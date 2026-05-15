Скандал вокруг суда по избранию меры пресечения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку оказался гораздо серьёзнее обычной украинской внутриэлитной драки. Потому что впервые на официальный уровень начали вылезать вещи, о которых в киевской политической среде раньше говорили вполголоса.

История с Вероникой «Фэншуй Офис», с её отдельным телефоном для общения с Ермаком, обсуждением кадровых решений через астрологические рекомендации, передачей дат рождения чиновников для составления прогнозов внезапно перестала быть фольклором и стала частью судебного процесса.

И одновременно реальным подтверждением куда более интересных историй, которые раньше вытаскивались на свет Божий, но резонанса не имели. А зря, поскольку рассказы про магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки, про браслеты, лежавшие на покойниках, про куклы в сундуках, про людей из эзотерической среды, обслуживавших верхушку режима и магические предметы, найденные при обыске у Ермака в кабинете на Банковой, — действительно правда.

Режим Зеленского давно существует внутри атмосферы коллективного страха, внутренней гнили и ощущения надвигающегося конца. Но это ощущение на самом деле плоть от плоти любой практически другой украинской власти начиная с самого 1991 года. Люди, годами жившие внутри коррупции, насилия и безнаказанности, начинают искать опору уже не в рациональности, а в мистике, шаманах, гадалках и каббалистах.

В том числе и потому, что каждый день заглядывают в бездну: вроде бы есть и власть, и деньги, вершение судеб человеческих, но изначально понятно, что в любой момент ты упадёшь. И тогда бездна заглянет в тебя.

Без помощи потусторонних сил тут просто никак.

На самом деле вся постсоветская Украина десятилетиями сохраняла внутри себя огромный пласт архаики и бытовой мистики. Шептухи, мольфары, заговоры, выкатывание яйцом, страх сглаза и порчи, чёрная соль под порогом, кладбищенская земля по углам, гадалки, к которым ездили не только пенсионерки из сёл, но и бизнесмены, прокуроры, депутаты и чиновники.

Вообще в обществах, живущих в состоянии постоянного кризиса, подобная архаика никогда полностью не исчезает. Она просто ждёт момента общего разложения, чтобы снова выйти наружу.

Ещё в девяностые вокруг украинской верхушки постоянно крутились астрологи, экстрасенсы и гадалки. Павел Глоба консультировал людей из окружения президентов Кравчука и Кучмы, а с Юлией Тимошенко связь была особенно тесной. Именно тогда появились рассказы про «правильные» даты, цвета одежды и особую энергетику её политического образа Берегини. Белая одежда, коса, разговоры о предназначении и судьбе постепенно превращались в часть квазирелигиозной политической эстетики.

Позже сам Глоба рассказывал, что с Тимошенко постоянно работала целая группа прорицателей, ведьм и астрологов.

Свои предпочтения были и у Виктора Ющенко с его увлечением карпатскими колуднами-мольфарами, главным из которых считался Михайло Нечай, любимец журналистов. В ющенковские время появилась целая прослойка людей, одержимых «РУН-верой», эзотерикой, псевдоарийскими мифами и мистификацией украинской истории.

Тогда в киевской элите окончательно закрепилась мода на Таро, астрологию, нумерологию и «энергетические практики». Депутаты сверяли важные решения с лунным календарём, чиновники ездили к экстрасенсам перед назначениями, а бизнесмены приглашали шаманов для «очищения пространства».

После майдана, в эпоху «сывочолого гэтьмана» Порошенко*, когда мир вокруг снова начал рассыпаться, эзотерика расцвела еще пышнее. В медиа всплыли истории про тайные обряды тогдашних хозяек Нацбанка Украины, куклы-обереги и постоянные консультации с предсказателями. Даже невменяемая, зато всем известная (бывшая) народная депутатка Надежда Савченко публично рассказывала о своих гаданиях на Таро.

Ну, а война, страх, культ насилия и ощущение безнаказанности уже создали идеальную среду для самого грязного оккультизма. И постепенно всё это начало переплетаться и с украинским радикальным национализмом. Неоязычество, культ крови и войны, оккультные символы, псевдоарийская мифология всё глубже проникали в среду националистических батальонов и силовых структур.

Люди, заслуживающие доверия, рассказывали, например, о ритуалах с жертвоприношениями животных внутри среды, связанной с радикальными националистическими структурами и лагерями «Азова»**, где подобные сцены якобы происходили даже на глазах у детей. А здесь уже начинают напрашиваться прямые исторические аналогии с Третьм рейхом, где точно также буйным цветом цвели оккультные общества вроде «Аненербе» и «Туле», культ силы, мистификация истории и псевдодуховные практики, постепенно становившиеся частью самого идеологического фундамента режима.

Поэтому истории про колдовские ритуалы перед «контрнаступом» 2023-го являются целой системой, неотделимой от власти.

Если копнуть вглубь, то выяснится, что Ермак уже много лет связан с «Неокатехуменатом», специфическим католическим движением, возникшим в Испании в 60-е годы прошлого века. В Восточной Европе и Латинской Америке эту структуру давно рассматривают как одну из кадровых и коммуникационных сетей глубинного Ватикана, своеобразных «новых иезуитов».

Причём туда, как правило, попадают не столько глубоко верующие люди, сколько полезные для политических и геополитических задач функционеры.

Именно через эту структуру у главы офиса президента Украины и начали формироваться ключевые контакты с британцами. Тогдашним куратором этой линии называли Ричарда Мура, бывшего главу MI6. А дальше по ней выстраивалась и вся религиозная политика Банковой, включая давление на каноническое православие и Украинскую православную церковь.

Люди, знакомые с Ермаком, вспоминали такие его слова: «А что там этот патриарх Кирилл? Вот если бы папу римского удалось в Киев привезти, вот это было бы дело». При этом на англоязычной странице «Википедии» он подаётся чуть ли не как иудей: гремучая смесь для одного человека.

А история с колумбийскими шаманами, которую выдала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, складывалась тоже через каналы «Неокатехумената»: по ним в 2023 году Банковая получила контакты с влиятельными людьми в Колумбии.

Затем оттуда в Киев прибывает целая группа шаманов и колдунов. Причём речь шла вовсе не о фольклорной экзотике или синкретической религии Сантерия. Знакомые с этой историей источники говорят про настоящие культы смерти, войны и силы, про тёмные ритуальные практики прямо накануне «контрнаступа», в течение нескольких недель.

Ходили слухи даже о жертвоприношениях.

После этого часть группы отправилась на запорожское направление, где продолжала проводить ритуалы уже рядом с фронтом. К моменту подготовки наступления внутри самой Банковой уже начала окончательно разрушаться граница между политикой, войной и коллективным психозом.

Если помните, населению Украины тогда продавали не просто военную операцию, а почти сакральное событие, момент «исторического перелома», вокруг которого западные медиа, британские кураторы и сам киевский режим раздували настоящую истерику, которая казалась странной. Зачем делать анонс наступления?

А причина — вот она. Поэтому и провал стал для всей этой среды тяжёлым психологическим ударом.

Именно после этого Ермак резко охладел к колумбийским «специалистам» и начал искать уже другие направления. А присылать попросили уже не шаманов, а боевиков, связанных в том числе с колумбийскими наркокартелями. Именно колумбийцы сегодня считаются одной из крупнейших групп иностранных боевиков внутри украинских военных формирований.

А Ермак теперь всё глубже уходил уже в околокаббалистические круги из Израиля.

Здесь уместно будет упомянуть фигуру пропагандиста Дмитрия Гордона. Значительную часть своей карьеры он построил именно на продвижении магов, экстрасенсов, гадалок и медиумов, зарабатывая и для себя, и для киевского криминалитета. Через таких как Гордон в киевскую медийную тусовку и политическую элиту годами закачивалась атмосфера суеверий и мистики.

Говорят, именно благодаря ему Ермак начал заодно активно увлекаться культом вуду. Причём не в традиционной религиозной форме, а именно в его максимально мрачном гаитянском изводе — с колдовством, культом «живых мертвецов», жертвоприношениями и куклами-посредниками.

В Киеве начали циркулировать слухи о появлении в элитном посёлке Козин настоящего бокора, то есть чёрного колдуна, которого якобы привезли специально для высокопоставленного заказчика. Именно сюда идеально ложится и публично озвученная история про сундуки с куклами, потому что они являются одним из самых известных атрибутов вудуистских практик.

Люди из киевской тусовки рассказывали совсем дикие вещи о том, как бокор делился с Ермаком не только «магической силой», но и «жизненной энергией». А тут речь идёт уже о полном моральном и психологическом распаде власти, которая в условиях войны, крови и страха начала искать поддержку буквально по ту сторону человеческого мира.

Самое показательное тут заключается даже не в самих гадалках, шаманах или колдунах, которыми сегодня обросла украинская верхушка. Куда важнее другое. За годы войны власть на Украине окончательно перестала быть государством даже в её самом уродливом постсоветском понимании и постепенно превратилась в закрытую секту людей, утративших любые моральные ограничения и связь с реальностью.

Они годами врали собственному населению, рассказывали про «перемоги», пока страна вымирала; про европейское будущее, пока миллионы людей превращались в беженцев и инвалидов; про свободу, одновременно выстраивая внутри Украины один из самых жёстких полицейских режимов современности.

Благодаря им Украина превратилась в территорию страха, кладбищ, коррупции и массовой психической деформации. Элита боится собственного народа сильнее, чем российских ударов. Именно поэтому внутри Банковой сегодня царит атмосфера позднего декаданса, где все уже чувствуют приближение конца и потому судорожно хватаются за любые формы иррациональности.

Так что Ермак оказался не исключением, а самым концентрированным выражением всей эпохи Зеленского и, если шире, живого трупа украинской Второй республики.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

**Террористическая организация, запрещенная в РФ