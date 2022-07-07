В Поволжье есть свой «пункт святости»
Тема Сурского рубежа, который вручную возводился в годы Великой Отечественной войны и стал самой народной стройкой в истории Чувашии, вышла за рубежи республики и закрепилась в федеральной повестке. О важности строительства оборонительных рубежей в 1941–1942 годах заговорили президент России Владимир Путин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Это связано в том числе с тем, что вопросы защиты рубежей Родины, которые никогда не теряли своей актуальности, сегодня обостряются с учётом мировой обстановки и становятся новыми скрепами для жителей России.
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Между тем история строительства оборонительных рубежей имеет несколько пластов. И то, что сейчас выявлено и рассекречено в местных архивах спустя 80 лет, можно назвать вершиной исторического айсберга. Главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров, который ещё в 2015 году инициировал медийно-общественный проект об истории строительства оборонительных рубежей в Чувашии, считает, что данное событие является «общенациональным подвигом» народов республики и должно стать «в центре исторической памяти». А для этого надо «натянуть одеяло на науку, чтобы вокруг кипела научная жизнь». И это позволит решить вторую масштабную задачу: выяснить поимённо всех, кто отдал рубежу жизнь, что позволит нам, потомкам, выплатить перед ними «моральный долг».
Модест Колеров также заявил, что Чувашия при личном участии главы Олега Николаева совершила «чудо чудесное», воплотив за короткий срок крупные исторически важные проекты по теме строительства оборонительных рубежей и создала задел для новых исследований. Он уверен, что работа по увековечиванию подвига строителей рубежей обороны достойна Государственной премии России.
Бесспорно, надо отдать должное главе Чувашии Олегу Николаеву, который первый среди губернаторов оценил героизм собственного трудового народа на Сурско-Казанском рубеже, вручную скоблившего промёрзшую, каменную землю в 1941 году, и поднял данную тему на государственный уровень. Именно при нём Чувашия становится федеральным центром самой темы оборонительных рубежей и героизма жителей, которые готовы бороться за Родину до конца.
Объединение нации
Тема строительства оборонительных рубежей стала главной на встрече Модеста Колерова и Олега Николаева. Глава Чувашии отметил вклад в эту работу ИА REGNUM, которое подняло данную тему в 2015 году. По его словам, сейчас республика «находится на стадии квинтэссенции большого проекта», который реализуется второй год подряд.
30 сентября 2021 года ИА REGNUM в честь 80-летия создания оборонительных рубежей при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.», посвящённую оборонительной стратегии Советского Союза. В работе конференции приняли участие видные историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов, которые обсудили главные внешние угрозы страны и другие вопросы научно-исторического характера, связанные с обороной государства и героизмом тыла.
В качестве главного итога глава Чувашии назвал объединение жителей:
Говоря о формах подачи, Николаев выделил издание книг, в том числе на основе архивных материалов, постановку концертов и спектаклей, организацию тематических выставок и конкурсов, появление новых стихов и песен. Всё это позволило жителям всех возрастов посмотреть на тему строительства Сурского рубежа глазами самих строителей, оценить масштабность подвига в тылу.
На данный момент кульминационным событием стало открытие 1 июля в Козловском районе федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей»: данный памятник стал первым в стране в честь бойцов оборонительных рубежей (так ещё называли строителей в Чувашии) и героизма трудового тыла.
Продолжением работы является создание научного центра изучения материалов о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, созданного на базе Государственного исторического архива Чувашии.
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Самым масштабным и значимым проектом ИА REGNUM является проект об истории строительства оборонительных рубежей, который начался в Чувашии в 2015 году по инициативе Модеста Колерова. Под его руководством проект трансформировался в два формата: помимо новостной ленты стали публиковаться научно-популярные исследования на базе архивных данных. Цель данной работы — не только популяризация и информирование населения о строительстве рубежей обороны в годы Великой Отечественной войны, многие материалы о которых до сих пор остаются малоизученными и засекреченными, но и увековечивание тылового подвига советского народа — стариков, детей и женщин, а также поиск информации о тех, кто сложил голову на «забытом фронте в тылу». Данный период истории Великой Отечественной войны, где основной «огонь» на себя приняла женщина, дал миру новых героев, ставших символом трудового героизма.
История строительства оборонительных рубежей вплелась в федеральную повестку благодаря и самой теме, и вовлечённости региональных властей и лично главы республики Олега Николаева с момента его назначения врио в начале 2020 года. Для Чувашии эта тема вошла в контекст учреждённого президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 года звания «Город трудовой доблести». Указом главы региона 2021 год был объявлен в республике Годом строителей Сурского рубежа и Казанского обвода. Соразработчиком и соорганизатором программы мероприятий памятного года 80-летия начала Великой Отечественной войны стала заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева, которая вошла в состав республиканского оргкомитета.
Олег Николаев поблагодарил Модеста Колерова за совместную работу и выразил уверенность, что «будем дальше находить точки соприкосновения, идеи и взращивать их таким образом, чтобы они были признанными, востребованными, прежде всего, населением и институтами гражданского общества», принося «пользу как ныне живущим, так и следующим поколениям».
Наш моральный долг
Модест Колеров, в свою очередь, отметил, что именно приход к власти Олега Николаев позволил «так быстро, ярко и эффективно» поднять тему Сурского рубежа и сделать его народным.
Модест Алексеевич Колеров «пустил корни» в Чувашии более 20 лет назад. Став советником президента Чувашии Николая Васильевича Федорова в 2000 году, активно участвовал в жизни региона: здесь была открыта редакция ИА «ВолгаИнформ», а в 2002 году — ИА REGNUM. Фактически история информационного агентства REGNUM, которое 22 июля 2022 года официально отмечает 20 лет со дня создания, начиналась в Чувашии. Из поволжского интернет-издания оно переросло в федеральное «агентство регионов», информационно «собирая страну» в начале 2000-х и расширив географию до международного уровня.
В числе главных решений, принятых в Чувашии, он назвал создание научного центра изучения архивных данных о подвиге тружеников тыла, подчеркнув, что на теме Сурского рубежа «могут вырасти не менее десяти докторов наук».
Модест Колеров также напомнил, что память об этом трудовом подвиге — священна, подчеркнув, что «не у каждого народа в нашей большой стране есть такой свой собственный масштабный общенациональный подвиг, как Сурский рубеж для народа Чувашии в целом и чувашского народа в особенности»:
Модест Колеров выразил готовность лично включиться в эту исследовательскую работу.
Главный редактор ИА REGNUM также высказал опасение, что может возникнуть «привыкание и формализм» в теме Сурского рубежа, как это нередко бывает в любом большом деле:
Уличный проект
По мнению Модеста Колерова, народным и зримым направлением работы может стать «уличный» проект. Увековечить подвиг и заинтересовать будущие поколения можно через наименования улиц в честь героев строительства оборонительных рубежей, создав уличную «сеть» в региональных центрах, где строились линии обороны по Суре и Волге. А укрепить эту связь между регионами может Поволжский историко-туристический маршрут.
Фактически данная работа станет продолжением стратегической линии, которую задаёт президент Владимир Путин, предостерегая другие страны от переписывания истории в угоду политическим конъюнктурам и заявляя о создании открытого комплекса архивных материалов о Второй мировой войне.
За два десятилетия ИА REGNUM реализовало в Чувашии ряд проектов разной степени масштабности. Один из значимых вписан в историю Нового города в Чебоксарах: в 2008 году по инициативе ИА REGNUM совместно с мэрией был реализован народный проект «Улицы Нового города», когда жители республики предлагали свои наименования улиц строящегося микрорайона. Улица Стартовая получила наибольшую поддержку жителей в конкурсе, ставшем началом общественной истории микрорайона и в целом Нового города, который эволюционным путём должен объединить столицу с городом-спутником Новочебоксарском — в противовес категоричному народному «нет» новочебоксарцев на референдуме. Проект предполагал создание полного реестра наименований улиц двух городов, их ревизию (в Чебоксарах были схожие наименования, что являлось проблемой для почтальонов) и «нового запаса» наименований в резльутате народного конкурса. На момент окончания проекта в 2008 году в Чебоксарах было 503 улицы и три десятка новых конкурсных наименований.
Модест Колеров также напомнил, что ранее на федеральном уровне обсуждалась идея появления в городах улиц в честь Сталинграда. Авторы идеи ссылались на то, что даже в Париже есть свой «Сталинград» — это имя носят площадь, бульвар и станция метро.
Если говорить о поволжском рубежном проекте, то в Нижнем Новогороде, например, это может быть Горьковский рубеж, в Казани — Казанский обвод, а в Йошкар-Оле — Волжский.