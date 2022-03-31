Тема дедолларизации остаётся в топ-повестке информационных лент и обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи полагают, что США в попытке «спасти дряхлеющий необеспеченный доллар любыми путями» вводят санкции, но в результате «удары» получает не только и не столько Россия, сколько сами авторы санкций. Наиболее горячие головы делают выводы, что «из мировой финансовой системы отваливается долларовая».

ИА REGNUM Рубль и доллар

Новую волну дискуссии в социальных сетях вызвало заявление заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью Financial Times о том, что позиции доллара в качестве ведущей мировой валюты могут быть ослаблены из-за беспрецедентных антироссийских санкций, в результате чего ряд стран уже пересматривает валюту за поставку товаров.

«Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна», — заявила, в частности, представитель МВФ.

Гопинат признала, что в торговых отношениях складывается тенденция к активному использованию других валют, отметив, что за последние 20 лет доля доллара упала с 70% до 60%.

Заявление заместителя директора-распорядителя МВФ вызвало воодушевлённые дискуссии в социальных сетях: многие пользователи прочат кардинальное изменение мировой финансовой системы и укрепление на фоне дедолларизации других национальных валют, в том числе «большое будущее» видят у рубля. Ряд пользователей в социальных сетях и мессенджерах шутит, что «наконец-то в МВФ это увидели, долго они вглядывались».

«Вот-вот, уже пять недель прошло, а они только сейчас увидели? Надо им присвоить имя Зоркий Глаз», — добавляет анонимный пользователь.

«Они что, только догадались? А до того как санкции ввели, думать не пробовали?» — удивляется пользователь с ником «486».

Многие интернет-комментаторы размышляют, что «МВФ заговорил не просто так», полагая, что ситуация хуже, чем официально заявлено.

«Если об этом заговорил МВФ, то это серьёзно. И серьёзнее, чем об этом говорит МВФ», — делает вывод Boris.

World Economic Forum Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат

«США хотели выкинуть Россию с экономической и политической карты мира. А в результате выкинули сами себя», — считает Екатерина Т.

«Не ослабление, а полный конец ничем не обеспеченной бумаги. Когда мир бушует, люди избавляются от призрачных активов. США сами себя уничтожают», — полагает User.

«Эра заката уже маячит для фантиков от империи лжи, США. Но жадность и беспредел ускорят кончину», — прогнозирует «Рен А.».

«Доллар не просто ослабнет, он станет просто региональной валютой. Никому не нужны фантики, которые могут отобрать в любой момент», — согласен «Дед Б.».

На что отдельные пользователи парируют, что говорить о «фантиках» преждевременно и наивно, потому что долларом пользуются сегодня миллиарды людей, что оставит его на «плаву как глобальную валюту».

«Какое ослабление?!! 84 рубля за $1! Вот когда за $1 будут давать 2−3 рубля или по официальному курсу, как при СССР, 64 копейки, вот тогда я скажу, что правительство не зря деньги получает», — не согласен с предыдущими комментаторами Сергей Б.

«Доллар теряет влияние не из-за санкций, а именно из-за непредсказуемости американской политики. Санкции — лишь следствие того, что Америка не считается ни с международным правом, ни с элементарными нормами бизнеса, а просто проводит рейдерские захваты активов неугодных», — высказывает мнение core.

Другие пользователи, говоря о дедолларизации, замечают, что кризисы «и надуваемые финансовые пузыри уже не будут с такой силой влиять на экономику других стран».

«Доллар и евро подорвали доверие к себе, и сейчас все постепенно будут переходить на расчёты в национальных валютах», — рассуждает Максим Б.

«Китай, Индия торгуют с РФ национальными валютами. Турция заявила, что согласна торговать за рубли. Мир меняется, финансовая система ломается», — считает Tatyana R.

«Из европейцев первыми на расчёт в рублях, видимо, перейдут Ватикан, Сербия (если решат вести расчёт в рублях), Молдавия, видимо, Грузия. Италия вчера моргнула. Германия пока нервно дергаётся: и хочется, и колется. За Италией и Германией рванут все остальные», — полагает «мороZостойкий К.».

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«МВФ уже пора начинать тренироваться, выдавать кредиты в рублях!» — уверен «Странник Г.».

«С концом доминирования доллара придёт конец «исключительности» США», — отмечает Владимир С.

Есть и ироничные комментарии, в том числе пользователи перефразируют цитаты отдельных украинских политиков.

«Как говорил один гениальный украинский философ, «в завтрашний день могут смотреть не только лишь все». В МВФ не могут. Все эти проблемы просчитывались даже такому доморощенному диванному финансисту, как я, задолго до», — отреагировал «Адмирал Б.».

«Хы, сейчас чаще всего вызывают на бис денежный печатный станок долларов», — поддержал тон пользователь с ником «Я памятник Себе».

«Вывод: опять русские виноваты, нужно срочно наложить санкции на Россию!» — предлагает Teodoro сценарий европейским и американским политикам.

«Испугались наложенных своих же санкций! Накладывайте ещё!» — оставляет призыв Сергей Е.