«Матвиенко подвели, а Путин — молодец»: как в Чувашии открывали мемориал
В июле Чувашия задала федеральную повестку с открытием первого в России федерального мемориала в честь строителей оборонительных рубежей, связав его со Всероссийским форумом городов трудовой доблести. Эпицентром стал Козловский район, где официально представлен памятник «Строителям безмолвных рубежей», который в последующем расширится до мемориального комплекса. Главными героями мероприятия стали строители Сурского рубежа, который возводился в 1941–1942 годах для защиты Родины от фашистов в случае взятия Москвы. Трудовому фронту они отдали юность, а сейчас с болью в сердце наблюдают за тем, как России снова приходится воевать с фашизмом, и ждут, когда народы Донбасса смогут «жить свободной, хорошей, налаженной жизнью». И поддерживают Путина, «который старается за весь народ».
Строителям безмолвных рубежей
Мемориал в Чувашии стал первым в России сооружением в честь строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны для защиты стратегических центров в случае прорыва обороны Москвы.
В 2015 году ИА REGNUM по инициативе Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа и казанского обвода в Чувашии. Спустя несколько лет проект ИА REGNUM получил поддержку на государственном уровне региона: 2021 год в Чувашии был Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, разработана программа мероприятий, одним из главных пунктов событий которой стало возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей».
Федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей» представляет собой золотой шар, символизирующий Землю с рытвинами-окопами, и 38 уходящих в небо серебряных стел разной длины, напоминающих извилистую форму окопов и траншей Сурского рубежа. Каждая стела означает 10 км линий обороны (всего в 1941–1942 годах в Чувашии было выкопано 380 км окопов и ходов сообщений). Также установлено 26 гранитных стел в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа. Перед памятником горит Вечный огонь. Авторами мемориала являются архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов.
Из официальных лиц в церемонии открытия приняли участие приволжский полпред Игорь Комаров, главы Чувашии и Татарии Олег Николаев и Рустам Минниханов. Но внимание к этому событию было на самом высоком уровне: президент России Владимир Путин в своём приветственном обращении подчеркнул, что «особая, незабываемая страница нашей военной истории — строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём поздравлении отметил, что открытие мемориала в Чувашии — «важное событие» для всей страны, так как «увековечивает подвиг защитников Отечества, ковавших Победу в тылу»:
Приветственное обращение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко тоже было эмоциональным и ярким, однако составлено так, что выходило, будто во всей Чувашии в тылу трудились 170 тыс. человек (хотя это число только мобилизованных на строительство оборонительных рубежей — а ещё работали заводы и фабрики). Численность населения республики была тогда около миллиона. «Эх, Матвиенко подвели», — шушукались представители СМИ.
Валентина Матвиенко также в своём приветственном слове подтвердила, что поддерживает предложение главы Чувашии Олега Николаева «о провозглашении» 1 июля «новой памятной даты — Дня тружеников тыла». Напомним, что 1 июля 1941 года в газете «Правда» впервые появился лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!»
Стоит также отметить, что открытие было зрелищным и достаточно массовым — правда, не настолько, чтоб журналистов определить в дальний «загон», разделив на федеральных и местных, что даже оператору ГТРК (ВГТРК) пришлось упорно бороться с «администраторами» действа, чтобы просто выполнить свои профессиональные обязанности.
«Спасибо, что вспомнили, а Путин — молодец»
Главными героями праздника стали участники строительства оборонительных рубежей. Трудовой фронт отнял у них юность, но тогда никто об этом не думал, и они трудились наравне со взрослыми: все знали, что нужна только Победа. При строительстве окопов им объясняли, что это делается для защиты страны, в том числе эти траншеи станут рубежом и для них самих, если случится страшное: если Москва не устоит. И женщины терпели. И верили.
Одной из героинь стала 94-летняя жительница Козловского района Раиса Егоровна Василевская (Гаврилова), которой 7 августа исполнится 95 лет. Ей было 14 лет, когда вместо больной матери её мобилизовали на строительство Сурского рубежа.
Раиса Егоровна с теплотой отмечает, что о них вспомнили, когда Олег Николаев стал «президентом Чувашии»:
Но и после Сурского рубежа их круглосуточный труд не прекращался. Её отправили в Ибресинский район на лесоповал.
Елена Ястребова также сообщила, что несмотря на возраст, её мама «очень продвинутая», постоянно отслеживает новостную ленту, чтобы быть в курсе, «что, где и как происходит»:
Раиса Егоровна сообщила, говоря о ситуации на Украине, что ждёт окончания спецоперации России:
По секрету Елена Ястребова призналась, что хочет сделать маме сюрприз на её 95-летие, организовав мероприятие с приглашением гостей в кафе.
Рыли в 45-градусный мороз, так как войны не хотели
96-летняя Феоктиста Григорьевна Пронюхина осталась единственная из бригады в 36 человек, в составе которой она рыла сначала противотанковые рвы, а затем землянки на Сурском рубеже:
Ветеран рассказывает, что подростки и взрослые работали наравне, тогда и «вся юность прошла». По её словам, сейчас вырытые ими землянки не сохранились, так как их «деревенские жители на дрова потом перетаскали»:
Феоктиста Григорьевна также сказала, что следит за проведением спецоперации России на Украине:
Послесловие
К строителям Сурского рубежа подходили и обычные граждане. Они благодарили бойцов трудового фронта, с восхищением глядя на их натруженные, испещрённые «окопами» руки и светлые глаза.
Отметим, что в 1941–1942 годах Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод ежедневно вручную строили до 110 тыс. жителей Чуваши. Всего на стройку, которая до сих пор является самой масштабной и народной в республике, было мобилизовано 170 тыс. человек, что составляло на тот момент треть трудоспособного населения Чувашии (в возрасте с 17 до 54 лет).