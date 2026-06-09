Иногда большие истории начинаются совершенно буднично. Не с громких заявлений президентов, не с докладов спецслужб и даже не с публикаций в прессе.

ИА Регнум

А с обычного грузовика, досмотренного таможенниками с чуть большим вниманием. Так произошло и в ноябре прошлого года на переходе Леушень — Албица между Молдавией и Румынией. Водитель предоставил документы, согласно которым перевозил 22 металлических изделия в Израиль.

На деле же в грузовике оказались противотанковые ракеты, гранатометы, переносной зенитный комплекс и элементы беспилотников. Всё это было упаковано в простыни, фольгу и деревянные ящики.

Так проверка, которая могла бы закончиться через несколько минут, превратилась в международное расследование, правда, до сих пор касавшееся преимущественно Румынии и Молдавии. Однако буквально на днях в офисе генерального прокурора Украины по запросу грантовых журналистов открыли уголовное производство по делу о перевозке оружия, которое, как оказалось, изначально было украинским.

Но внимание проекта, финансируемого радио «Свобода»*, было вызвано совсем не острым желанием добиться справедливости.

Круги по воде от произошедшего начали неконтролируемо раскачивать лодку украино-европейского благолепия, отчетливо демонстрируя причастность верхушки киевского режима к потокам контрабанды оружия. Поэтому украинской стороне (к которой за прошедшие полгода румыны даже не обратились за комментариями) с толчка в спину пришлось изображать расследование и подключать Генпрокуратуру.

В Молдавии же и вовсе приключился серьезный политический скандал. В парламенте и медиа неделю обсуждали историю с фурой, которая свободно проехала молдавский КПП и была задержана только румынскими таможенниками.

«Партия вооружения частями, по две единицы за рейс, пересекала границу Республики Молдова через контрольно-пропускной пункт с Украины. Речь идет о 18 переносных противотанковых ракетах, восьми противотанковых гранатометах, переносной системе ПВО и части сбитого на Украине дрона «Герань-2», — рассказывала на пресс-конференции молдавский министр МВД Даниела Мисаил-Никитин.

Также молдавская Генпрокуратура сообщила, что «на основании доказательств и предварительной информации, полученных по делу, не установлено, что оружие/боеприпасы поступили с военных или стратегических складов, таких как склад РФ в Колбасном или склад национальной армии».

То есть оно было точно с Украины.

В свою очередь, молдавский политик Ренато Усатый (кстати, находящийся в России в розыске) добавил подробности и про семь зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger, которые тоже были среди задержанного.

«По сообщениям прессы, груз мог быть предназначен Израилю, однако точные обстоятельства должны выяснить компетентные органы. Речь идет о боеприпасах, которые представляют опасность не только для Республики Молдова, но и для всего Европейского континента. Часть обнаруженных в грузовике боеприпасов — это переносные зенитные комплексы FIM-92 Stinger.

… Если бы речь шла о гранатометах РПГ, можно было бы предположить, что они из Приднестровья. Но, согласно публичной информации, более 3 тыс. таких переносных систем были переданы США Украине. Также сотни единиц были поставлены Украине другими европейскими государствами», — заявил Усатый.

В ответ украинская сторона, конечно же, заговорила о попытке дискредитации и распространении «пропагандистских нарративов». И чем больше проходит времени, тем больше очевидно, что главным героем этой истории становится не само оружие, а удивительная концентрация недосказанности вокруг него.

Следствие длилось более полугода. Обвиняемые установлены, и материалы переданы в суд. При этом публично факт того, что оружие происходило именно с украинских военных складов, вообще никак не упоминался. А украинские правоохранительные органы не вовлекались в расследование и не получали запросов.

ПЗРК Stinger, таким образом, превратились в оружие из ниоткуда.

Точно так же вне поля зрения остается весь гигантский объем оружия, который уже больше десяти лет течет с Украины. Как и тот факт, что после 2022 года этот поток вырос до масштабов, не имеющих аналогов в современной европейской истории.

За последние 12 лет через страну прошли миллионы единиц стрелкового оружия, боеприпасов, противотанковых средств, взрывчатки и специального оборудования. А с определенного момента добавились беспрецедентные поставки вооружений со стороны десятков государств мира.

Ну как тут не нарисоваться криминальной компоненте?

Международные организации годами говорят о рисках нелегальной поставки оружия с Украины. Европейские правоохранительные структуры создают специальные программы мониторинга, усиливается контроль границ и проводятся совместные операции. Выделяются деньги на отслеживание маршрутов и серийных номеров.

Очевидно, что риск считается серьезным.

Но чем масштабнее становятся усилия по контролю, тем осторожнее звучат публичные заявления об источнике самой проблемы. Практически каждая история, связанная с нелегальной продажей, вызывает бесконечное количество ужимок, помогающих не озвучивать главного — украинский режим превратился в самого крупного нелегального торговца смертью в мире.

При этом правоохранительные органы Украины регулярно сообщали о задержании продавцов, об изъятии гранатометов, автоматов, боеприпасов и взрывчатки. Как сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, с начала боевых действий в 2022 году его подчиненные изъяли у населения «почти 20 тысяч единиц оружия, около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного, 2,4 тысячи другого огнестрельного».

Плюс 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ, 5,8 тысячи килограммов пороха.

В ходе разовых крупных спецопераций только в мае 2026 года украинская полиция нашла до 20 крупных скрытых схронов и изымала более тысячи единиц оружия за один раз.

Практически ежемесячно ликвидируются каналы поставок вооружений из зоны боевых действий в другие регионы страны, а также за границу. По оценкам европейских пограничных служб (в частности, полиции Польши), объемы перехватываемого оружия на границе с Украиной после 2022 года выросли примерно в семь раз.

А по оценкам международных аналитических центров (таких как Small Arms Survey), общий объем нелегальных «стволов» в теневом обороте страны составляет до 5 миллионов единиц. Это огромный рынок даже на местном уровне, но речь давно идет о крупных зарубежных поставках.

Например, в украинской политической тусовке всегда говорили о неслучайном характере гибели руководства МВД Украины во главе с Денисом Монастырским в авиакатастрофе в январе 2023-го.

Знающие люди по горячим следам рассказывали, что падение вертолета, которое впоследствии списали на технические причины и ошибку пилотов, произошло не без участия американцев. Именно МВД и лично Монастырский (прямой ставленник Зеленского) курировали для верхушки киевского режима распространение огромного количества оружия и боеприпасов, нелегально поехавших с фронта по всем направлениям.

Чего в тогдашней администрации Байдена, еще верившей в иллюзию возможности нанести военное поражение России (уже готовился тот самый «контрнаступ» лета 2023 года), стерпеть не смогли.

Как итог, иллюзии развеялись, а вот тонны оружия и боеприпасов на черный экспорт — нет. И следующим тому подтверждением стала прогремевшая на весь мир атака ХАМАС на Израиль осенью того же года.

Тогда тема возможного украинского происхождения части палестинских вооружений неожиданно вышла на высший уровень американской политики. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин публично потребовала проверить происхождение оружия, использованного ХАМАС, и установить, не связано ли оно с поставками, проходившими с Украины.

По информации источников ИА Регнум в Киеве, американские и израильские силовики действительно получили подтверждение этой версии. Сор из избы выносить не стали, но с того момента на любые украинские запросы о военной помощи Израиль неизменно отвечал категорическим «нет».

И вряд ли это совпадение.

Тем не менее украинская война уже давно вышла за пределы регионального конфликта, каким он был в далеком 2014-м. Через нее прошли миллионы военнослужащих, иностранных наемников, инструкторов, специалистов по разведке, связи, беспилотным системам и диверсионной деятельности.

А далее понесли свой опыт на продажу.

В последние годы всё чаще появляются сообщения о задержаниях украинских граждан с боевым опытом в самых разных точках мира. Одна из подобных историй недавно случилась в Индии, где были задержаны несколько граждан Украины и гражданин США.

Индийские правоохранительные органы выдвинули в их адрес целый ряд обвинений, связанных с незаконным пребыванием в приграничных районах и контактами с вооруженными антииндийскими структурами соседней Мьянмы. Обвиняемые занимались поставками им боевых БПЛА с Украины и передачей боевого опыта.

Связаны они, как выяснилось, с одной из многочисленных западных ЧВК, действовавшей под эгидой интернационального легиона Украины в структуре ГУР МО, а также с неонацистским батальоном «Аратта»**.

Поэтому вопрос будущего касается не только поставок вооружений. Не менее важным становится вопрос экспорта боевиков с опытом применения самых передовых технологий убийств и не испытывающих никаких душевных терзаний по этому поводу. Кто и где будет использовать этот опыт через пару лет в интересах государств, частных военных компаний, транснациональных криминальных структур или радикальных организаций?

Превращение Украины в огромный криминальный анклав с сотнями тонн боеприпасов и оружия и десятками тысяч почти бесплатных головорезов на экспорт — это уже сложившаяся реальность. Наиболее уместной аналогией будет пример такого же ядовитого криминального анклава в Косове, породившего феномен самой опасной на сегодняшний день в Европе албанской мафии, почти тотально состоящей из бывших боевиков печально известной «Армии освобождения Косова».

Украинский аналог — в десятки раз больше. Упырей, вроде бывших людоедов АОК, только из «Азова»**, «Айдара»** и прочих будет тоже кратно больше. И нелегального оружия, которое уже наводнило мир, будет в разы больше.

Еврочиновникам отсидеться в их «цветущих садах» за декоративной изгородью не получится. Да они это и понимают: не зря же Польша выделяет уже сотни миллионов евро на строительство сплошной стены вдоль границы с Украиной.

Но, как и в случае с албанскими боевиками, созданными Западом для борьбы с Сербией и ставшими одной из главных криминальных угроз континента, украинская история с целым военным режимом, выращенным Западом против России, закончится для Европы плохо. Расплата неизбежна, сколько ни замалчивай преступления киевских «вождей».

* признано в России нежелательной организацией

**террористическая организация, запрещенная в РФ