Дипломатический скандал между Иерусалимом и Киевом: посла Израиля на Украине вызвали на ковёр. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига устроил форменную истерику, а поводом для нее стали российские зерновозы, перевозящие выращенное в Донбассе и Новороссии зерно, которое Украина упорно именует «украденным»: «Мы вновь предупреждаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям».

Однако совершенно очевидно, что это далеко не первые суда с подобным грузом. И груз совершенно законный.

В Новороссии и Донбассе не первый год фиксируются рекордные показатели урожайности. Причём в тяжелейших условиях войны. Зерновых в 2023, 2024 и 2025 годах там собирали больше, чем во времена Украины. Аграрная продукция экспортируется, поступают доходы в бюджет, работает экономика, развиваются логистические цепочки. И это объективная реальность. И это хорошо.

Поэтому странно было бы предполагать, будто Киев ничего не знал об этих поставках. Более того, пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий сам потом признал: речь не только об Израиле и не только об одном-двух судах. Поставки идут и в Египет, и в Турцию, и по другим направлениям. Миллионы тонн уже находятся в торговом обороте. То есть информация известна давно.

Тогда возникает главный вопрос: почему именно сейчас Киев решил устроить дипломатический демарш против Израиля? Причём в форме откровенно хамской и вызывающей, как это сделал не только Сибига, но и Владимир Зеленский: «Покупка украденного всегда означает соучастие».

Сформулировано настолько грубо, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично поставил украинскую сторону на место, указав на элементарные правила дипломатии: «[Обращения украинской стороны] содержат обвинения, но обвинения не являются доказательствами. Отношения между дружественными странами не управляются через средства массовой информации».

И вот здесь начинается самое интересное. Потому что история эта вовсе не про зерно. Повторимся, Киев прекрасно понимал, что такие поставки идут давно. Израиль тоже не вчера открыл для себя происхождение грузов. Следовательно, нынешний скандал имеет другую природу.

И, по имеющейся у ИА Регнум информации, дело в том, что конфликт вокруг Ирана вызвал в Киеве и среди поддерживающей его так называемой коалиции желающих (она же «коалиции Эпштейна») во главе с Лондоном, весьма серьёзные опасения. И опасения эти касаются прежде всего поставок вооружений Украине. В первую очередь систем ПВО, ракет к ним, радиолокационных компонентов и всего, что связано с прикрытием неба.

После периода интенсивного обмена ударами на Ближнем Востоке, который продолжался больше месяца, стало очевидно: значительная часть ресурсов США, которые могли бы достаться киевскому режиму, отправится совсем в другой регион.

Более того, соображения о необходимости такого перераспределения не раз были озвучены публично. Выходили статьи, аналитические материалы и комментарии о том, что запасы Пентагона истощаются, расход боеприпасов резко вырос, а на перехват ударных беспилотников приходится использовать крайне дорогие ракеты.

А нынешние иранские дроны — это уже совсем не те аппараты, которые мир видел в 2022–2023 годах. Это более сложные, более технологичные и более неприятные для противовоздушной обороны системы. И расходуют на них далеко не всегда одну ракету за миллионы долларов.

И, как нам рассказывают источники, именно с этим связан резкий выпад Украины в адрес Израиля — заявления о санкциях, демонстративное раздражение и попытка укусить, что называется, руку дающего. Потому что Израиль, определённую поддержку Киеву оказывал.

Об этом, кстати, напомнил в своей отповеди и Гидеон Саар. Речь могла идти не только о политической поддержке, но и о работе специалистов, обмене технологиями, разведывательном взаимодействии и консультациях по линии безопасности. И эта кооперация, вероятно, полностью никогда не прекращалась.

Но сейчас, по имеющейся информации, израильские лоббистские группы в США сделали своим приоритетом куда более важный вектор. Речь идёт о перенаправлении внимания, ресурсов и поставок в ближневосточный контур. Лоббисты работают сразу на нескольких фронтах: через Конгресс, через аппаратные каналы в Вашингтоне, через ближний круг Дональда Трампа, а также через семейно-политические связи, включая Джареда Кушнера.

И лоббируется, как говорят, очень простая идея: если есть ограниченный объём ракет ПВО, технологий и финансов, то приоритет должен быть не у Киева, а у Ближнего Востока и Израиля.

Вот это и стало шоком для Киева. Эти их опасения были слышны в Европе ещё с месяц назад, тревожные сигналы о сбоях графика поставок в рамках той самой натовской схемы, где американцы производят, европейцы оплачивают, а затем всё это направляется на Украину. Тогда говорили осторожно: нарушаются сроки, есть задержки, возможен пересмотр договоренностей по отдельным партиям, существуют риски переноса. Теперь их страхи обретают реальность.

Потому что израильские лоббисты сейчас крайне активно работают как раз по теме пересмотра уже согласованных поставок и даже по возвращению из Европы того, что уже ехало в закрома киевского режима.

В первую очередь речь идёт о ракетах для ПВО. Это прежде всего боекомплект для Patriot PAC-2 и PAC-3, единственной на сегодняшний день системы, которая хотя бы теоретически сохраняет ограниченные шансы противостоять российским баллистическим ракетам. Хотя еще осенью западные профильные исследования называли 6% как предел эффективности перехвата.

Кроме того, речь идёт о ракетах семейства AIM, используемых в комплексах NASAMS, на истребителях F-16, а также на адаптированные советских и европейских машинах, имеющихся в распоряжении Украины.

Эта проблема тоже чувствительна, потому что NASAMS напрямую завязан исключительно на ракеты AIM-120. А это тот же ресурс, который нужен израильской авиации, союзникам США на Ближнем Востоке, а также американским резервам. Если эти ракеты уходят на другие театры, то комплексы NASAMS превращаются в пустышку. А таких установок у Украины было более ста. То же и по ракетам AIM-9.

Есть ли чем их заменить? Если только европейскими старыми снятыми с вооружения ракетами и только для применения в классе «воздух — воздух». Правда, эффективность против современных средств поражения у них будет ниже плинтуса.

Арсеналы Израиля после напряжённого периода новой иранской войны опустели. На складах Пентагона тоже хоть шаром покати. И потому логика лоббистов Тель-Авива предельно проста: всё, что производится сейчас, должно в первую очередь идти не на Украину, а Израилю, другим союзникам США на Ближнем Востоке и на восполнение американских резервов.

То есть схема меняется. Если раньше рассчитывали, что производство будет подпитывать украинское направление вместо поставок со складов времён Джо Байдена, то теперь все даже вновь произведенное на Украину не поедет.

Для Киева этот сценарий крайне неприятен. Потому что одно дело потерять часть финансовой поддержки, это болезненно, но переживаемо. И совсем другое — окончательно потерять зонтик ПВО над головой. И конечно же, вся эта история для Киева выглядит как удар поддых. Кулуарно верхушка киевского режима называет это чуть ли не предательством со стороны Израиля. А все потому, что россказни об украинских чудо-технологиях в сфере ПВО в реальности в основном россказнями и являются. Об этом, в частности, говорил даже глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, акцентируя внимание на утрате Украиной компетенций в ракетостроении и производстве компонентов.

И, кстати, свежие данные украинского же издания «Оборонка» по хваленым изделиям печально известной Fair Point говорят о крайней их неэффективности, малосерийности и нестабильности применения. А об украинских ракетах ПВО и вовсе говорить пока нечего.

То же и с надеждами киевского режима на дроны-перехватчики. Дрон против дрона еще может сработать, но на практике это история с массой ограничений: погодные условия, время реакции, насыщенность цели, цена перехвата, помехи, точность наведения. Все зыбко, в общем. И уровень подтверждённой результативности у некоторых образцов оказался крайне скромным.

Иными словами, речь идёт не о зрелом серийном оружии, а о доработке в боевых условиях. Куда уж с дронами против крылатых и баллистических ракет? Фантастика.

Сейчас Киев пытается играть на опережение: переносить производство, менять графики поставок, расширять кооперацию с Европой. Немцы ускоряют и корректируют программу по IRIS-T. Под давлением Лондона возникают новые договорённости, объявляются крупные пакеты поставок.

Но ключевое слово здесь — время. Все эти программы — не про сегодняшний день и даже не про ближайшие месяцы. Это горизонт 2027 года и далее. То же касается ракетного производства для IRIS-T в Испании. До сих пор там производили только компоненты для ракет, теперь подписан проект производства изделий целиком. Но между подписанием меморандума и появлением массового серийного производства проходят годы.

Отдельная тема — баллистика. Здесь ситуация для Киева наиболее тяжёлая. Европейского полноценного аналога Patriot в готовом массовом виде фактически нет. Франко-итальянский SAMP/T — серьёзная система, но она не является полноценной заменой Patriot. И производство их буквально штучное.

Не будет американских поставок — будет с ПВО полный швах. Соответственно, возможное сворачивание поставок ракет ПВО, а также комплектующих для NASAMS и Patriot для Киева становится вопросом не политической риторики, а буквально выживания режима.

Именно поэтому работа израильских лоббистов в Вашингтоне вызвала столь нервную реакцию в Киеве. Там прекрасно понимают: если приоритет поставок смещается на Ближний Восток, то украинское направление автоматически опускается в очереди.

В Европе тоже нервничают. Кто-то осторожно ворчит, кто-то делает дежурные заявления, кто-то пытается сохранять видимость солидарности. Но открыто конфликтовать с Израилем по этой теме готовы далеко не все.

Поэтому и приключилась нынешняя украинская дипломатическая истерика. Но в Израиле на подобные сцены смотрят, мягко говоря, без особого трепета. У Нетаньяху свой режим выживания, политического и физического, и учитывание желаний Украины в его первоочередные задачи явно не входит.

*Внесен в список террористов и экстремистов