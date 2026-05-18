Проведя выходные в уютной одноместной камере с питанием, доставляемым из ресторана, и кофе в кабинете начальника Лукьяновского СИЗО, в понедельник бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на свободу.

ИА Регнум

За это время, хоть и не без труда, был собран необходимый залог и даже больше: разные люди (иногда очень странные) внесли 157 млн гривен вместо требуемых 140 млн.

У порога его встретила старая охрана, переведенная теперь в «Альфу» СБУ, с виду «серый кардинал» спокоен, однако история с арестом и выходом превратилась в крайне болезненную демонстрацию реального состояния верхушки киевского режима и «семьи» Зеленского.

Настоящий удар по Банковой нанесло то, как именно происходило освобождение одного из главных людей нынешней системы власти. Несколько дней Украина наблюдала картину, которая еще совсем недавно казалась невозможной. Для бывшей всесильной «правой руки» Зеленского судорожно искали деньги, собирали платежи буквально по частям (были даже платежи в одну копейку), подключали странные фирмы и пытались провести всё это через банковскую систему.

Которая внезапно начала вести себя слишком осторожно, всячески отпихиваясь от «политических» денег. Что само по себе показательно, с учетом того, что еще недавно банковская система считалась сферой влияния экс-главы Офиса президента через его связь с главой НБУ Андреем Пышным.

«Моя структура и многие другие банки поставили такие платежи в блок. Нам не нужны проблемы с финмониторингом от Нацбанка. Сегодня глава НБУ — друг Ермака, а завтра его поменяют. И к нам придет проверка. Это политика. Проще отказаться на основании риск-ориентированного подхода и постановления НБУ №65. Регулятор сам придумал эти правила, пускай сам думает, как теперь выкручиваться», — заявил изданию «Страна» председатель правления одного из банков.

С самого начала было понятно, что Ермак не останется за решеткой надолго. Никто в украинских политических кругах всерьез не обсуждал вариант его полноценной посадки. Хотели бы всерьез «закрыть» — выкатили бы миллиардные залоги, как опальному олигарху Игорю Коломойскому*.

Но очень быстро выяснилось другое. Люди, ворочающие миллиардами в офшорах и крипте, вовсе не озаботились хоть сколько-нибудь заметной «белой» составляющей хоть в каких-то «близкородственных» бизнесах. И когда встал вопрос о залоге, размер которого исчислялся дневным «заработком» Ермака в зените его влияния, выяснилось, что платить некому и неоткуда.

Сделать это публично, без серых схем и без риска дальнейших вопросов со стороны финансового мониторинга оказалось архисложной проблемой.

В политической среде Киева начали обсуждать почти анекдотические истории о предложениях найти легальные средства по схеме «три к одному», лишь бы кто-то согласился официально провести деньги и взять на себя участие в освобождении уважаемого человека, вынужденного ночевать в кутузке.

«Люмпен» (так называлось его телешоу) Владимир Петров, медиатехнолог Ермака, вносящий за него 80 тысяч гривен, — это ли не унижение? Прямо как в известном фильме: «Галантерейщик и кардинал — это сила!»

Не менее неприятным сигналом для Банковой стала и реакция части украинского бизнеса. Многие предпочли исчезнуть из этой истории и не светиться публично рядом с явно токсичной и вредной для репутации фигурой. Люди с большими деньгами, судя по всему, начали оценивать уже не текущие отношения с властью, а собственные риски на случай дальнейшего развития конфликта, направленного на ее смену.

В свое время, в 2017 году, гигантский по тем временам залог в 50 млн за бывшего харьковского губернатора Михаила Добкина внесли Вадим Новинский и Борис Колесников, люди с большими официальными доходами, представители крупнейшей украинской финансово-промышленной группы.

Кстати, рискуя навлечь на себя гнев власти (и навлекли).

Но теперь из украинских олигархов, кто еще полгода назад заискивал перед Ермаком, не оказалось ни одного пожелавшего бы ему помочь, хотя это вызвало бы одобрение власти. И Виктор Пинчук, и Ринат Ахметов, и глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, и хозяин агропромышленной компании «Кернел» Андрей Веревский, и многие другие лишь молча наблюдали за позором «серого кардинала». Для украинского политикума подобное всегда является важным индикатором сути происходящего.

Пока власть выглядит вечной, вокруг нее выстраиваются очереди из союзников, инвесторов и желающих продемонстрировать лояльность. Но когда появляется хотя бы намек на возможную уязвимость, система моментально начинает терять свою прежнюю монолитность. Крушение «дома Януковича» в 2014 году тому ярчайшее подтверждение.

Именно поэтому история с залогом Ермака оказалась настолько важной. Она впервые публично показала фактическое внутреннее состояние украинской власти, когда даже сам Зеленский не возжелал включить режим ручного управления для спасения одного из ключевых архитекторов нынешней системы и своего ближайшего, в недавнем прошлом, соратника.

Пока он проводил срочный визит в Румынию на саммит «Бухарестской девятки» и отмалчивался, Ермаку пришлось самому искать людей, готовых официально участвовать в операции, и буквально уговаривать финансовые структуры не создавать дополнительных проблем.

Для режима, который в последние годы пытался демонстрировать абсолютный контроль над государством со стороны правящего дуумвирата, это выглядит полной катастрофой.

А деньги собирались десятками и даже сотнями платежей через кого попало.

Так, 30 млн гривен внесло так называемое «Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение», частная структура, участвовавшая в тендерах на проведение судебных экспертиз. Руководитель компании Владимир Иванков объяснил свой платеж почти издевательски нелепо: по его словам, он воспринимает участие в истории с залогом Ермака как «рекламу своей фирмы».

Еще 32 млн гривен внесла днепропетровская компания «Специализированное управление Стройэлектромонтаж», ранее фигурировавшая в уголовном производстве Национальной полиции с историей с возможной легализацией средств и уклонением от уплаты налогов.

Еще 14 млн внесло адвокатское объединение «Де Леге Лата», принадлежащее Виталию Марфину, бывшему сотруднику управления СБУ в Киеве, которого ранее задерживали по подозрению во взятке в размере 180 тысяч долларов. И он, вероятно, обязан тем, что его «отмазали» — как экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Он внес 30 млн гривен, поскольку Ермак когда-то помог избежать ответственности его жене, устроившей смертельной ДТП.

8 млн дала ермаковская бизнес-партнер Роза Тапанова, которой он, будучи при власти, давал на кормление разные сладкие должности, например она с 2022 года входит в набсовет ПАО «Укрнафта», крупнейшей нефтедобывающей компании страны, а с апреля 2021 года является членом наблюдательного совета государственного «Ощадбанка».

Особенно комично выглядела история с логистической компанией «Арена Марин» из Одессы. Согласно украинским реестрам, ее уставный капитал составляет всего 40 тысяч гривен, однако именно эта структура внезапно находит 4 млн гривен для участия в освобождении Ермака.

Как утверждают злые языки, все эти юрлица, в той или иной сфере были должниками людей, близких к Ермаку по адвокатскому бизнесу. Но после его выхода из СИЗО на Банковой попытались сделать вид, что система выдержала удар.

Лояльные медиа заговорили о «провале атаки», адвокаты начали рассказывать о политическом характере дела, а окружение Зеленского постаралось вернуть происходящее в привычный режим управляемого скандала. Однако история не закончилась. Она только началась.

Главным результатом этих нескольких дней стало разрушение самого главного мифа о Зеленском — мифа о полной неприкасаемости его ближайшего окружения. А также о его готовности, способности и, главное, желании это окружение защищать.

Поэтому случившееся воспринимается в Киеве не как тривиальная расправа оппонентов, а как начало постепенного демонтажа всей прежней конструкции режима личной власти Зеленского. Судя по разговорам внутри украинских политических кругов, именно по этой логике теперь и будет развиваться ситуация.

Уже сейчас всё громче обсуждаются возможные новые обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро, дополнительные расследования и расширение круга фигурантов.

Как предполагается (и весьма небезосновательно), у следствия накоплен значительно больший массив материалов, чем был предъявлен до сих пор. И появление в официальных материалах следствия по кооперативу «Династия» наряду с фигурантами «R2» Ермаком, «R3» Миндичем, «R4» Чернышовым и самого «R1» Зеленского — лишь вопрос времени и политической конъюнктуры.

Так что всё складывается в соответствии с цитатой из самого Зеленского образца 2021 года: «Он пришел со мной, он уйдет со мной. И не будет оставаться на любых должностях». Правда, есть нюанс: скорее, это будет выглядеть как цитата из другой нетленки: «Спокойно, Козлодоев, сядем усе!»

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.