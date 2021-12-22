В Чувашии после смены руководства региона новая команда столкнулась с острыми проблемами в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Чиновники отмечают, что вопросы и проблемы назревали годами, а сейчас приходится разбираться с последствиями и принимать упреждающие меры, чтобы не допустить «мусорного» коллапса, особенно в новогодние праздники. Эта тема остаётся в ежедневной повестке властей, в том числе разрабатываются комплексные меры по выходу из ситуации. О том, что происходит на «мусорном» рынке, рассказал в интервью ИА REGNUM министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

ИА REGNUM Глава минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов

ИАREGNUM: Вы возглавили минприроды Чувашии в мае 2021 года, фактически получив в «наследство» начавшуюся «мусорную» войну, когда участники рынка стали выяснять между собой финансовые отношения. Заложником этой ситуации может стать население. Что сейчас происходит?

Я бы не стал говорить, что это война, это финансовый спор двух крупных хозяйствующих субъектов. Но с учётом того, что услуги по вывозу мусора оказываются всему населению республики, то проблема действительно острая. Однако возникла она не вчера, а нарастала годами, и в итоге сейчас приходится разбираться с последствиями.

По имеющимся предварительным данным, региональный оператор по обращению с коммунальными отходами МВК «Экоцентр» задолжал эксплуатирующему полигону «Ситиматику» около 280 млн рублей, перевозчикам — ещё 128 млн рублей. В то же время дебиторская задолженность контрагентов перед «Экоцентром» превысила 352 млн рублей, из них свыше 287 млн рублей задолжало население, 37,4 млн рублей — юридические лица, 27,6 млн рублей — управляющие компании.

Эта задолженность копилась не один год, а с 2018 года, то есть фактически с момента работы оператора. Большая часть имеющихся сегодня долгов сложилась за первые два года, когда оператор начал работу и заключал договора, налаживая отношения с другими участниками рынка. На мой взгляд, именно в первые два года проводилась недостаточная работа с сельским населением, которое впервые стало платить за вывоз мусора. И тут вопросы не только к оператору, но и к местным властям в части информационной работы.

В настоящее время собираемость со стороны жителей превышает 99%, то есть можно констатировать, что работа налажена. «МВК «Экоцентр» также направляет претензии о досудебном урегулировании споров, а также исковые заявления в суды.

Но старые долги тянут вниз. Мы собирали данные предприятия у нас за круглым столом, но найти компромисс пока не удалось: ни одна из сторон не готова идти на уступки. Теперь они ходят по судам.

7 декабря Арбитражный суд Чувашии по одному из дел принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на некоторые расчётные счета «МВК «Экоцентра», который, в свою очередь, подал встречное ходатайство об отмене обеспечительных мер, рассмотрение состоится 24 декабря 2021 года.

ИАREGNUM: В связи с арестом расчётных счетов 16 декабря региональный оператор уведомил перевозчиков о «невозможности выполнения обязательств по оплате выполненных работ и оказанных услуг», рекомендовав в случае необходимости брать кредиты. Фактически это означает, что сейчас либо надо работать бесплатно, либо себе в убыток, оплачивая кредит с процентами. Как бы вы это прокомментировали? Не грозит ли Чувашии «мусорный» коллапс в новогодние праздники?

21 декабря состоялось совещание под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова c перевозчиками ТКО по проблемным вопросам задолженности регионального оператора ООО «МВК «Экоцентр», где были обсуждены меры выхода из кризисной ситуации. По итогам совещания были приняты договорённости, что на новогодние праздники проблем с вывозом мусора не будет.

Несмотря на долги, у предприятий есть предусмотренные законом обязательства. Что касается наших действий, то есть схема работы в экстренных ситуациях, поэтому «мусорного» коллапса быть не должно. В июне, напомню, когда полигон в Новочебоксарске из-за отключения электроэнергии перестал принимать отходы, мусор временно вывозили на площадку в соседний район. В любом случае и глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев, и наше министерство, и надзорные органы держат, что называется, руку на пульсе, чтобы не допустить такого развития ситуации.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев и министр природных ресурсов Эмир Бедертдинов

ИАREGNUM: Возможен ли худший сценарий — банкротство регионального оператора? И каковы в этом случае будут действия министерства?

Повторюсь, что наша задача — не допустить такой ситуации. Но мы обязаны быть готовы к любому сценарию, поэтому в случае худшего развития ситуации будут запущены соответствующие процедуры, в том числе по выбору нового оператора. Однако это займёт время, и новому игроку придётся работать, что называется, с чистого листа.

Чтобы этого не допустить, в настоящее время разрабатывается дорожная карта, и рассматриваются различные варианты решения проблемы, которые будут обсуждены в правительстве. Замечу, что Гражданский кодекс запрещает нам принимать меры по погашению долгов, которые накопил оператор. Но, безусловно, мы не можем остаться в стороне и будем использовать все предусмотренные законом возможности.

ИАREGNUM: Поднимался ли в этом контексте вопрос о тарифах?

Конечно. Наверное, было бы странно, если бы бизнес не хотел заработать больше и не поднимал тарифные вопросы. Мне кажется, это касается любой отрасли. Но плату за мусор пока мы сдерживаем: в 2020 году благодаря вмешательству главы Чувашии тариф не поднимался, в 2021 году рост составил 3,4%. В результате у нас сложился самый маленький тариф на услуги по сбору, вывозу и утилизации ТКО среди регионов Поволжья. Безусловно, это плюс для всего населения Чувашии.

Но нельзя забывать и о другой стороне вопроса: затраты участников рынка ежегодно растут, особенно за ГСМ. И такие тарифы, если возвращаться к теме о банкротстве, едва ли будут особо привлекательны для потенциальных операторов из других регионов. Да и нашим перевозчикам, получается, выгоднее работать в других регионах. Поэтому тут особенно важно сохранить баланс интересов. Всего на территории Чувашии, напомню, сбором и транспортированием твёрдых коммунальных отходов занимаются 24 организации.

ИАREGNUM: Вместе с «мусорной» реформой в Чувашии запущена и территориальная схема по обращению с ТКО. Планируется ли её корректировка?

Да, будут изменения в 2022 году, они сейчас на стадии проработки. По новой территориальной схеме предусмотрена рекультивация действующих в настоящее время санкционированных свалок, будут создаваться новые перегрузочные пункты и пункты сортировки мусора. Это позволит перевозчикам сократить транспортные расходы и сдержать рост тарифов для жителей. Поэтому ожидаем активное участие в этой работе представителей малого и среднего бизнеса.

В частности, в 2022 году предполагается запуск сортировочной линии в Вурнарах, а в 2025 году планируем полностью перейти на три полигона для захоронения ТКО — в Новочебоксарске, Моргаушском и Батыревском районах. Помимо этого, республике нужно рекультивировать три крупные свалки.

ИАREGNUM: Есть интерес у бизнеса?

Да, есть желающие участвовать и строить мусоросортировочные станции. К примеру, только что в Вурнарах общество «Максимум» построило за свой счёт сортировочный комплекс, есть уже разрешение на ввод в эксплуатацию. Они обратились в тарифную службу для расчёта платы за услуги. Хотелось бы, чтобы в республике таких примеров было больше.

ИАREGNUM: Это положительный пример участия бизнеса. Но есть и негативные, когда подрядчики срывают проекты. Чувашии уже досталось за несоблюдение сроков рекультивации свалки в Канаше.

Да, к сожалению, пока есть и такие примеры, хотя и единичные. Но в таких случаях муниципалитетам важно проявлять расторопность и действовать оперативно, на упреждение, а не доводить ситуацию до угрозы срыва. И мы готовы, со своей стороны, всегда помочь и вмешаться, что и было сделано при рекультивации свалки в Канаше. Работы здесь идут по национальному проекту «Экология» («Чистая страна»). Подрядчик, который выиграл конкурс, не выполнил обязательства, поэтому заказчик — администрация Канаша — расторг с ним контракт и заключил с новым исполнителем. В настоящее время работы на объекте идут ускоренными темпами, и ожидаем, что объект будет сдан до конца года.

ИАREGNUM: Что касается свалок, то летом в Чувашии горело несколько свалок, причём некоторые из них — не раз. Кто-то винит поджигателей, другие говорят о нарушении технологий складирования. В чём причина?

Про поджоги не скажу, это всё-таки должны решать правоохранительные органы. Но проблемные полигоны есть. На наш взгляд, причиной возгорания полигонов в Алатыре и Цивильске является их неправильная эксплуатация. И вопрос тут не столько в финансировании, сколько в управлении.

ИАREGNUM: В Чувашии самой большой свалкой была Пихтулинская свалка в Чебоксарах, куда мусор свозили более полувека. Когда её закрывали и начинали рекультивацию, обещали, что на этом месте будет «город-сад». Какие сейчас планы?

В настоящее время идёт биологический этап, его продолжительность — четыре года. Данный этап будет завершён в 2023 году. После этого площадку можно использовать и как «город-сад», как вы сказали, и под строительство других объектов. Есть регионы, где на месте бывших свалок, например, строят горнолыжные курорты. В целом предложений и вариантов много, но так как участок муниципальный, то решение должны принимать местные власти.

ИА REGNUM Чебоксары, 2012 год. Пихтулинская свалка в Чебоксарах до рекультивации

ИА REGNUM Пихтулинская свалка в Чебоксарах до рекультивации

ИАREGNUM:В продолжение темы сортировки мусора.Насколько активно реализуется проект по раздельному сбору мусора от населения?

Мы планируем вплотную заняться этой работой. Стоит задача к 2025 году наладить раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов по всей Чувашии, а сортировать и перерабатывать как вторичное сырьё 8% от всего мусора. В настоящее время показатель составляет 2%.

Процент вторсырья можно увеличить за счёт разделения мусора на первом этапе сбора, в том числе в этой работе могут помочь сами жители и подключиться бизнес. Сейчас для населения пилотный проект раздельного сбора отходов реализуется на отдельных площадках в Чебоксарах и Новочебоксарске. С контейнеров для раздельного сбора вторичного сырья на сортировку в 2020 году вывезено 126 тонн, в первом полугодии 2021 года — 46 тонн.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

ИАREGNUM: Жителей не планируется поощрять за раздельный сбор мусора, как в европейских странах?

Проблема в том, что на законодательном уровне данный вопрос не урегулирован. Речь же тогда может идти не только о поощрении жителей за раздельный сбор, но и об ответственности. Кроме того, нужно заинтересовать перевозчиков и переработчиков вторсырья, а также тех, кто занимается утилизацией мусора. На федеральном уровне рассматривается несколько вариантов, направлений, но пока эта норма не принята.

Несмотря на это, сегодня есть положительные примеры. Это сами ТСЖ, управляющие компании должны быть заинтересованы в том, чтобы жильцы собрали мусор раздельно, сдали его на переработку и получили деньги, вложив доход в нужды дома — например, на строительство детской площадки.

Если говорить об утилизации вторичного сырья, то мы двигаемся в этом направлении. Речь идёт о создании экотехнопарков, где резиденты будут заниматься переработкой и утилизацией вторсырья. Рассматривается создание таких площадок в Новочебоксарске и Канаше. От потенциальных резидентов уже поступают интересные предложения. Если будет рынок сбыта, то появится заинтересованность и сборщиков вторсырья, то есть тех, кто будет эти контейнеры обслуживать. В Чебоксарах уже есть такой пример: частник за деньги принимает пластик, картоны, плёнки.

ИАREGNUM: На старте мусорной реформы в Чувашии был вал жалоб от жителей. Сейчас много обращений?

Сейчас больше всего жалоб касается выставления счетов на дома в сельской местности, в которых никто не проживает. Например, летом собственник использует дом как дачу, а зимой живёт в городе. Но федеральный законодатель говорит о том, что если дом поставлен на учёт, пусть даже там никто не проживает, то за вывоз мусора собственник обязан платить.

Что касается количества жалоб, то сейчас они многократно сократились. Это говорит о том, что люди приняли новый порядок обращения с отходами.