Дорога на миллиард в Чувашии: проект выбился из графика и грозит рисками
В Чувашии выбился из графика и, судя по всему, из-под чиновничьего контроля проект масштабной реконструкции улицы Гражданской в Чебоксарах — основной транспортной артерии растущего юго-западного микрорайона. Проект стоимостью почти 1 млрд рублей реализуют с привлечением федеральных средств, поэтому его срыв рискует поставить репутационное пятно на управленческой команде региона.
Работы отстают по графику в частности из-за изменений в документации, которая не прошла экспертизу и направлена на доработку. Это усугубляется финансовым конфликтом из-за подорожавших стройматериалов: генподрядчик (ПАО «Дорисс») заявляет о дополнительных 370 млн рублей — в то время как власти публично говорят о 22,5 млн рублей. В ответ генподрядчик жалуется на банки, которые отказываются их кредитовать, и требует выдать 90% авансирования проекта, грозя, что иначе «никак не справимся», — власти ссылаются на незаконность просьбы и пеняют подрядчику на отношение к проекту.
«Отношение [к проекту] так себе», — дал оценку глава Чувашии Олег Николаев, неофициально заехав на стройку одним ранним утром и изумившись отсутствию рабочих на объекте.
Наблюдатели обращают внимание на отношение «так себе» не только со стороны подрядчика, но и самих чиновников к исполнению поручений. Контракт был подписан в декабре 2020 года, а громогласно озвучены проблемы строительства за девять месяцев до сдачи проекта. Министр транспорта Владимир Осипов на планёрке при обсуждении проекта журит подрядчика за темпы работ, министр строительства Павел Данилов не вступает в дискуссию, канцелярски замечая, что «тут уже добавить нечего». А экс-глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков (ныне сидящий в кресле полпреда главы региона в Москве), при котором начинался этот проект, и вовсе молчит.
Отдуваться за всех приходится новоиспечённому главе администрации Чебоксар Денису Спирину, который держит городской «руль» полгода и месит грязь на стройке вместе с рабочими, превратив его в «штаб» и еженедельно проводя совещания. Между тем глава Чувашии Олег Николаев даёт всё новые и новые поручения.
Примечательно также, что генеральным подрядчиком стало ПАО «Дорисс», которое ранее реконструировало Красную площадь в Чебоксарах, и где «очень сильно» был сорван график работ. О том, что сделано почти за полтора года, обсудили на планёрке в правительстве.
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Отстали от графика на полгода
Расширенную информацию о ходе реконструкции улицы Гражданская представил глава администрации Чебоксар Денис Спирин. По его словам, в 2021 году шли работы по инженерным сетям (первый этап реконструкции дороги): речь идёт о переносе кабельных линий, наружного освещения, сетей связи, наружного водопровода и газопровода, ливневой канализации. В частности, проложено 12 км линий электроснабжения, 1,3 км газоснабжения и 9,6 км труб для переноса сетей связи, установлено почти 100 опор контактной сети, смонтировано более 60 ливневых колодцев.
Генеральным подрядчиком реконструкции улицы Гражданская является ПАО «Дорисс», контракт с которым заключён в декабре 2020 года на сумму порядка 980 млн рублей. Срок выполнения работ, которые идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — декабрь 2022 года.
В 2022 году продолжается устройство ливневой канализации, перекладка газопроводов, опор контактной сети. Также уложено два слоя асфальтобетонной смеси на протяжённости 1,2 км «по чётной стороне» — всего использовано 500 тонн асфальтобетона. В июле планируется завершить работы по устройству дорожной одежды по правой полосе с улицы Чернышевского по Фруктовой, в августе — на другой стороне. В мае также меняется схема движения общественного транспорта во время реконструкции кольца по улице Гражданская.
В мэрии Чебоксар отмечают, что за время реконструкции улице Гражданская будет построена сеть ливневой канализации, выполнен вынос газовых сетей, сетей водоснабжения, канализации, кабелей связи, обустройство сетей электроснабжения и наружного освещения, контактных сетей для троллейбусного движения, построена четырёхполосная дорога и тротуары вдоль неё с подходами к остановочным площадкам и пешеходным переходам, высажены новые деревья и кустарники.
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Градоначальник сообщил, что дорожно-ремонтное строительство выбилось из графика почти на полгода, хотя «Дорисс» привлёк 14 субподрядных организаций.
По данным мэрии, на 4 мая приняты работы на 190 млн рублей. На 13 мая (за неполный месяц) выполнено работ ещё на 30 млн рублей.
Глава минтранса Чувашии Владимир Осипов добавил, что лимиты из-за роста затрат на строительные материалы пока не доведены до республики, соответствующий проект распоряжения федерального правительства возвращён на доработку.
Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов, молча наблюдавший за всей дискуссией, включился под конец планёрки со стандартно чиновничьим заверением:
Угрозы срыва
Генеральный подрядчик также подсчитал свои возросшие затраты, которые многократно расходятся с рассчитанным дополнительным финансированием.
Она также пожаловалась на то, что у предприятия «серьёзные проблемы» с банком:
Ремарку про «наш проект» чиновники пропустили, разве что дёрнулся глаз у градоначальника, который, пожалуй, проводит на стройке больше времени, чем все остальные чиновники вместе взятые.
Представитель подрядчика выдал две просьбы, апеллируя к тому, что неисполнение ставит под угрозу сдачу объекта в 2022 году:
«Просто плакаться — не дело»
При обсуждении запросов генподрядчика глава Чувашии Олег Николаев напомнил, в свою очередь, об обязанности исполнителя и, в частности, соблюдении регламентных процедур.
Просьбу о 90-процентном авансировании Олег Николаев счёл незаконной:
«Плач Ярославны»
Глава Чувашии и министр транспорта последнюю часть разбора «полётов» посвятили темпам дорожных работ и срыву графика. Глава минтранса Владимир Осипов деликатно заметил, что темпы «не очень высокие», мягко предложив увеличить количество смен на объекте:
Ему вторил Олег Николаев, который лично бывал на объекте «рано утром»:
Глава Чувашии предложил переходить на двухсменную работу, летом — на трёхсменную работу, считая, что это «панацея решения вопроса». И подчеркнул, что ситуацией надо «в ручном режиме управлять», заявив, что «лично готов включаться в любые вопросы»:
В 2020 году власти Чебоксар заявляли, что протяженность реконструируемого участка по улице Гражданской составляет 3 км, проезжая часть будет расширена с 10,8 до 15 метров, движение станет четырёхполосным. Тогда также отмечалось, что вместо перекрестка с круговым движением появится регулируемый со светофором: он будет контролироваться системой автоматизированного управления дорожного движения как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом. Предполагалось, что на обновленном перекрестке сделают дополнительные полосы для поворота направо.