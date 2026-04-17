Михаил Павлив
Политтехнолог, автор неофициальной символики Новороссии, участник около ста избирательных кампаний на Украине
ТЦК против SpaceX: теневые миллиарды похоронили «европейскую мечту» Украины
Не надо больше хотеть в Европу, не надо мечтать о карьере инженера, врача или предпринимателя. Всё это выглядит как выцветшая агитка из прошлого. На современной Украине для человека, который хочет быстро и понятно устроиться в жизни, давно существуют другие социальные лифты. Первый — «людолов» из...
17 апреля 2026
Играли в санкции — пришли к трубе: как «Дружба» оказалась сильнее идеологии
Вскоре после объявления итогов парламентских выборов в Венгрии случилось небольшое чудо: украинские власти сообщили, что ничего фатального с нефтепроводом «Дружба» не случилось и он может заработать уже до конца текущей недели. Впрочем, 14 апреля на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем...
16 апреля 2026
Украинские «титушки» для «венгромайдана»: сражение за Будапешт уже близко
Накануне парламентских выборов в Венгрии куда же деться без Украины, которая за последние пару лет усилиями верхушки киевского режима и лично Владимира Зеленского превратилась в едва ли не главную внешнюю угрозу для Будапешта. В украинских и российских медиа широко разлетелась информация о том, что...
11 апреля 2026
Лондон хочет эскалации: Зеленский в Сирии строил контур новой войны
По прошествии нескольких дней начинает поступать всё больше непубличной информации о реальном содержании визита Владимира Зеленского сначала в Турцию, а затем — «неожиданно», как сообщают украинские медиа — в Сирию. И действительно, сирийский эпизод, судя по всему, не входил в изначально...
9 апреля 2026
Божество не отвечает, оно считает деньги: разочарование НАТО по-украински
Трамп вбросил в народные массы тезис о возможном выходе США из НАТО, и в этот момент у значительной части украинских и прибалтийских элит начала рассыпаться привычная картина мира. Ведь для них Альяс давно перестал быть просто военным союзом — это божество, которое должно метать громы и молнии, в...
6 апреля 2026
Банка огурцов вместо Patriot: украинская ПВО остаётся без штатовских ракет
Как только началась война в Персидском заливе, за волной украинской радости самые трезвые предрекали весьма тяжелые последствия «нового увлечения» США. И оказались правы по целому ряду пунктов, где на первом месте стоит система ПВО — в этой сфере ситуация, без преувеличения, уже катастрофическая...
31 марта 2026
Ближневосточная гастроль Зеленского. Украину включают в войну на юге
В своей поездке по Ближнему Востоку, выглядевшей как типичный «гастрольный чёс» — с показательными выступлениями и заранее заготовленными тезисами, — Владимир Зеленский доехал до Иордании. Той самой Иордании, где, по его же словам недельной давности, находится заметное количество украинских военных...
30 марта 2026
Болезнь слепоты. ЮНЕСКО не видит уничтожения Украиной культурного наследия
По поводу удара по Львову 24 марта ЮНЕСКО выразила глубокую обеспокоенность: в центр внимания украинскими политтехнологами выдвинут монастырь бернардинцев, являющийся частью объекта всемирного наследия «Ансамбль исторического центра Львова». В учреждении ООН напомнили про необходимость...
27 марта 2026
Игра в вовлечённость. «Отец майданов» дал Украине установку поджечь Европу
Наверняка вы никогда не слышали о Джордже Кенте, но так и должно быть: человек, которого иначе как «отцом майданов» в украинской политической тусовке и не называют, специально учился не быть слишком публичным. Тем интереснее выглядит его большое интервью агитационной стенгазете ключевого партнера...
25 марта 2026
Налог по-новому: правительство Украины доит граждан, чтобы пощадить казино
Большой налоговый законопроект, опубликованный минфином Украины, удивляет даже прожженных циников. Ведь в ситуации, когда страна находится на грани экономического истощения, а население уже давно живет в режиме в формате Чарли Чаплина, варящего свои ботинки, украинская власть делает ровно...
24 марта 2026
Дроны Урсулы. Зеленский пытается продать США схему аферы с БПЛА
На фоне явно тяжелой ситуации на украинских фронтах Зеленский ведет себя очень странно: возмущается поведением Штатов, не желающих принимать «Drone Deal» (дроновую сделку) на 50 миллиардов долларов. А бывший министр обороны — ныне занимающий пост главы СНБО Рустем Умеров путешествует по странам...
18 марта 2026
Не про мову, а про завтра: йогов перепрошивают с расчётом на будущее
Совершенно очевидно, что дна в насильственной украинизации нет и быть не может. Теперь украинский мовный омбудсмен Елена Ивановская сообщила, что психологи, тренеры, стилисты, тарологи, астрологи, йоги и прочие самозанятые лица, продающие услуги через социальные сети, должны делать это на...
16 марта 2026
«Хромая утка» вместо Верховной рады. Парламент Украины ушел из-под контроля
Верховная рада Украины явно потеряла управляемость — действия народных депутатов, явно не желающих голосовать по пакету законопроектов, связанных с выполнением обязательств Киева перед МВФ, выглядят как явный саботаж. Ситуация для власти критическая: после того как Венгрия заблокировала европейский...
13 марта 2026
Миллионы на майдан в Будапеште: неудавшийся блицкриг немцев и Зеленского
Миллионы долларов, золотые слитки, погоня и невероятная истерика. Суперистория в Венгрии заполонила все украинские и венгерские СМИ, привлекла большое внимание в российских медиа, но в остальной Европе, казалось бы, уступила иранским новостям. Но только «казалось бы»: кое-кого выдающаяся...
11 марта 2026
Топливный шторм на Украине: люди в панике, «Квартал 95» качает сверхприбыли
Заголовки в ведущих украинских медиа один горячее другого. «Цены на бензин бьют рекорды: топливный кризис накрыл страну». «Премиальный бензин вплотную приблизился к 81 гривне за литр». «Стоимость топлива на АЗС снова переписывают почти каждый день». Обыватели наперебой жалуются в соцсетях, что...
7 марта 2026
«Рулетка Трампа» для России? Нет, спасибо, не нужно!
С той самой ночи, когда появилась информация о том, что верховный правитель Ирана погиб в результате израильско-американской атаки на Иран, а с ним и главы КСИР, министерства обороны, генерального штаба и целый ряд ключевых фигур, в дискуссиях не утихает главный вопрос: а почему то же самое не...
6 марта 2026
Трое в лодке, не считая Валеры: боксёр Усик собрался в президенты Украины
«Я ещё пару лет планирую боксировать, а потом есть такие планы поработать на государство. Ниже президента я никуда уходить не собираюсь», — так самонадеянно мировой чемпион по боксу Александр Усик в эфире украинской программы «Где брехня?» рассказал о планах на будущее после окончания спортивной...
4 марта 2026
