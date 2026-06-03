Нынешние украинские дроновые удары напоказ, с глумливым медиасопровождением, случились не просто так. С начала июня, после массированной и весьма успешной российской атаки по военным и промышленным объектам, Украина отчаянно нуждалась в «антикризе».

ИА Регнум

И где-то между бравадой «Мадяра», упоминанием вклада СБУ и ГУР, в новости отчаянно пытается просочиться печально известная компания Fire Point — бывшее кастинговое агентство при «Студии «Квартал 95», ставшее придворной оружейной компанией Зеленского для освоения отечественных и иностранных бюджетов.

Совладелец компании Денис Штилерман рассказывает, что по Кронштадту били их беспилотники FP-1, а «между тем» испытания проходит ракета-перехватчик FP-7. X для первого украинского противобаллистического комплекса FREYJA.

Технический директор компании Ирина Терех заявила, что был проведен «управляемый маневровый полет», и вся эта резко подскочившая после призывов к национализации компании активность находится в контексте большой проблемы и очень больших денег.

Проблемам дырявости украинской ПВО, в последние дни было посвящено огромное количество заявлений украинской стороны, экспертов и публикаций в медиа, западных включительно. Зеленский даже написал слезливое (на самом деле провокативное), практически кричащее воззвание к Дональду Трампу и конгрессу США.

В центре обсуждения, конечно же, оказался дефицит ракет PAC-3 для комплексов Patriot.

Доходило до заявлений украинских военблогеров, что таких ракет осталось буквально три штуки, что, судя по всему, недалеко от правды. То же самое касается и огромного дефицита ракет AIM-120 AMRAAM для NASAMS и AIM-9 для самолетов F-16, а также переоборудованных под них советских машин.

И вот там и сям постоянно выскакивает с интервью и заявлениями пан Штилерман (бывший гражданин РФ Денис Данилов), всю жизнь занимавшийся оптовыми поставками на агрорынке, а теперь — генеральный конструктор крупнейшего подрядчика украинского минобороны по производству дронов. А заодно и один из ключевых подрядчиков по украинским ракетным программам, участник международных проектов с Германией, Испанией, Италией, Британией и рядом других стран в сфере ракетного и беспилотного производства.

Ну, и заодно лицо, напрямую связанное с коррупционером, лихоимцем и другом Зеленского — знаменитым теперь Тимуром Миндичем. Тем самым «Мидасом» из громкого дела НАБУ, который нынче обосновался в Израиле, подальше от украинского правосудия.

Так вот, стоя на условном фоне пылающего АНТК им. Антонова и руин оборонного завода «Артем», этот прекрасный человек заявляет:

«Если мы сможем снизить стоимость до менее чем одного миллиона долларов за ракету-перехватчик, потому что PAC-3 стоит от четырех до шести миллионов долларов, это станет переломным моментом для решения в сфере ПВО».

Обещая при этом перехватить первую российскую баллистическую ракету в конце 2027 года. То есть фактически публично обещая создать украино-европейский дешевый аналог Patriot — немедленно переходя от слов к демонстрации «испытаний» с очень размытым видео.

Еще больший резонанс вызвала другая его фраза, но уже про ракету FP-7, которую жулики из Fire Point называют аналогом американского оружия. Это — давно обещанное (даже лично Зеленским) наступательное вооружение, для запуска которого «нам не нужно никакого разрешения (от Штатов)».

«После того, как у нас будет успех на поле боя, думаю, будет контракт. Если у Украины будут деньги, мы сможем производить ее в больших количествах … Это будет аналог ATACMS. Можно даже с большей боевой частью, но он будет стоить как минимум в два раза дешевле», — уверяет общественность Штилерман, развивая мечты еще дальше.

Следующая несуществующая ракета FP-9, якобы создаваемая в развитие проекта FP-7, уже призвана творить чудеса. По словам «генерального конструктора», «когда мы снесем штаб-квартиру ФСБ, когда мы снесем Генштаб, когда мы снесем какой-нибудь военный завод внутри Москвы … Это вызовет массовый сдвиг в сознании россиян и в сознании верхушки России».

То есть, по его утверждению, речь идет уже о системе, которая должна поставить Москву в зону досягаемости украинского баллистического арсенала. Более того, представители Fire Point уверяют, что ракета вот-вот тоже выйдет на этап испытаний.

Но всерьез обсуждать ее технические характеристики особого смысла нет. Поскольку маркетинговая кампания (в рамках которой, кроме ударных дронов, по-прежнему показать нечего) нацелена на деньги. Очень большие деньги.

Зеленский и его поклонники в ЕС в последние недели много говорили о неких европейских антибаллистических программах. И про целевые транши на них из того самого кредита в 90 миллиардов евро, который пока сияет недостижимой звездой.

Поэтому, как уже подробно рассказывало ИА Регнум, окружение Зеленского изо всех сил изобретает схемы. В прошлый раз это была «круговая оборона». Теперь, когда всем очевидно, что против российской баллистики противоядия нет, «ракетная программа».

Чтобы окончательно понять ее содержание, следует обратиться к первоначальному изделию FirePoint — ракете «Фламинго», или FP-5, более известной как «Фламиндич». С августа 2025 года — момента, когда всем пообещали это грозное оружие, — даже украинские официальные лица и военные блогеры сообщают про 23 подтвержденных пуска. При этом в европейской прессе раскручивались показатели про сто и даже двести изделий в месяц.

С непременными красивыми фото из секретных цехов.

При этом эффективных попаданий у «Фламиндича» шесть, а хоть как-то подтвержденных — два. Но даже при 23 пусках за год — это не серийное производство, а штучный товар, почти хендмейд. Притом что, по мнению российских военных экспертов, в основе файрпойнтовского вундерваффе — советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж».

Но с добавлением пачки европейских технологий.

Соответственно, вся остальная «линейка баллистики» не может подняться выше изначального образца и возможностей производства. Одно дело — рассказывать в интервью про FP-7, FP-9, дешевый аналог Patriot и удары по Москве. И совсем другое — организовать устойчивый выпуск сложных ракетных систем в условиях постоянной работы российских ВКС по объектам украинской военной промышленности.

«Если ты перед этим не вкладывался в науку 35 лет, то ты не можешь просто взять и нарисовать ракету. Для этого тебе нужны ученые. А когда у тебя появляются ученые, которые нарисуют проект ракеты, то у тебя должны быть соответствующие материалы. А у тебя их нет, потому что ты перед этим 35 лет упрощал экономику. И отсутствуют станки, способные обработать эти материалы.

И вот ты начинаешь искать ученых, материалы и станки на мировом рынке. А там, о чудо, их тоже мало, потому что это специфичный продукт, на который не было спроса 35 лет. И тогда ты сидишь у разбитого корыта с деньгами, которые есть, но которые не могут купить мозги, которые ты 35 лет презирал», — поясняет проблему ракетного дефицита какому-то возбужденному активисту известный украинский журналист Юрий Романенко.

Именно поэтому ключевым партнером украинских ракетных программ является немецкая компания Diehl Defence, производящая комплексы IRIS-T. Соответствующие договоренности были достигнуты во время последнего визита Зеленского в Берлин. Несмотря на имеющиеся у них самих проблемы с объемами производства ракет и самих комплексов, немцы намерены его масштабировать и совместно с Firepoint (и некими другими украинскими производствами) выпускать совсем не баллистику, а те самые FP-7X (зенитная модификация) для украинского «дешевого Patriot».

Потому, что по этому виду оружия на мировом рынке наблюдается огромный дефицит. Это тоже «хэндмейд», выпускаемый американскими Raytheon и Lockheed Martin по 500–800 штук в год.

Все остальное — белый шум, призванный подтвердить серьезность намерений и компетентность структуры, в адрес которой со всех сторон сыплются обвинения в коррупции, связях с одиозными личностями и неспособности сделать что-то сложнее дрона на китайских деталях.

Собственно, тут мы возвращаемся к началу: эффективность Fire Point доказывают только непонятно кем на самом деле сделанные БПЛА. Тем временем как инженерная школа утрачена, а подходящих промплощадок буквально единицы.

По большинству таких объектов уже прилетало, и они в руинах.

Так что схема складывается следующим образом. Без европейского ВПК им не обойтись, как и европейцам — без мутной конторы по отмыванию денег. Пропустить миллионные бюджеты через немецкую контору бесконтрольно возможно очень вряд ли. А через черную дыру Киева — любые суммы.

Diehl Defence должен обеспечивать ракету FP-7х головкой самонаведения, технологиями управления всем комплексом и большей частью электроники, участвовать в интеграции отдельных систем.

Немецкая же Hensoldt будет ставить радар раннего обнаружения TRML-4D (используется на IRIS-T). Норвежская Kongsberg Defence & Aerospace — поставлять блок управления огнем, командный пункт и систему интеграции элементов комплекса в единое целое. Французская Thales — специфическое оборудование по обнаружению баллистических целей. Итальянская Leonardo дает свой комплекс KRONOS Land — подсветка и наведение по цели. Альтернатива им — датская Weibel Scientific.

При этом и европейская часть проекта выглядит проблемной. Элементы наведения, радиолокационные компоненты, командные пункты и прочая высокотехнологичная начинка в Европе выпускаются весьма ограниченными партиями. Тот же IRIS-T заявлен как один из ключевых европейских элементов ПВО, но и этих комплексов производится совсем немного. Речь идет буквально о десятках комплексов за несколько лет.

Тем не менее теперь есть FREYJA, и ее финальная версия должна быть интегрирована в натовскую сеть Link-16. А при чем тут Украина? При гешефте, конечно.

Серийно производить корпуса, двигатели и тем более топливо для таких ракет там крайне сложно. Даже если и возможно, такое производство будет работать с постоянными перебоями и под угрозой ударов. Главная задача — имитировать бурную деятельность и прокручивать бюджеты.

Слишком большие деньги лежат на столе. И потому сейчас на полную включается маркетинг, реклама и презентации будущих чудо-ракет и чудо-комплексов. Всё очень напоминает историю с дронами Helsing, где основатель компании Гюнтер Шерф связан с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а изделия закупаются по ценам в 16 раз выше себестоимости.

В проекте FREYJA логика примерно та же.

Украинские ракетные программы становятся инструментом освоения гигантских бюджетов. Золотыми парашютами для нынешнего поколения европейских политиков, чиновников и подрядчиков, которые рассчитывают весело распилить эти деньги. Киеву, конечно, тоже что-то перепадет, и никто не спросит, где же то, а где это обещанное вундерваффе.

Что, впрочем, не отменяет того факта, что единичные изделия для демонстрации «успеха» могут быть запущены и бдительности терять не стоит.