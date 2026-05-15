Колдуны с улицы Банковой. Про чернокнижника Ермака и магию умирающей власти
Скандал вокруг суда по избранию меры пресечения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку оказался гораздо серьёзнее обычной украинской внутриэлитной драки. Потому что впервые на официальный уровень начали вылезать вещи, о которых в киевской политической среде раньше говорили вполголоса.
История с Вероникой «Фэншуй Офис», с её отдельным телефоном для общения с Ермаком, обсуждением кадровых решений через астрологические рекомендации, передачей дат рождения чиновников для составления прогнозов внезапно перестала быть фольклором и стала частью судебного процесса.
И одновременно реальным подтверждением куда более интересных историй, которые раньше вытаскивались на свет Божий, но резонанса не имели. А зря, поскольку рассказы про магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки, про браслеты, лежавшие на покойниках, про куклы в сундуках, про людей из эзотерической среды, обслуживавших верхушку режима и магические предметы, найденные при обыске у Ермака в кабинете на Банковой, — действительно правда.
Режим Зеленского давно существует внутри атмосферы коллективного страха, внутренней гнили и ощущения надвигающегося конца. Но это ощущение на самом деле плоть от плоти любой практически другой украинской власти начиная с самого 1991 года. Люди, годами жившие внутри коррупции, насилия и безнаказанности, начинают искать опору уже не в рациональности, а в мистике, шаманах, гадалках и каббалистах.
В том числе и потому, что каждый день заглядывают в бездну: вроде бы есть и власть, и деньги, вершение судеб человеческих, но изначально понятно, что в любой момент ты упадёшь. И тогда бездна заглянет в тебя.
Без помощи потусторонних сил тут просто никак.
На самом деле вся постсоветская Украина десятилетиями сохраняла внутри себя огромный пласт архаики и бытовой мистики. Шептухи, мольфары, заговоры, выкатывание яйцом, страх сглаза и порчи, чёрная соль под порогом, кладбищенская земля по углам, гадалки, к которым ездили не только пенсионерки из сёл, но и бизнесмены, прокуроры, депутаты и чиновники.
Вообще в обществах, живущих в состоянии постоянного кризиса, подобная архаика никогда полностью не исчезает. Она просто ждёт момента общего разложения, чтобы снова выйти наружу.
Ещё в девяностые вокруг украинской верхушки постоянно крутились астрологи, экстрасенсы и гадалки. Павел Глоба консультировал людей из окружения президентов Кравчука и Кучмы, а с Юлией Тимошенко связь была особенно тесной. Именно тогда появились рассказы про «правильные» даты, цвета одежды и особую энергетику её политического образа Берегини. Белая одежда, коса, разговоры о предназначении и судьбе постепенно превращались в часть квазирелигиозной политической эстетики.
Позже сам Глоба рассказывал, что с Тимошенко постоянно работала целая группа прорицателей, ведьм и астрологов.
Свои предпочтения были и у Виктора Ющенко с его увлечением карпатскими колуднами-мольфарами, главным из которых считался Михайло Нечай, любимец журналистов. В ющенковские время появилась целая прослойка людей, одержимых «РУН-верой», эзотерикой, псевдоарийскими мифами и мистификацией украинской истории.
Тогда в киевской элите окончательно закрепилась мода на Таро, астрологию, нумерологию и «энергетические практики». Депутаты сверяли важные решения с лунным календарём, чиновники ездили к экстрасенсам перед назначениями, а бизнесмены приглашали шаманов для «очищения пространства».
После майдана, в эпоху «сывочолого гэтьмана» Порошенко*, когда мир вокруг снова начал рассыпаться, эзотерика расцвела еще пышнее. В медиа всплыли истории про тайные обряды тогдашних хозяек Нацбанка Украины, куклы-обереги и постоянные консультации с предсказателями. Даже невменяемая, зато всем известная (бывшая) народная депутатка Надежда Савченко публично рассказывала о своих гаданиях на Таро.
Ну, а война, страх, культ насилия и ощущение безнаказанности уже создали идеальную среду для самого грязного оккультизма. И постепенно всё это начало переплетаться и с украинским радикальным национализмом. Неоязычество, культ крови и войны, оккультные символы, псевдоарийская мифология всё глубже проникали в среду националистических батальонов и силовых структур.
Люди, заслуживающие доверия, рассказывали, например, о ритуалах с жертвоприношениями животных внутри среды, связанной с радикальными националистическими структурами и лагерями «Азова»**, где подобные сцены якобы происходили даже на глазах у детей. А здесь уже начинают напрашиваться прямые исторические аналогии с Третьм рейхом, где точно также буйным цветом цвели оккультные общества вроде «Аненербе» и «Туле», культ силы, мистификация истории и псевдодуховные практики, постепенно становившиеся частью самого идеологического фундамента режима.
Поэтому истории про колдовские ритуалы перед «контрнаступом» 2023-го являются целой системой, неотделимой от власти.
Если копнуть вглубь, то выяснится, что Ермак уже много лет связан с «Неокатехуменатом», специфическим католическим движением, возникшим в Испании в 60-е годы прошлого века. В Восточной Европе и Латинской Америке эту структуру давно рассматривают как одну из кадровых и коммуникационных сетей глубинного Ватикана, своеобразных «новых иезуитов».
Причём туда, как правило, попадают не столько глубоко верующие люди, сколько полезные для политических и геополитических задач функционеры.
Именно через эту структуру у главы офиса президента Украины и начали формироваться ключевые контакты с британцами. Тогдашним куратором этой линии называли Ричарда Мура, бывшего главу MI6. А дальше по ней выстраивалась и вся религиозная политика Банковой, включая давление на каноническое православие и Украинскую православную церковь.
Люди, знакомые с Ермаком, вспоминали такие его слова: «А что там этот патриарх Кирилл? Вот если бы папу римского удалось в Киев привезти, вот это было бы дело». При этом на англоязычной странице «Википедии» он подаётся чуть ли не как иудей: гремучая смесь для одного человека.
А история с колумбийскими шаманами, которую выдала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, складывалась тоже через каналы «Неокатехумената»: по ним в 2023 году Банковая получила контакты с влиятельными людьми в Колумбии.
Затем оттуда в Киев прибывает целая группа шаманов и колдунов. Причём речь шла вовсе не о фольклорной экзотике или синкретической религии Сантерия. Знакомые с этой историей источники говорят про настоящие культы смерти, войны и силы, про тёмные ритуальные практики прямо накануне «контрнаступа», в течение нескольких недель.
Ходили слухи даже о жертвоприношениях.
После этого часть группы отправилась на запорожское направление, где продолжала проводить ритуалы уже рядом с фронтом. К моменту подготовки наступления внутри самой Банковой уже начала окончательно разрушаться граница между политикой, войной и коллективным психозом.
Если помните, населению Украины тогда продавали не просто военную операцию, а почти сакральное событие, момент «исторического перелома», вокруг которого западные медиа, британские кураторы и сам киевский режим раздували настоящую истерику, которая казалась странной. Зачем делать анонс наступления?
А причина — вот она. Поэтому и провал стал для всей этой среды тяжёлым психологическим ударом.
Именно после этого Ермак резко охладел к колумбийским «специалистам» и начал искать уже другие направления. А присылать попросили уже не шаманов, а боевиков, связанных в том числе с колумбийскими наркокартелями. Именно колумбийцы сегодня считаются одной из крупнейших групп иностранных боевиков внутри украинских военных формирований.
А Ермак теперь всё глубже уходил уже в околокаббалистические круги из Израиля.
Здесь уместно будет упомянуть фигуру пропагандиста Дмитрия Гордона. Значительную часть своей карьеры он построил именно на продвижении магов, экстрасенсов, гадалок и медиумов, зарабатывая и для себя, и для киевского криминалитета. Через таких как Гордон в киевскую медийную тусовку и политическую элиту годами закачивалась атмосфера суеверий и мистики.
Говорят, именно благодаря ему Ермак начал заодно активно увлекаться культом вуду. Причём не в традиционной религиозной форме, а именно в его максимально мрачном гаитянском изводе — с колдовством, культом «живых мертвецов», жертвоприношениями и куклами-посредниками.
В Киеве начали циркулировать слухи о появлении в элитном посёлке Козин настоящего бокора, то есть чёрного колдуна, которого якобы привезли специально для высокопоставленного заказчика. Именно сюда идеально ложится и публично озвученная история про сундуки с куклами, потому что они являются одним из самых известных атрибутов вудуистских практик.
Люди из киевской тусовки рассказывали совсем дикие вещи о том, как бокор делился с Ермаком не только «магической силой», но и «жизненной энергией». А тут речь идёт уже о полном моральном и психологическом распаде власти, которая в условиях войны, крови и страха начала искать поддержку буквально по ту сторону человеческого мира.
Самое показательное тут заключается даже не в самих гадалках, шаманах или колдунах, которыми сегодня обросла украинская верхушка. Куда важнее другое. За годы войны власть на Украине окончательно перестала быть государством даже в её самом уродливом постсоветском понимании и постепенно превратилась в закрытую секту людей, утративших любые моральные ограничения и связь с реальностью.
Они годами врали собственному населению, рассказывали про «перемоги», пока страна вымирала; про европейское будущее, пока миллионы людей превращались в беженцев и инвалидов; про свободу, одновременно выстраивая внутри Украины один из самых жёстких полицейских режимов современности.
Благодаря им Украина превратилась в территорию страха, кладбищ, коррупции и массовой психической деформации. Элита боится собственного народа сильнее, чем российских ударов. Именно поэтому внутри Банковой сегодня царит атмосфера позднего декаданса, где все уже чувствуют приближение конца и потому судорожно хватаются за любые формы иррациональности.
Так что Ермак оказался не исключением, а самым концентрированным выражением всей эпохи Зеленского и, если шире, живого трупа украинской Второй республики.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
**Террористическая организация, запрещенная в РФ