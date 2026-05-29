После того как 25 мая на территории Национального военного мемориального кладбища под Киевом состоялось торжественное перезахоронение останков одного из руководителей ОУН* Андрея Мельника и его супруги Софии Федак, туда потянулась череда городских сумасшедших.

ИА Регнум

Школьников автобусами пока не возят, а вот разного рода одухотворенные фрики приходят сами: фото на фоне могилки, несколько пафосных слов о роли и вкладе покойного в развитие нации, обещания с помощью духа павших героев одолеть злую Россию.

Для чего, собственно, их всех и собирают в одном месте — чтобы, как генерал Кай из мультфильма про кунг-фу Панду, забирать энергию у других мастеров, превращенных в нефритовые амулеты. Мир духов против мира живых — своими силами явно не получается. А вместо амулета — надгробный камень.

Как сообщил по данному поводу террорист Буданов**, «на Пантеоне найдут свой покой те, чьи имена стали символами нашей несокрушимости». Так и видишь, как дух Мельника входит в Кириллово тельце, придавая ему недостающей стройности и выправки: всё же при жизни покойничек был куда больше похож на офицера.

А Зеленскому наверняка больше подошел был дух первого руководителя ОУН* Евгэна Коновальца, возвращение останков которого уже анонсировано. Убитый коробкой шоколадных конфет, он когда-то был типажом экзальтированным и весьма самовлюбленным. И то, что у нынешнего «провидныка» некроромантические практики получаются очень хорошо, отметили даже поляки.

Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал на ближайшем заседании совета ордена Белого Орла лишить коллегу этой высокой награды, поскольку «президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославления бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи».

Но это же логично! Коновалец тоже не был «частью семьи», которая гоняла его по всей Европе как бешеную собаку, пока в Роттердаме Павел Судоплатов не преподнёс клиенту конфетки со смертельным вкусом.

А всего, как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, украинские дипломатические учреждения уже идентифицировали 98 захоронений в 21 стране мира. Среди них сплошь деятели УНР, ЗУНР, ОУН*, УПА* и представители других эмигрантских структур украинского национализма. Эта разновидность магического кунг-фу предполагает сбор энергии весьма специфических «мастеров» — не выигравших в своей жизни ни одного серьезного боя.

Тем не менее из них упорно формируется единый государственный культ.

Поэтому у села Мархалёвка создается не просто военное кладбище и мемориальный комплекс, а огромный идеологический объект новой украинской государственности. И строится он буквально на культе смерти, на героизации войны, на сакрализации радикального украинского национализма. Только в технологическим смысле параллели нужно проводить уже не с мультфильмом на китайский мотив, а с оккультными потугами Третьего рейха.

Там тоже была своя мистификация истории, псевдосакральная археология (на Украине её ближайший аналог — «Трипольская цивилизация»), культы происхождения, крови, почвы и павших.

Общество «Туле» и пришедшее ему на смену «Анненербе», оккультный центр СС в замке Вевельсбург, эзотерические символы, ритуализация политики и попытка превратить идеологию в религию были не внешним украшением, а частью атмосферы нацистского режима. Он остро нуждался не только в армии и пропаганде, но и в мифе, дающем «великую цель».

Именно так призвана работать и его уродливая копия в украинском варианте. Пантеон нужен не только для захоронений — он нужен для создания сакрального пространства новой антироссийской государственности, где новый гитлерюгенд будет присягать на могилах, напитываясь энергией «боротьбы».

Место там нехорошее.

Еще несколько лет назад сам проект Национального военного мемориального кладбища вызывал серьезные протесты местных жителей и экологов. Специалисты говорили о болотистой и сложной почве, о рисках загрязнения грунтовых вод, о проблемах с захоронениями в такой местности. Однако, где это вообще видано, чтобы общение с мертвыми и магические практики происходили в хорошем месте? Наоборот, тлен, сырость и тьма — верные спутники черного колдуна, тут даже и спорить не о чем.

Тем более что и государственная мифология Украины не предполагает никакого позитива. Без собственного большого проекта. Без самостоятельной цивилизационной идеи. Без образа светлого будущего. В ней вся история страны сводится исключительно к борьбе против России и против всего русского. К вечному страданию, унижению, украденным победам, предательствам и смерти. Лучше всего — ужасной, так получается красочнее.

И нынешний оккультный объект лишь венчает процесс довольно быстрой эволюции, ускорившейся после госпереворота 2014 года, когда вся эта конструкция уже стала официальным государственным нарративом. Различного рода оккультизм, псевдорелигия, сатанизм и культовые практики с жертвоприношениями давно цветут внутри украинской элиты, и особенно внутри украинских силовых структур, в среде бывших националистических и неонацистских батальонов.

Теперь они стали частью официальной политики, поскольку стесняться больше некого и помешать этому тоже некому — всех, кто пробовал, убили. А мольфары, гадалки, колдуны вуду и «Вероника Феншуй» — штатные консультанты у разложившихся элит Незалежной.

Идеологи процесса прекрасно понимали и понимают, что разрыв пуповинной связи братских народов, вышедших из единой православной колыбели Руси, возможен только через моральное перерождение и вырождение украинских элит, политических и военных.

Поэтому и идут гонения на каноническое православие, поэтому наблюдаем захваты храмов и святотатства, надругательства над мощами Киево-Печерских святых.

Совершенно не случайно весь этот процесс резко активизировался именно сейчас, когда режим Зеленского оказался в состоянии тяжелейшего внутреннего кризиса. После событий последнего месяца, после коррупционных скандалов, расследований, утечек и ударов по ближайшему окружению Банковой украинская власть судорожно пытается найти новую точку эмоциональной и идеологической мобилизации общества.

Именно поэтому тема пантеона сегодня становится политтехнологическим и одновременно почти религиозным инструментом удержания власти. Украинскому обществу предлагают жить не будущим, не развитием, не восстановлением страны и не нормальной человеческой жизнью.

Ему предлагают жить культом войны, культом жертвы и культом мертвых, напитываясь их энергией так же, как давние адепты секты западноукраинского национализма. Так что и страна перерождается в новую форму: по всей Украине уже много лет складывается особая атмосфера бесконечной похоронной мобилизации, кладбищенских ритуалов, ежедневного эмоционального давления через смерть, кровь и жертвы.

Всем правит мрачная религия, построенная на культе войны и смерти. Существование украинской государственной системы уже невозможно без войны, без конфликта, без мобилизационного психоза и без постоянного поиска врага. Но поскольку все ресурсы для этого давно исчерпаны, то деньги приходится клянчить у Европы, а силы — у гнилых костей, которые и рулят всем.

Поскольку места для живых в этой стране уже просто не осталось.

*Организация украинских националистов, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

**Внесен в России в список террористов и экстремистов.