Сеть: общественный транспорт в Чебоксарах становится элитным?
Жителей Чебоксар взбудоражила новость о том, что на фоне пандемии, низких доходов и рекордного за последние пять лет уровня инфляции планируется в очередной раз повысить плату за проезд в общественном транспорте — в последний раз, напомним, тарифы увеличили в январе 2021 года. Если мэрия решит поднять цены, то в Чебоксарах стоимость билета может сравняться или даже превысить расходы на проезд в общественном транспорте Казани. На это эмоционально отреагировали в социальных сетях, считая, что такими темпами общественный транспорт может стать элитным, и полагая, что чиновники думают, как бы «у народа лишняя копейка не осталась».
Примечательно, что сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин, который рулит городом два месяца, жалуется на частных перевозчиков, которые «не спешат делиться информацией» о затратах. С учётом того, что тарифы пересматриваются мэрией на основании предложений и обоснований самих перевозчиков, возникает вопрос, кому принадлежит инициатива о повышении цен за проезд.
«Удорожание всё-таки будет»
Транспортная тема в Чувашии остаётся одной из основных в информационной повестке. Власти заявили о транспортной реформе ещё в 2021 году: отмечалось, что она предполагает объединение городских и межмуниципальных маршрутов, частичное обновление общественного транспорта, создание единого оператора и единых билетов, введение принципа брутто-контрактов.
Центром этих преобразований станут Чебоксары, где уже провели на муниципальном уровне реформу, а теперь практически ежегодно повышают плату за проезд. Об очередном росте цен предупредил сити-менеджер Денис Спирин на своей первой пресс-конференции, обратив внимание на распространяемую информацию об увеличении стоимости проезда якобы на 4 рубля.
И добавил, что для тарифного обоснования необходимо провести соответствующий финансовый анализ, однако информацию по затратам предоставило только муниципальное «Чебоксарское троллейбусное управление» и «парочка более-менее способных на диалог перевозчиков»:
Напомним, в декабре 2020 года Алексей Ладыков, на тот момент руководивший администрацией Чебоксар, заявлял, что с учётом пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока экономически обоснованный тариф составляет «28—30 рублей».
Подробнее:Новогодний подарок: сити-менеджер Чебоксар поддержал рост платы за проезд
Читайте также: Инфляция в Чувашии стала самой высокой за пять лет
В сентябре 2019 года стоимость проезда в Чебоксарах подорожала на 2 рубля. Очередной рост произошёл менее чем через 1,5 года: в январе 2021 года билет при безналичной оплате подорожал на 2 рубля, при оплате наличными — на 4 рубля. В настоящее время проезд в троллейбусе в зависимости от формы оплаты составляет 22 и 26 рублей, в маршрутке — 23 и 27 рублей. Для сравнения: в Казани проезд стоит 27 рублей при оплате транспортной картой, 35 и 30 рублей соответственно — при оплате наличными и банковской картой.
«Стоимость проезда Шрёдингера»
Неоднозначное заявление Дениса Спирина вызвало шлейф ироничных комментариев, доходящих до сарказма.
«Не планировали, но оно всё же будет. (Денег нет, но вы держитесь)», — переиграл Михаил А. знаменитую фразу Дмитрия Медведева.
«Хорошо сказал! Мы не планировали, но всё равно поднимем», — поддержал тон Игорь В.
«Не планировали, но оно будет… Получается, уже есть план», — делает вывод Глеб Д.
«Это значит, что-то пошло не по плану. Либо план не тот», — продолжил тему Василий А.
«Удорожания мы не планировали, но если все везде о нём говорят, то пожалуйста! Всё для народа», — добавил Alex K.
«Действительно, кто вас всех за язык тянул? Власти не планировали, но вас услышали и пойдут навстречу трудящимся», — согласен с предыдущим респондентом Анатолий С.
«Какая-то стоимость проезда Шрёдингера. То, что подорожание будет, — это враньё, так как мы не планировали, но подорожание всё равно будет», — размышляет Александр А.
Жители республики обратили особое внимание на то, что перевозчики не спешат раскрывать информацию о своих расходах для обоснования повышения платы за проезд.
«Никто, кроме троллейбусников, тарифные обоснования предоставлять не хочет, ограничиваясь только фразой: «Ну вы же понимаете». Никто не хочет раскрывать свои финансы, чтобы не начались неудобные вопросы. А это должно быть сделано, просто наша администрация не в силах надавить на перевозчиков», — уверен Arknarok.
«Раз не хотят раскрывать затраты — значит, их всё устраивает. Логично? Значит, можно не повышать плату за проезд», — рассуждает Omerta.
«Поддерживаю. Откуда администрация знает, что надо повышать цены? Откуда у них такие сведения, если нет данных от перевозчиков? На нет и суда нет. Пусть субсидируют расходы, не надо все на плечи жителей перекидывать», — солидарен Draco.
«Просто хозяева маршрутов хотят и дальше жить красиво», — считает Borez.
«Вот как сказать… Вот я оказываю некие услуги. У меня авто, инструмент (требуют амортизации и обслуживания), налоги, обязательные платежи, обслуживание рс и так далее. Кто-то один поднимет цену (бензин, цена инструмента, государство с платежами, автосервис, продавец запчастей, продуктовый магазин и т. д.) — я буду вынужден поднять цену на свои услуги. Не буду же я работать за корку хлеба. Либо буду (я — нет) работать на объем без учёта качества. Вы хотите дешевле и дрянную работу или дороже, но качественно? Скупой платит дважды», — аргументирует Konsta.
«Не дай Бог у народа лишняя копейка останется»
Примечательно, что некоторые женщины, в отличие от мужчин, обратили пристальное внимание на взгляд чиновника, назвав его «сказочным» и высказав предположения о том, какие мысли могут крутиться в голове у чиновника.
«Взгляд задумчивый какой… [Наверное, думает]: «Всё-таки подниму-ка я проезд на 4 рубля», — домысливает Людмила И.
«Судя по взгляду, подорожание будет больше запланированного», — предполагает худшее Лариса М.
И значительная часть комментариев — возмущение из-за планируемого роста цена за проезд. Жители негодуют, что на фоне рекордной за последние шесть лет инфляции, роста цен на продукты и пандемии власти подумывают ещё и взвинтить цены на транспорт.
«А понижение стоимость проезда будет? Всё-таки ковид и как-то жить надо. Бедные люди — пенсионеры, молодые. Как жаль, что с каждым годом все дорожает и дорожает», — переживает за жителей Саня П.
«Какие у нас чиновники хорошие, как за жителей города переживают! Не дай Бог у народа лишняя копейка останется…» — пишет Дмитрий Г.
«А не слишком ли часто у нас проезд дорожает??? Зарплаты не повышаются, а проезд скоро как в Москве будет! Почему в других регионах цены на проезд годами не меняются, а у нас каждый год, а то и чаще?», — не понимает Ekaterina P.
«Перевозчики вечно жалуются, что им не хватает денег на содержание транспорта. Это, конечно, всё понятно, но почему всё это должно делаться за счёт людей и повышения [стоимости] проезда? Разве республика не должна на это тоже денег выделять? Проезд уже стоит, как в Казани с их нефтью и зарплатой, и где Чувашия, у которой только песок имеется, а цены одинаковые почти на всё?» — сыплет вопросами Александра П.
«Зарплата с такими бы темпами росла, как проезд и продукты. Сначала на копейки поднимут минималку, а потом сидят и думают, на что ещё народ обдурить», — негодует Александра П.
«Такого удорожания» в заработной плате мы не планировали и не ждите, не будет!» — передразнивает чиновников Ирина Д.
Впрочем, чиновников не только критикуют, но и предлагают варианты решений. Есть и радикальные — например, запретить въезд в город на личных машинах и вдвое поднять цену за проезд в общественном транспорте, чтобы и бюджет пополнить, и «наконец завершить транспортную реформу».
«А что сразу не в десять раз? Тогда просто ездить не будут. Пешком ходить полезно, заодно можно приписать «пеших» в число занимающихся физкультурой и выполнить поручение Путина», — предлагает Вячеслав А.
«С одной стороны, они говорят о том, что всем надо пересаживаться на общественный транспорт, а с другой — повышают цену на проезд. Логика не для нашей администрации, им только математика — деньги считать. Какой смысл ехать на автобусе, если на такси так же выходит? Особенно если вдвоём, особенно если с пересадкой. Или общественный транспорт переводят в разряд «элитного»?» — спрашивает Василий А.
В ответ ему пишут, что такими темпами дешевле «толпой на такси», чем в «давке по утрам и вечерам с пассажирами без масок». Им, в свою очередь, отвечают студенты, что «скидываемся и ездим на такси, от подъезда до подъезда», заверяя, что цена получается примерно та же, как на маршрутке.
«Естественно, мы выбираем комфорт и качество, чем за такую же цену стоять в придавленном состоянии, дыша в лицо друг другу», — рассказывает Евгения И.