желаемое за действительное» — качает головой Swetlana.

«США вместе с союзниками полностью «сокрушили экономику» России с помощью Псаки», — иронизирует Сергей Л.

«Кто-то, помнится, уже «разорвал» экономику России в клочья. И теперь опять «порвали». Сколько можно?» — поддержал ироничный тон Aleksey S.

«Это называется оговорка по Бараку Обаме», — вставляет реплику Михаил Я.

«Где-то я уже слышала про «разорванную в клочья российскую экономику». После таких «разрывов» у нас появились «Калибры», «Посейдоны», «Воеводы» и «Буревестники», — напоминает Lianardo.

«Обама «порвал в клочья» нашу экономику, и у нас появилось новейшее вооружение, теперь Псаки «сокрушила»… ну что ж, через пару лет ждём расцвета производств всех уровней и масштабов. Гудбай, Америка!» — прощается NN.

«У Псаки еще сокрушалка не выросла», — вторит Vlad S.

«В который раз уже «сокрушили"-то нашу экономику? Что-то со счета сбилась», — добавляет Наталья Б.

«Разрушители экономик… Нобелевский лауреат Обама же вроде уже разрушал или он врал? А не врёт ли теперь и Псаки? Империя лжи уже какая-то получается», — добавляет Oleg.

«У них, как всегда, Россия с разорванной в клочья экономикой контролирует выборы в США и стоимость их бензина», — добавила Ольга А.

«Странно мы, по их мнению, никто, а трясёт весь мир», — продолжает дискуссию пользователь с ником из набора цифр.

The White House Президент США Джо Байден

«Они думают, что при дефиците туалетной бумаги у нас начнутся бунты. Ан нет… У нас при дефиците туалетной бумаги начнут выписывать газеты», — полушутя-полусерьёзно замечает Михаил.

«Испокон веков все кому не лень «хоронят» Россию, а мы, «неблагодарные», всё живём и живём», — добавляет «смайлики» Наталья Д.

«На Западе сами себе подписали приговор»

В ответ на заявление Псаки пользователи призывают обратить внимание на свою экономику, которая переживает не лучшие времена, что особенно наглядным стало после введения санкций в отношении России.

«Сокрушили экономику… и Европы, и свою сейчас добьём, добавил президент США», — домысливает фразу Антон В.

«На самом деле Псаки должна была сказать: США вместе с союзниками «полностью сокрушили» экономику Украины с помощью «евроинтеграции». И это было бы абсолютной правдой. Потому что изначально (в 2013 году) никто Украину в ЕС бы быстро не взял (уже тогда говорили про 10−15 лет минимум), но при этом опять же уже тогда начали настраивать Украину против России», — продолжает Е. В.

«Это экономика Америки сокрушена. У них была большая инфляция ещё до санкций и Украины, а теперь так вообще взлетела в небо. Кроме того, у США — самый большой госдолг в мире, цены повышаются, в том числе на бензин, растёт крах экономики», — продолжает тему Andrey.

«США, вы бы за собой следили. У вас скоро дальнобойщики выйдут на забастовку, а люди пойдут на улицу из-за роста цен. Учитывая доступность оружия и наркоты, в США «рванёт» так, что мало не покажется никому», — пророчит Ольга.

«За своей бы сперва следили экономикой, прежде чем пытаться разрушать чужую! Вы своими разрушениями поднимете скоро бунт в своих странах!!!» — согласен Дмитрий К.

«Прям шапка горит», — лаконична Natalia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Как можно вообще воспринимать США после таких слов? У нас даже «Сникерс» не подорожал. Что дальше? Их хакеры истощат стратегические запасы берёзового сока?» — «троллит» Денис.

«Никто окончательно не ушёл с рынка РФ, куда ни плюнь — временная приостановка. И зайдите в местные иностранные соцсети, там у людей столько недовольства, протесты уже очень близки, они по факту уже там начались: скачки цен на всё, на продовольствие, на бензин, на энергию, газ и пр. И долго они так продержатся сами-то, горе-санкционеры? Да, мы все друг от друга зависим. Это естественно. Не забывайте, что обраточка тоже работает», — пишет Viktoria.

«На Западе сами себе подписали приговор своими санкциями. Стремясь навредить России, они навредили своим собственным гражданам, своему бизнесу. Необходимо решать проблемные вопросы с помощью конструктивного диалога, о котором уже давно твердит Россия», — напоминает Gosha B.

«Рушится прежний мировой порядок»

Среди сотен экспрессивных комментариев часть касается последствий санкций. При этом практически все пользователи, которые высказали своё мнение на эту тему, уверены, что Россия действительно столкнётся с трудностями, но в результате «только укрепит свои позиции». Отдельные граждане замечают, что «последствия санкций придётся расхлёбывать».

Пользователи дополнили реакцию Кремля, призвав «максимально собраться, слезть с «иглы» импорта и начать работать в новых реалиях». Многие уверены, что происходящее «к лучшему».

«Сейчас время больших возможностей. Жаль, что всякие нытики не понимают этого», — сожалеет Слава У.

«Сейчас огромная возможность поднять цену нашей валюты. Отныне все товары на экспорт нужно продавать только за рубли, а валюту они нам сами привезут», — предлагает Alexander S.

«Вообще-то мы можем влиять на цены газа и нефти на мировом рынке, особенно в этой ситуации с запредельной стоимостью газа в Европе. Но Путин ведь сам сказал, что ни к чему издеваться над людьми и ни к чему заставлять остальные страны страдать. Мы просто благородны, в отличие от остальных», — отмечает Classic Vibes.

«Даёшь возрождение своего производства (не китайского, не турецкого)! У нас столько талантливых и работящих людей. У нас природных ресурсов столько, что обеспечиваем весь мир, а сами мало что производим. И самое главное — это коррупция, с которой надо бороться, как в Китае», — предлагает Татьяна К.

Один из пользователей, который «сам с Казахстана», предложил создать фонд под контролем «самого Путина», в который могли бы жертвовать средства все, «кому не безразлична Россия»:

«Я в первых рядах. Поможем всем миром, кто понимает, что Россия делает для всех нас».

Скептикам отдельные дотошные пользователям приводят свои аргументы, призывая изучать матчасть и «не бояться за российскую экономику». В частности, напоминая, что Россия экспортирует редкое сырьё, которое необходимо для производства товаров первой необходимости.

«Сейчас рушится прежний мировой порядок, США теряют свой авторитет и назад уже не вернут. Евросоюз распадётся за ненадобностью. Индия уже отказывается от расчётов в долларах. Крупнейшие заводы массово по всему миру закрываются из-за того, что не получают необходимых ресурсов из России и с Украины, а больше их взять негде. От алюминия для производства автомобилей до неона для производства микрочипов и титана для строительства самолётов. Экспорт возобновится, но к тому времени мир уже будет другой», — рассуждает Сергей Н.

«Санкции ввели, все фирмы отстрелялись, типа мы уходим. Теперь начальники объявили, что всё, задача выполнена, экономику сокрушили. Теперь мы будем наблюдать, как фирмы будут возвращаться, причём под предлогом: «Мы всё это делаем для простых граждан страны с «сокрушённой» экономикой, чисто из человеколюбия и гуманизма», — добавляет сарказма в обсуждение Виктор И.