Какой трогательный был момент.

Эммануэль Макрон, который ещё недавно рассказывал Европе про ядерное сдерживание, стратегическую автономию и войну до последнего украинца, внезапно превратился в слегка подвыпившего шансонье. Человек вырвался от жены, принял местного не-коньяка, расслабился и начал тянуть Азнавура.

А рядом — его коллега Никол Пашинян, сидящий за барабанами с невероятно сосредоточенным видом районного музыканта, который изо всех сил старается не сбиться с ритма на свадьбе дальнего родственника, подстукивал ему так, будто от этого зависит судьба армянской государственности.

И в этом, как в одной шансонетке, отразилась вся нынешняя армянская политика последних лет. Весь этот евроинтеграционный балаган, вся эта французская культурная опека, все эти бесконечные разговоры про демократию, реформы, европейский выбор и «новую Армению».

В сущности, они и сводятся к этой сцене с «бродячими музыкантами»: ничего более точного и одновременно более унизительного для нынешнего Еревана придумать уже невозможно.

А самое смешное заключается в том, что Пашинян и его окружение в этот момент были абсолютно довольны собой. Ведь они искренне считают, что подобные постановки и дальше работают на создание образа «народного премьера», «простого человека», «своего парня».

Вот он, в шляпе и без бороды: не оторвался от улицы, любит музыку, может съесть беляш где-нибудь в придорожной забегаловке, показать сердечки пальцами, посидеть молча под гитарку, выйти к людям без галстука. А если понадобится — то и запросто оседлать барабанную установку с видом ереванского Фила Коллинза.

Причем такой образ не родился сам по себе, не вырос organically, как любят говорить грантоедские медийные шаманы, а был старательно, методично и довольно профессионально пересобран примерно два года назад. Тогда вокруг Пашиняна начала формироваться совершенно новая группа медийных и политических консультантов, тесно связанных как раз с французским присутствием, французской диаспорной инфраструктурой, французскими информационными площадками и с теми структурами, которые уже давно работают не столько в журналистике, сколько в сфере информационных операций и политической инженерии.

И тесно связаны с вполне конкретным и крайне своеобразным французским медиахолдингом Indigo Publications и его структурным подразделением — платформой Intelligence Online.

Проблема Пашиняна заключается даже не в том, что он выглядит смешно, поскольку смешных политиков в мире хватает и без него. А в том, что его пытаются продавать армянскому обществу как «своего парня» в тот момент, когда он уже давно превратился в часть большой транснациональной конструкции. Той самой, в которой Париж, Лондон и брюссельские евробюрократы ведут довольно нервную и ожесточённую драку за контроль над Закавказьем, над армянским политическим полем, над транспортными коридорами, над будущими логистическими цепочками и над самим Пашиняном.

Который из бывшего квазиреволюционного грантоеда, журналиста и вечного митингового бродяги постепенно превратился в политический актив внешнего управления.

Сцена, где Макрон поёт про богемную нищету, романтических оборванцев и весёлую бедность Монмартра, а армянский премьер радостно долбит в барабаны, выглядит здесь как предельно честный символ Армении, которую французские кураторы пытаются превратить в маленький филиал собственной геополитической bohème.

Где под шансон, бокал вина и разговоры о европейских ценностях очень удобно затаскивать страну в чужую систему влияния.

Параллельно объясняя населению, что потеря Карабаха, разрушенные отношения с Россией, ползучее вытеснение армянской субъектности и постепенная сдача национальных интересов являются всего лишь платой за красивую жизнь в европейском кабаре.

Чтобы было понятнее, о чем речь, надо посмотреть, кто разворачивал парням аппаратуру за сценой.

А эти ребята связаны с холдингом Indigo Publications, основанным Морисом Ботболем, чья биография и деятельность идеально совпадают с интересами французской внешней разведки DGSE, французского военного лобби и французской системы внешнего влияния. Особенно в Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Причём платформа Intelligence Online с самого начала специализировалась именно на тех темах, где журналистика очень быстро заканчивается и начинается территория разведсообществ, агентурных сетей, торговли оружием, прокси-конфликтов, серых логистических маршрутов, санкционных обходов и сопровождения политических решений.

Вокруг холдинга десятилетиями крутились люди, тесно связанные с французским военно-разведывательным контуром. А сама площадка регулярно использовалась для вбросов, утечек, сигналов и публикации материалов, которые в нормальной системе координат либо невозможно получить без контактов внутри спецслужб, либо вообще публикуют тогда, когда через «независимое медиа» нужно аккуратно легализовать нужную информацию.

Именно поэтому Intelligence Online давно воспринимается в профессиональной среде примерно так же, как в Британии — проект Bellingcat, аффилированный с MI6 (в России признан нежелательной организацией). Сегодня же «информационная платформа» уже имеет даже отдельный раздел, посвящённый Армении, где системно публикуются материалы про армянскую внутреннюю политику и французское присутствие.

Там же воюют с «пророссийскими нарративами», критикуют армянскую оппозицию, вещают про некую деятельность российских структур. А еще про взаимодействие Еревана с Парижем, Вашингтоном и Тегераном, про безопасность, разведку и информационные операции. То есть Армения для этой структуры уже официально рассматривается как полноценное самостоятельное направление работы, а не как случайный эпизод региональной повестки.

И вот что интересно: именно эта структура, зайдя два года назад в качестве подрядчиков по работе с персональным имиджем Никола Пашиняна, резко усилила своё присутствие одновременно и на украинском, и на армянском направлении. Причём в Киеве и Одессе речь идёт уже фактически о полноценных аналитических и информационных штабах, где работают не только французы, но и румыны, болгары, молдаване и другие восточноевропейцы.

А это идеально совпадает с общей географией французского влияния в Причерноморье.

Параллельно вокруг армянской истории всё чаще мелькают люди, связанные с информационными операциями, французскими аналитическими фондами и структурами цифрового мониторинга. Включая французское государственное агентство VIGINUM, которое официально занимается борьбой «с иностранным цифровым вмешательством и манипуляцией информацией». А по факту является полноценным инструментом информационной контрразведки и специальных информационных операций, встроенным в систему госуправления Франции, сродни печально известному украинскому ЦИПсО.

И оно разворачивает работу против российского влияния на восточном фланге Европы вплоть до Армении, двигаясь вслед за внешней разведкой DGSE.

Особенно показательно и появление в Армении таких фигур, как Арно Дасье, который в украинском кейсе давно работает с оборонными, беспилотными и разведывательными проектами, тесно взаимодействует с французскими аналитическими сетями и людьми из Intelligence Online. Параллельно выстраивая связи через Румынию, Болгарию, Молдавию и украинское Причерноморье.

Ведь вся нынешняя французская стратегия строится вокруг одной очень простой идеи: Париж должен получить собственную зону контроля и влияния в Восточной Европе и на Чёрном море, постепенно выдавливая оттуда и британцев, и американцев, и немцев.

Армения же в этой конструкции рассматривается как часть общей дуги от Еревана до Одессы, где медийные операции, политический консалтинг, работа с общественным мнением, оборонные проекты и деятельность структур, связанных с французской разведкой, идут единым комплексом.

Пока Пашинян изображает дворового музыканта, оказавшегося внутри большой геополитической спецоперации совершенно случайно.

Причём особенно забавно наблюдать, как в армянском обществе некоторые (особенно симпатики Пашиняна) до сих пор искренне считают, будто Франция пришла спасать Армению. Хотя французы вообще никогда, нигде и никого не спасали просто так.

А в армянском случае Париж получил практически идеального клиента, который после карабахской катастрофы оказался политически зависим от внешней поддержки, по факту поссорился с Москвой, начал терять внутреннюю легитимность.

Потому и готов превратить страну в колонию в обмен на собственное политическое выживание.

Пашинян, который ещё несколько лет назад изображал бунтаря против старых элит и почти антисистемного революционера, в итоге оказался идеальным аватаром как раз той самой новой евроглобалистской системы, против которой якобы когда-то выступал. Сегодня он уже, скорее, региональный менеджер большого проекта по переделу постсоветского пространства, где Франция пытается застолбить себе место под солнцем раньше, чем это окончательно сделают американцы или британцы в обнимку с Турцией и Азербайджаном.

Потому Макрон продолжает петь Азнавура, Intelligence Online — разворачивать свои сети, VIGINUM — искать «русское вмешательство», а Пашинян — играть роль ереванского дворового романтика, выглядящего настоящим клоуном на фоне серьёзной и очень грязной геополитической драки.