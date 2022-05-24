В Чувашии выбился из графика и, судя по всему, из-под чиновничьего контроля проект масштабной реконструкции улицы Гражданской в Чебоксарах — основной транспортной артерии растущего юго-западного микрорайона. Проект стоимостью почти 1 млрд рублей реализуют с привлечением федеральных средств, поэтому его срыв рискует поставить репутационное пятно на управленческой команде региона.

Gcheb.cap.ru Реконструкция улицы Гражданская

Работы отстают по графику в частности из-за изменений в документации, которая не прошла экспертизу и направлена на доработку. Это усугубляется финансовым конфликтом из-за подорожавших стройматериалов: генподрядчик (ПАО «Дорисс») заявляет о дополнительных 370 млн рублей — в то время как власти публично говорят о 22,5 млн рублей. В ответ генподрядчик жалуется на банки, которые отказываются их кредитовать, и требует выдать 90% авансирования проекта, грозя, что иначе «никак не справимся», — власти ссылаются на незаконность просьбы и пеняют подрядчику на отношение к проекту.

Cap.ru ПАО «Дорисс»: расчёты дополнительных расходов

«Отношение [к проекту] так себе», — дал оценку глава Чувашии Олег Николаев, неофициально заехав на стройку одним ранним утром и изумившись отсутствию рабочих на объекте.

Наблюдатели обращают внимание на отношение «так себе» не только со стороны подрядчика, но и самих чиновников к исполнению поручений. Контракт был подписан в декабре 2020 года, а громогласно озвучены проблемы строительства за девять месяцев до сдачи проекта. Министр транспорта Владимир Осипов на планёрке при обсуждении проекта журит подрядчика за темпы работ, министр строительства Павел Данилов не вступает в дискуссию, канцелярски замечая, что «тут уже добавить нечего». А экс-глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков (ныне сидящий в кресле полпреда главы региона в Москве), при котором начинался этот проект, и вовсе молчит.

Отдуваться за всех приходится новоиспечённому главе администрации Чебоксар Денису Спирину, который держит городской «руль» полгода и месит грязь на стройке вместе с рабочими, превратив его в «штаб» и еженедельно проводя совещания. Между тем глава Чувашии Олег Николаев даёт всё новые и новые поручения.

Gcheb.cap.ru В штабе реконструкции улицы Гражданская под руководством Дениса Спирина

Примечательно также, что генеральным подрядчиком стало ПАО «Дорисс», которое ранее реконструировало Красную площадь в Чебоксарах, и где «очень сильно» был сорван график работ. О том, что сделано почти за полтора года, обсудили на планёрке в правительстве.

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Отстали от графика на полгода

Расширенную информацию о ходе реконструкции улицы Гражданская представил глава администрации Чебоксар Денис Спирин. По его словам, в 2021 году шли работы по инженерным сетям (первый этап реконструкции дороги): речь идёт о переносе кабельных линий, наружного освещения, сетей связи, наружного водопровода и газопровода, ливневой канализации. В частности, проложено 12 км линий электроснабжения, 1,3 км газоснабжения и 9,6 км труб для переноса сетей связи, установлено почти 100 опор контактной сети, смонтировано более 60 ливневых колодцев.

В 2022 году продолжается устройство ливневой канализации, перекладка газопроводов, опор контактной сети. Также уложено два слоя асфальтобетонной смеси на протяжённости 1,2 км «по чётной стороне» — всего использовано 500 тонн асфальтобетона. В июле планируется завершить работы по устройству дорожной одежды по правой полосе с улицы Чернышевского по Фруктовой, в августе — на другой стороне. В мае также меняется схема движения общественного транспорта во время реконструкции кольца по улице Гражданская.

Gcheb.cap.ru Планируемое изменение схемы движения по кольцу на Гражданской

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Градоначальник сообщил, что дорожно-ремонтное строительство выбилось из графика почти на полгода, хотя «Дорисс» привлёк 14 субподрядных организаций.

«Связано это с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в виду того, что реконструкция идёт в плотно застроенном жилом микрорайоне, где имеется множество подземных коммуникаций, сосредоточенных в непосредственной близости друг от друга. Производство работ также замедляется из-за многочисленных расхождений, выявленных в процессе реконструкции в части расположения сетей», — пояснил Денис Спирин.

Cap.ru Субподрядчики

По данным мэрии, на 4 мая приняты работы на 190 млн рублей. На 13 мая (за неполный месяц) выполнено работ ещё на 30 млн рублей.

«В 2021 году было положительное заключение экспертизы по удорожанию материалов на сумму 22,5 млн рублей», — сказал сити-менеджер Чебоксар.

«В администрацию города ежедневно поступают десятки и сотни обращений жителей Юго-Западного района. Каждый день по дороге на работу и домой, в детский сад и школу, в больницы и магазины им приходится преодолевать препятствия или стоять в пробках. Прошу подрядчиков помнить, что за вашей работой пристально следят тысячи чебоксарцев и каждый день дают вам самую беспристрастную оценку», — позже обратился к дорожным строителям Денис Спирин.

Gcheb.cap.ru На реконструируемой улице Гражданская: Денис Спирин общается с жителями

Глава минтранса Чувашии Владимир Осипов добавил, что лимиты из-за роста затрат на строительные материалы пока не доведены до республики, соответствующий проект распоряжения федерального правительства возвращён на доработку.

Вице-премьер — министр строительства Павел Данилов, молча наблюдавший за всей дискуссией, включился под конец планёрки со стандартно чиновничьим заверением:

«Тут уже добавить нечего. Помогаем чем можем. […] Всё, что позволит законодательство, всё сделаем по росту цен».

Угрозы срыва

Генеральный подрядчик также подсчитал свои возросшие затраты, которые многократно расходятся с рассчитанным дополнительным финансированием.

«Затраты по контракту увеличились почти на 367 млн рублей. 233 млн рублей — это необходимые дополнительные объёмы работ, которые возникли в процессе стройки, данная сумма сейчас находится на экспертизе. Основные работы — это как раз по сетевикам, по переносу сетей. Также не учтён коэффициент стеснённости на сети, на данный момент этот вопрос пока ещё не решён, это 15 млн рублей. И в контракте заложена очень низкая стоимость на щебень, в связи с чем у предприятия возникают убытки на 73 млн рублей», — заявила заместитель гендиректора «Дорисса» Люция Сафина.

Cap.ru ПАО «Дорисс»: расчёты дополнительных расходов

Она также пожаловалась на то, что у предприятия «серьёзные проблемы» с банком:

«В связи с тем, что сроки работ по разным видам работ отодвигались, Россельхозбанк отказался финансировать наш проект».

Ремарку про «наш проект» чиновники пропустили, разве что дёрнулся глаз у градоначальника, который, пожалуй, проводит на стройке больше времени, чем все остальные чиновники вместе взятые.

Представитель подрядчика выдал две просьбы, апеллируя к тому, что неисполнение ставит под угрозу сдачу объекта в 2022 году:

«Без авансирования никак не справимся, хотели бы попросить 90% авансирования данного проекта. […] Чтобы всё, что на слайде, было решено в ближайшее время, потому что без этого мы, наверное, не справимся, чтобы сдать этот объект в этом году».

«Просто плакаться — не дело»

При обсуждении запросов генподрядчика глава Чувашии Олег Николаев напомнил, в свою очередь, об обязанности исполнителя и, в частности, соблюдении регламентных процедур.

«Есть чёткие требования, кто и что должен делать, поэтому когда вы со своей стороны все мероприятия выполняете, дальше мы уже соответственным образом двигаемся по пути реализации всех иных решений, которые возможны в соответствии с выполненными уже регламентными нормами. Просто плакаться, сидеть, приходить — не дело. Поэтому надо делать сначала всё, что можно делать».

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Просьбу о 90-процентном авансировании Олег Николаев счёл незаконной:

«90% аванса мы никак не можем дать, потому что в законодательстве нет такой нормы. Максимум — до 80%. Давайте будем исходить из норм законодательства».

«Плач Ярославны»

Глава Чувашии и министр транспорта последнюю часть разбора «полётов» посвятили темпам дорожных работ и срыву графика. Глава минтранса Владимир Осипов деликатно заметил, что темпы «не очень высокие», мягко предложив увеличить количество смен на объекте:

«Наверное, самая главная рекомендация — необходимо переходить на двухсменную работу, иначе мы просто не вытянем этот объект в этом году».

Ему вторил Олег Николаев, который лично бывал на объекте «рано утром»:

«Я сам очень активный автолюбитель и очень часто люблю проезжать по таким местам, где ведутся такого рода резонансные объекты. Рано утром отсутствуют рабочие на объекте — это говорит о том, что подрядчик относится к объекту так себе».

Глава Чувашии предложил переходить на двухсменную работу, летом — на трёхсменную работу, считая, что это «панацея решения вопроса». И подчеркнул, что ситуацией надо «в ручном режиме управлять», заявив, что «лично готов включаться в любые вопросы»:

«Просто их нужно формулировать и подавать в соответствующем виде, чтобы это были не разговоры, не плач Ярославны, а конкретно оформленные документы в рамках существующих регламентов и законодательства, тогда можно говорить о конкретных решениях, тогда это всё становится возможным».