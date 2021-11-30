На фоне пандемии коронавируса и вероятности тотального введения QR-кодов в России практически незамеченным осталось обсуждение в регионах федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Между тем примечательная ситуация сложилась в Чувашии, где на Госсовете один из политических тяжеловесов, оппозиционер Игорь Моляков («Справедливая Россия»), поддержал законопроект, а другой мастодонт чувашской политики Петр Краснов («Единая Россия») выступил с «особым мнением»: он заявил, что документ «абсолютно не проработан», так как в нём «методологические вещи» подменили «мелочами» и это может привести к «абсурду».

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

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Примечательно также, что при голосовании законопроект о публичной власти в Чувашии набрал больше протестных голосов, чем проект о введении QR-кодов. Его поддержали 32 человека, против были восемь депутатов, двое воздержались (при голосовании по законопроектам о QR-кодах «за» были 33 чувашских депутата, «против» — семеро, трое воздержались). Отметим, что на начало сессии отсутствовали шесть народных избранников, которые передали право голоса коллегам.

Три поправки от Чувашии

Представляя проект закона, председатель комитета Госсовета Чувашии по государственному строительству и местному самоуправлению Андрей Марушин («Единая Россия») проинформировал, что законопроект принят федеральным парламентом в первом чтении 9 ноября, а поступил в чувашский парламент 12 ноября для внесения поправок во втором чтении.

На это заявление отреагировал мастодонт чувашской политики Петр Краснов («Единая Россия»), высказав мнение, что докладчик «немного слукавил», так как первоначально законопроект поступил 4 октября:

«И вы были обязаны тут же разослать его депутатам. Я получил 17 ноября вечером с просьбой до 19 числа представить свои предложения».

Ответной реакции на это замечание не последовало.

Cap.ru Андрей Марушин

Андрей Марушин в своём выступлении отметил, что «законопроект очень важный, актуальный, но и объёмный». Говоря об основных изменениях, он выделили установление единого пятилетнего срока полномочий законодательных органов, который в Чувашии «фактически действует». Также речь идёт о статусе депутата, установлении механизма депутатской ответственности за несоблюдение ограничений, введении возможности дистанционного проведения сессий, унификации наименования должности первого лица региона и снятии ограничений сроков нахождения в губернаторском кресле (в настоящее время — не более двух сроков подряд). Кроме того, в отношении губернаторов предлагается ввести новые «президентские» меры наказания: отрешение от должности, в том числе в связи с утратой доверия, предупреждение и договор.

Андрей Марушин сообщил, что законопроект рассмотрен в администрации главы республики и на всех комитетах Госсоветах. По его словам, «имеются положительные отзывы администрации главы Чувашской Республики». На что председатель Государственной службы по делам юстиции Чувашии Дмитрий Сержантов подтвердил, что законопроект «нами внимательно изучен и продолжает изучаться». По его мнению, «по сути, завершается» приведение в соответствии с Конституцией России и федеральным законодательством.

«Концептуально мы поддерживаем этот законопроект федерального закона, он жизненно необходим для нас. Наконец-то мы начали понимать, что такое система публичной власти, органов публичной власти и как мы будем фактически взаимодействовать друг с другом, какие полномочия будут, поэтому мы поддерживаем», — сказал Дмитрий Сержантов.

По итогам рассмотрения комитет предложил три поправки. В частности, сохранение 30-дневнего срока рассмотрения федеральных законопроектов региональными парламентами (в законопроекте — 15 дней) и предоставление права направления отзывов на законопроекты в уполномоченные органы парламента — к примеру, в президиум.

Депутатский развод

К докладчику поступило два вопроса, оба — от главы фракции ЛДПР Константина Степанова. Он поинтересовался, в «чём плюс и совершенствование законодательства» при исключении полномочий региональных парламентов в части отрешения губернаторов от должности. Андрей Марушин дважды переспросил и с третьей попытки понял вопрос, но ответить всё равно не смог.

«Это к Крашенинникову вам больше. Не пояснял. Не могу пояснить», — развёл руками председатель комитета.

Cap.ru Константин Степанов

Второй вопрос был неожиданным. Либерал-демократ был обеспокоен за семьи «коллег-депутатов» с учётом предлагаемого запрета о счетах в иностранных банках не только в отношении парламентариев, но и их жён.

«Не будет ли у нас ухудшения статистики по разводам в связи с введением такой нормы? Многие депутаты женаты», — сказал Константин Степанов.

«Данную статистику не смотрели, не изучали. Но есть определённые обязанности предоставлять сведения о доходах на депутата и супругу. Что вам сказать? Можете развестись, если не хотите представлять», — флегматично предложил Андрей Марушин.

Должность по наследству?

Больше вопросов было к главе госслужбы по делами юстиции Дмитрию Сержантову. Владислав Солдатов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») обратил внимание на губернаторские сроки: если в настоящее время руководить регионом можно не более двух сроков подряд, то в новом законопроекте данная норма исключается.

«А сколько раз вообще можно тогда? Если мы так дальше пойдём, то не приведёт ли это к тому, что со временем некоторые должности вообще будут передавать по наследству?» — спросил Владислав Солдатов.

Cap.ru Владислав Солдатов

Сержантов сослался на то, что ранее авторы законопроекта не исключали вероятность внесения дополнений.

«О том, что субъект Российской Федерации вправе сам устанавливать ограничения сроков это первый момент. Насчёт нужно или не нужно. Вы знаете, с 95-го года, насколько я помню, эта норма убиралась, включалась, сроки отменялись, переносились. И я думаю, для Чувашской Республики этот вопрос абсолютно неактуален», — заявил Сержантов, пояснив, что до вступления в силу данной нормы может пройти не менее десяти лет.

Глава фракции справороссов Игорь Моляков пытался разобраться, зачем «придумывать ещё некую публичную власть» и чем она отличается от действующей. Он напомнил о французской буржуазной революции, где основными принципами были «демократия, свобода, равенство и братство»:

Cap.ru Игорь Моляков

«Теперь мы говорим о публичной власти. Но тут тоже латинское слово и переводится тоже как «свобода». Как вы оцениваете, что произошло? Здесь свобода?»

«Это очень, конечно, философский вопрос, на мой взгляд. Я просто с юридической точки зрения отвечу», — увернулся от ответа Дмитрий Сержантов, приводя избитые тезисы из действующего закона.

«Чем пахнет» законопроект

Примечательно, что во время дискуссии первым выступил в поддержку законопроекта «при всех сложностях и противоречиях» Игорь Моляков, сравнив его «с юридической точки зрения» с реформами Александра II:

«Пытаются укрепить вертикаль власти. И робким образом пытаются реформировать».

Парламентарий пояснил, что в стране пытаются «соединить в одну большую агломерацию» две различные идеологии, представляющие «сырьевую и представительскую» экономику. И объединяющим фактором он назвал народ. Депутат также полагает, что таким образом приходят «к советской власти, когда структура была единая».

«Считаю, что реформами здесь даже не пахнет», — не согласился бизнесмен Олег Дельман («Единая Россия»).

По его мнению, некоторые «новые положения некоторые длительное время уже используются», а теперь приводятся в «единые действующие нормы». При этом депутат пока не понимает, как планируется реализовать дистанционный механизм проведения сессий.

Cap.ru На переднем плане — Александр Андреев

С Игорем Моляковым в части усиления вертикали власти согласен глава чувашских коммунистов Александр Андреев, отметив, что последние десятилетия регионам сокращают полномочия и делают всё «более зависимыми» от федерального центра. Парламентарий полагает, что в законопроекте заложены «нормы, разрушающие принципы федерализма и демократические механизмы», в том числе «закладываются основы для несменяемой власти».

«Зачем депутаты Государственного совета будут лишать себя права по отзыву главы республики?.. Фактически вы тогда голосуете против себя, своих полномочий, которые у вас ещё есть», — уверен Александр Андреев.

«Подрывные нормы»

Жёстче высказался либерал-демократ Константин Степанов. По его словам, в законопроекте заложены «подрывные нормы». В частности, при участии «федералов» в формировании регионального правительства, где «в любой момент кто-то сверху может взять и отрегулировать вместо нас всю нашу внутреннюю кадровую политику по самым ключевым министерствам».

«Для чего такая сумятица вносится? Мне сначала было не понятно, а теперь понятно. Они стали настолько власть, что законодательным органам субъекта разрешается влазить в их назначения. Вот настолько они стали у нас органами публичной власти», — иронично заметил парламентарий.

Он также не согласен с тем, что у органов местного самоуправления не остаются «властные полномочия», что судьи выделяются «в какой-то отдельный класс и выпадают из «общей публичной власти», что вводятся ограничения в части иностранных капиталов, так как это могут использовать для «зачистки на выборах» кандидатов. Константин Степанов также обратил внимание на отсутствие в законопроекте норм о единообразии наименования должности первого лица, выборов губернаторов и статусе депутатов законодательных собраний.

Cap.ru Госсовет Чувашии

«Что касается отрешения глав регионов от должности. Для чего это делается? Разве это не породит коррупцию, клановость во властных кабинетах? Конечно, да, мы все через это проходили. У нас была в стране одна партия и один кандидат на выборах», — напомнил парламентарий.

«Вроде сказали объедим, будет понятная публичная власть, но все старые нормы остались. Если власть боится, что народ не выберет определённого главу, то будут переделывать законодательство через депутатов утверждать. […] Всегда нужны выборы прямые и без всякого муниципального фильтра, который вообще является антидемократическим», — подчеркнул депутат, резюмировав, что предлагаемая «система перекошена».

«Особое мнение»

Обсуждение закрыл Петр Краснов, который «выразил особое мнение». Он сделал акцент «на общих принципах», попытавшись разобраться, «насколько эти принципы общие». И привёл ряд примеров, которые его удивили. В частности, обратил внимание на норму о встречах депутатов с избирателями в специально отведённых помещениях и дворовых территориях.

Cap.ru Петр Краснов

«Это что, основные принципы организации государственной власти?» — недоумевал парламентарий.

Ещё один пример касался заседаний министерств, на которых могут присутствовать депутаты, либо по поручению парламента — работники аппарата.

«То есть мы уже дошли до уровня аппарата», — считает народный избранник.

По мнению Петра Краснова, предлагаемый законопроект «абсолютно не проработан», а «два уважаемых юриста» «такое преподнесли, простите». Депутат считает, что в законопроекте прописано много «мелочей»:

"А методологические вещи обходим, опускаемся до уровня специалиста аппарата. Это что, основные наши принципы взаимодействия? Конечно, законопроект должен быть, но он может быть в три раза тоньше. […] Я считаю, что разработчики законопроекта поступили неряшливо, неаккуратно. Это попытка регламентации каждого нашего шага, попытка регламентации каждого нашего действия. Такие вещи обычно к абсурду приводят», — сделал вывод единоросс.

Cap.ru На сессии Госсовета Чувашии

Большинством голосов предлагаемый федеральный законопроект в Чувашии поддержали. Также парламентарии проголосовали за три поправки, которые внёс профильный комитет.