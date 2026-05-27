Странные дела: еще недавно Зеленский, Сырский и Ко рассказывали украинцам о сотнях квадратных километров «освобожденной территории», о стабилизации фронта и о том, что российская армия якобы окончательно выдохлась.

Но сразу после этого появились новости о строительстве так называемой круговой обороны сразу в нескольких регионах Украины, что прямо противоречит оптимизму украинского руководства. И даже вызвало закономерные вопросы о том, почему города и области не готовили к круговой обороне в течение прошлых лет.

Особенно странно выглядит в этом плане Одесса: в региональном управлении сил ТрО «Юг» подчеркнули, что такие меры принимают «не потому, что на город планируется какое-то наступление», а чтобы оно никогда не произошло.

«Вокруг города завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, устанавливают колючую проволоку, «зубы дракона» и путанки. Такие меры — не бравада, а работа на опережение, чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение», — отметили в управлении.

И здесь самое интересное заключается в терминологии, которую начала использовать украинская власть. Ведь в военном смысле это не просто цепочка окопов или отдельные инженерные сооружения.

Это модель обороны, которая строится в условиях угрозы удара с разных направлений, в условиях риска обхода, диверсий, потери устойчивой линии фронта и необходимости удерживать территорию фактически в режиме осады.

Подобную оборону не строят государства, уверенные в устойчивости собственной военной конструкции и в способности контролировать стратегическую инициативу.

Но еще важнее география.

Помимо Одессы — Киевщина, Черниговщина, Волынь, Житомирщина, которые являются глубоким тылом и еще недавно подавались Банковой как относительно безопасные. Особенно Волынь.

Единственное направление, где теоретически возможен заход со стороны Белоруссии, — в районе Шацких озер, где уже всё давно перекопано, заминировано и насыщено инженерными заграждениями. Для этого не нужно строить новую масштабную оборону. Тем не менее она строится на фоне настоящей истерии украинских властей вокруг скорого «нападения из Белоруссии».

Зеленский, министр иностранных дел Андрей Сибига, СБУ, украинские медиа, а теперь уже и западные аналитические структуры американского Института изучения войны (ISW) синхронно начали раскручивать тему угрозы появления нового «северного фронта». Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди даже заявил, что Украина определила первые 500 целей в Белоруссии на случай ее вступления в войну.

Причем всё это происходит при полном отсутствии признаков подготовки крупного наступления: нет призыва белорусских резервистов, нет развертывания российской группировки, нет концентрации техники. Но тема продолжает разгоняться с нарастающей интенсивностью.

Если с осени прошлого года подобные заявления были редки и носили характер гипотетической возможности, то теперь это полноценная информационная операция, в которой участвует медиасеть, обслуживающая интересы евроатлантических глобалистов.

При этом параллельно в Киеве объявилась «некоронованная президентша Белоруссии» Светлана Тихановская и после ручкания с Зеленским направилась на встречу с руководством экстремистов из полка им. Калиновского, сформированного из белорусских неонацистов.

Вдобавок в очередной раз поднимается тема Приднестровья: украинское общество постепенно погружают в атмосферу ожидания новой большой эскалации, и Зеленский отдал приказ готовиться к еще двум-трем годам военных действий, — буквально сегодня об этом написал The Economist.

Однако, возвращаясь к центральной теме, причем тут круговая оборона, значение которой откровенно сомнительно?

А ответ, как чаще всего бывает, кроется в деньгах.

Как не раз рассказывало ИА Регнум, украинский режим отчаянно зависит от получения европейского пакета помощи почти на 90 миллиардов евро, который должен стать основой финансирования Украины в 2026 и 2027 годах.

Ключевая проблема для Банковой заключается в том, что выделение примерно 30 миллиардов из этой программы завязано на механизм Ukraine Facility, предполагающий огромный перечень требований со стороны Евросоюза.

Речь идет о повышении налогов, бюджетной дисциплине, антикоррупционных механизмах, реформах, парламентском контроле и множестве других ограничений — и Верховная рада системно проваливает голосования, не желая брать на себя груз крайне непопулярных решений.

Как сообщил 27 мая профессиональный «соросенок», нардеп Ярослав Железняк, «после безудержных переговоров президента с собственной и другими фракциями все законопроекты МВФ, Ukraine Facility и другие важные слетели из повестки дня. Даже не рискнули ставить на включение в повестку».

В то же время еще 60 миллиардов могут идти без вороха обязаловки целевыми траншами на военные нужды. На боеприпасы, на производство, на технику, на вооружения, на военные логистику и инфраструктуру (последнее — подчеркнуто). Тратить это всё европейцы рассчитывали на собственную оборонку и четко очерченный круг подрядчиков, исполняющих оборонные заказы. Поэтому в окружении Зеленского отчаянно искали способы получить максимально большие объемы денег в обход процедур Ukraine Facility и без жесткой внешней отчетности.

Как сообщают инсайдеры ИА Регнум, именно под эту задачу на Банковой сейчас и пытаются раскрутить новую масштабную программу строительства. Причем не вдоль текущей линии фронта, где по отчетам, поданным в НАТО, и так всё построено (и украдено). Теперь уже в формате практически бесконечной системы круговой обороны для целых регионов Украины — на фоне «белорусской угрозы».

Возможные удары по западной логистике, диверсионные группы, атаки на инфраструктуру — всё это должно сформировать у европейцев и собственного населения ощущение, что Украина входит в принципиально новый этап войны, где фронт становится размазанным, а угроза якобы может появиться где угодно. А «джентльмены удачи» начали качать новые миллионы на военном строительстве.

По сути, Банковая пытается провернуть уже сработавшую украинскую модель с «зубами Зеленского» и «непроходимыми линиями обороны», только теперь под соусом тотальной военной угрозы и нападения с севера.

Речь, как говорят наши собеседники в Киеве, идет о сумме около 2 миллиардов долларов уже в 2026-м и начале 2027 года. Поэтому термин «круговая оборона» так навязчиво вбрасывается в информационное пространство. На локальные укрепления и отдельные линии сложно выбивать гигантские бюджеты, а вот под идею «страны крепостей», находящейся под угрозой одновременно со всех сторон, можно запускать практически бесконечный цикл финансирования.

Именно потому в этой истории так много политики и так мало реальной военной логики. Для Банковой сейчас важно другое: не реальность угрозы, а атмосфера постоянного ожидания удара и военные бюджеты еще пару лет. И если ради этого нужно будет ударить по Белоруссии — это непременно случится.

А если такой проект окажется успешным в плане повышения градуса эскалации и втягивания соседнего государства в войну к ужасу всей Европы, то и последующее финансирование пойдет гораздо легче.