Веселая история с украинскими «порнокопами», развивавшими вебкам-бизнес в сторону создания сети собственных студий, имеет стремительное развитие.

ИА Регнум

Уже 22 мая суд взял под стражу пятерых подозреваемых по делу о коррупционном прикрытии сети «порноофисов», с возможностью внесения немаленького залога. В частности, начальнику Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области — 7 миллионов гривен, ему заму — пять, как и коллеге из Тернопольской области, а водителю заместителя МВД Украины, который собирал деньги — целых 8 миллионов.

В ходе обысков в рамках этого производства изъяты элитные автомобили, наличные и другое имущество на общую сумму в 22,6 млн грн.

В общем, всё как любят украинские медиа: громкие задержания, коррупционные полковники, миллионы долларов и гривен, элитные тачки, швейцарские часы, обвинения в крышевании порнографии. Всё ярко, шумно, грязно и с обязательным моральным пафосом про очищение правоохранительной системы.

Но всё это лишь внешний слой, тогда как синхронно разворачивается другая, очень странная история.

В день обысков и задержаний в медиаполе была вброшена информация о том, что глава Нацполиции Иван Выговский якобы подал в отставку. Потом МВД начинает это судорожно опровергать, однако процесс уже пошел. Тем более что вброс осуществлялся через известного провокатора, но и одновременно инсайдера, Станислава Речинского, в былые времена руководившего пресс-службой СБУ, а после Майдана трудившегося советником министра МВД Арсена Авакова.

И на самом деле шумная история — вообще не про «порноофисы».

Если бы украинская власть действительно захотела бороться с подобными явлениями, то пришлось бы посадить под стражу половину работников правоохранительной системы страны. Крышевание «серого бизнеса», проституции, вебкама, наркотиков, контрабанды, обменников валюты, нелегальных казино и тому подобного — это для украинского МВД не отклонение от нормы, а сама норма последних десятилетий.

Особенно после 2022 года, когда государство окончательно превратилось в территорию тотального силового рэкета под патриотическими лозунгами. И вдруг именно сейчас, именно в мае 2026 года, одновременно с кризисом, созданным антикоррупционными ведомствами вокруг Банковой, ударами по экс-главе офиса президента Андрею Ермаку, конфликтами внутри силового блока и интенсивными разговорами о реформе мобилизации, схемы с вебкамом неожиданно становятся поводом для масштабной зачистки полицейской вертикали.

Но чтобы разобраться с происходящим, необходимо вспомнить события апреля, когда на весь мир прославились украинские полицейские, трусливо сбежавшие при выстрелах съехавшего с катушек отставного майора ВСУ и бросившие в опасности ребенка.

Тогда после скандала в отставку отправили главу патрульной полиции Евгения Жукова. Историю попытались подать как персональную ответственность, как честный офицер, он не смог вынести такой позор. Хотя выглядело это крайне странно. Уж слишком много внимания уделили драматическому, но тривиальному расстрелу граждан украинские медиа и власти, включая лично Зеленского.

А ведь Жуков был не просто начальником одного из департаментов. Он десять лет контролировал заметную часть правоохранительной вертикали Украины. Это один из символов показушного проекта новой полиции после Евромайдана и госпереворота.

«Киборг» из донецкого аэропорта, стремительно ставший генералом. Человек системы. Человек со своей командой, региональными связями и влиянием внутри МВД. И оставшийся в системе — после увольнения его оставили советником при Выговском.

То есть сама вертикаль сохранилась, но ненадолго — новые громкие задержания и некрасивые поступки высших чинов полиции указывают на то, что на Украине началась война за контроль над вертикалью МВД. И зарегистрированный в Верховной раде 21 апреля проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко (отклоненный правоохранительным комитетом) — тоже укладывается в общую логику процесса.

Непрекращающиеся удары НАБУ, отправка Ермака под стражу с позорным сбором залога, встречные движения сбежавшего в Израиль Тимура Миндича, обсасывание истории с коттеджным поселком «Династия» — и у Зеленского начался тяжелейший кризис доверия к собственной правоохранительной вертикали.

Как говорят источники ИА Регнум в Киеве, он перестал доверять уже почти всем. И прежде всего людям, связанным с важнейшим персонажем в силовых структурах, — заместителем главы офиса президента Украины Олегом Татаровым.

Этот человек годами был главным куратором силовиков от Банковой. Через него проходили все назначения и задачи, связанные с МВД, прокуратурой, полицией, Госбюро расследований.

Министр Клименко при всей своей самостоятельности всё равно воспринимался как часть этой управляемой вручную конструкции. Выговский — продолжением той же вертикали внутри Нацполиции. Жуков со своими «патрулями» — важнейшим элементом контроля над улицей и непосредственным силовым аппаратом.

И вот уже несколько месяцев ходят разговоры, что вся схема пошла на слом с заменой руководства. Татаров всё реже появляется рядом с Зеленским. Последний давно и небезосновательно подозревает его в том, что он играет сразу на несколько сторон и пытается выстраивать собственные коммуникации внутри украинских элит.

А самостоятельная игра не прощается.

Кроме того, в одном из последних фрагментов «пленок Миндича», слитых через флагмана грантовых медиа «Украинская правда», появился некий Олег, чье имя фигурирует в обсуждении теневых схем и недвижимости наряду с Вовой.

Поэтому Зеленский, как утверждают наши собеседники, вернулся к идее назначения экс-главы СБУ Василия Малюка* новым главой МВД. Даже несмотря на все скандалы, предварявшие его отставку, и ругань Малюка* с Ермаком — чье мнение, впрочем, уже мало кого интересует.

А вот Малюк*, как утверждают информированные люди, несмотря на все старания реального хозяина СБУ Александра Поклада по очищению службы от его людей, все еще сохраняет связи и влияние внутри конторы. На него по-прежнему ориентирована часть генералитета и силового блока. Более того, именно сейчас эта сеть начинает резко усиливаться.

Лояльный Зеленскому и лишенный политических амбиций Малюк* в сложной ситуации рассматривается как новая личная опора. «Защитник Европы» все быстрее превращается в токсичную фигуру, западные кураторы через антикоррупционную линию расширяют свой контроль над силовиками. Внутри украинских элит началось брожение.

Именно поэтому сейчас руками СБУшной группировки Малюка* запущен слом старой полицейской вертикали с расчисткой пространства под других людей. Карт-бланш на это им мог дать только Зеленский, как часть сделки: от них он получает силовую поддержку и верность, а они — расширенную реформой мобилизации систему кормления на вертикали Нацполиции.

Огромные теневые финансовые потоки, проходящие через руки «правоохранителей», не ограничиваются перечисленными выше направлениями со студиями вебкама включительно. В планах ближайшего будущего — перераспределение гигантских потоков от «бусификации», связанных с реформой мобилизации.

Как заявил на днях министр обороны Украины Михаил Федоров, переданное ему в целях реформы ведомство в ближайшие месяцы сфокусируется на трех ключевых направлениях, первым из которых является трансформация условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

«Готовим к реализации первые проекты: справедливая модель денежного обеспечения, новая контрактная система с четкими сроками службы и понятной логикой ротаций, новые подходы к комплектации наших подразделений личным составом, снижение процента СОЧ и другие», — сказал он на встрече с журналистами.

Впереди у киевского режима новая мобилизационная реальность. Ведь по состоянию на сегодняшний день на Украине в розыске находятся около двух миллионов уклонистов. Более миллиона забронированных. Сотни тысяч имеющих отсрочки по медицинским причинам. И вот теперь это все будет пропущено через мясорубку той самой реформы.

Новая волна бусификации. Новые сказочные доходы от мобилизации, уклонистов, броней и откупов.

А ключевая роль будет именно у полиции. Потому что в том самом проекте реформы мобилизации, который в последние месяцы разрабатывали люди Федорова, предполагается забрать функцию отлова людей у ТЦК, оставив им, по сути, только работу с реестрами.

А вместе с полномочиями к полиции автоматически переходят и огромные деньги. И за них пересобранное МВД станет для Зеленского инструментом, помогающим отбиться от проблем, с помощью которых его толкают в сторону передачи власти другим людям.

*Внесен в список террористов и экстремистов