Когда в Киев приезжает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — это новость.

ИА Регнум

Но когда вместе с ним приезжают председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, постоянные представители и заместители постоянных представителей всех тридцати двух государств НАТО — речь уже идёт о событии нетривиальном.

В целом график посещения Украины был стандартным, все ритуальные церемонии присутствовали: встреча с Зеленским, церемония у «Стены памяти», очередные заявления о поддержке украинской борьбы.

Но даже сам Рютте подчеркнул особый характер происходящего.

Дело в том, что в украинскую столицу прибыл фактически весь Североатлантический совет. Именно этот орган является главным политическим механизмом принятия решений внутри Альянса, и, как заявил генсек, он привез его «для нашей исторической первой встречи Совета Украина — НАТО в Киеве. Само по себе это посылает сильный сигнал о прочной связи между НАТО и Украиной».

Сейчас, когда конфликт вокруг Украины вступил в фазу, в которой каждая новая неделя сопровождается очередным повышением ставок, этот сигнал следует расшифровать.

Если смотреть на официальную часть, можно решить, что натовцы прикатили ради очередного разговора о системах ПВО Patriot, ракетах к ним и беспилотниках.

Да и сам Зеленский говорил о баллистических ударах, о необходимости усиления противовоздушной обороны, о новых взносах партнёров в программу PURL (в рамках которой европейцы покупают оружие и боеприпасы для Украины у США) и о том, что Украина нуждается в продолжении системной поддержки.

Не обошли стороной и серьёзные (несмотря на формальное выделение кредита в 90 миллиардов евро) проблемы с финансированием киевского режима.

К моменту визита в Киеве уже активно обсуждался ближайший европейский транш в размере 9,1 миллиарда евро. Из этой суммы 5,9 миллиарда должны идти на военные нужды, а ещё 3,2 миллиарда проходят по гражданской бюджетной линии, связанной с механизмами поддержки Украины Ukraine Facility.

Формально это разные направления. Политически же — один общий финансовый пакет, потому что Киев одновременно требует деньги на армию, бюджет, зарплаты, закупки, производство и удержание всей управленческой конструкции.

И вот с этим первым траншем, по сообщениям евробюрократов, есть проблемы. Киев до сих пор не выполнил требуемые по сопровождающему кредит соглашению обязательства. А военная часть в теории должна выплачиваться без оглядки на изменения законодательной и регуляторной базы.

Но именно вокруг неё, по словам источников ИА Регнум, и возник основной торг.

Киев хочет, чтобы значительная часть этих средств прошла через его оборонные структуры. Прежде всего через дроновые и ракетные проекты, где уже давно сформировалась своя коррупционная экосистема интересов, подрядчиков, посредников и политических крыш.

Европейцы, в свою очередь, всё меньше хотят просто перечислять деньги явным клептомана и всё больше стремятся возвращать их в собственный военно-промышленный комплекс — через заказы немецким, французским, британским, итальянским и другим компаниям.

Рютте сотоварищи явился, чтобы расставить в этом вопросе точки над I.

В эпицентре схематоза, конечно же, оказалось уже навязшее в зубах детище беглого коррупционера Тимура Миндича — компания FirePoint. В публичной версии это история об украинских технологиях, дешёвых аналогах западных систем, новых ракетах и будущих возможностях противовоздушной обороны, о чем мы подробно рассказывали.

В непубличной — история о борьбе за доступ к многомиллиардному военному потоку и контрактам. Через какие компании пойдут деньги? Какая часть останется в Киеве? Какая вернётся европейским производителям и в карманы лоббистов и властей предержащих? Вот реальная повестка «Совета Украина — НАТО».

Неслучайно Рютте отдельно говорил и о промышленной интеграции.

По его словам, «мы видим всё больше прямого сотрудничества между оборонными промышленностями, соединяя украинскую изобретательность с инвесторами и промышленными знаниями по всему Альянсу».

На дипломатическом языке это звучит как «развитие кооперации». На языке больших денег речь идёт о будущем распределении многомиллиардных оборонных заказов в пользу именно западного ВПК.

Особенно нервным этот торг сделало ещё одно важное обстоятельство.

Как утверждают источники ИА Регнум, у европейцев сейчас есть проблема не только с политическим согласованием помощи, но и с реальным фондированием этих обязательств. Средства уже заявлены публично, но их ещё нужно найти.

В киевских кулуарах и кабинетах рассказывают даже, что европейская сторона пыталась непублично искать внешние кредитные решения, обращалась к американцам, а также прощупывала возможность кредитной поддержки у банка Ватикана.

Результата это не дало. Американцы отказали, а у папы римского не захотели участвовать в подобной конструкции — даже несмотря на особую просьбу давних партнеров, семейства Ротшильдов.

Любопытно, что сам генсек НАТО в ходе пресс-конференции в Киеве неожиданно дал понять, насколько всё плохо с поисками финансирования. Он признал: «Я иду с моей командой, условно говоря, с протянутой рукой к европейским и канадским союзникам, чтобы получить деньги…»

И это происходит, напомним еще раз, при наличии согласованного кредита от ЕС.

Просьбы же самого Рютте собрать еще десятки миллиардов по сугубо натовской линии вовсе натолкнулись на гробовое молчание стран-участниц.

Впрочем, как бы они ни торговались, а поддерживать на плаву торпеду Антироссии глобалистам так или иначе придется. Поэтому идея признать поражение Киева и победу Москвы и зафиксировать убытки ими даже не обсуждается.

Так что итогом киевской встречи можно считать заключительные слова Рютте: «Хорошая новость заключается в том, что поток ракет продолжается. Деньги есть. Сегодня многие союзники также обязались внести средства в программу».

Но речь идет всё же про миллионы, а не миллиарды, и при очевидной неготовности большинства участников альянса и ЕС вкладываться в украинскую войну на прежнем уровне, это слишком хорошая мина при совершенно никчемной игре.

И все же расслабляется не стоит.

Натовская встреча в Киеве фиксирует другую логику предоставления помощи. Если в 2022 и 2023 годах речь преимущественно шла о передаче вооружений со складов, то сегодня главным становится вопрос производства ракет, дронов, боеприпасов, средств противовоздушной обороны.

Стагнирующая евро-атлантическая экономика избрала милитаризацию и фантомное поражение России ключевыми инструментами своего спасения. А значит, превращение Украины в дрон-убийцу станет еще более необратимым — безо всяких прежних рассуждений о членстве в Альянсе.

Несмотря на наличие Совета, тема вступления Украины в НАТО фактически ушла на второй план, осталась лишь формула о необратимости евроатлантического курса. Никаких конкретных решений, сроков или механизмов представлено не было, да и не могло быть: «Когда речь идёт о полном членстве в НАТО, честный ответ заключается в том, что на данный момент единогласия нет».

В том числе и потому, что НАТО по-прежнему избегает прямого участия в конфликте.

С учетом текущей позиции трамповской Америки, прямое столкновение Альянса с Россией без участия Штатов — это заведомый приговор. Однако евроатлантисты всё глубже технически интегрируют Украину, и способ этой интеграции и диктует условия.

Политическая интеграция, как бы печально это ни звучало для украинских мечтателей, уже необязательна.

По факту киевский режим и так является членом НАТО, который ведет войну с Россией без каких-либо персональных рисков для членов фактических. И Альянс это демонстрирует, прибыв таким составом. Внутри организации идет чисто рабочий процесс распределения обязанностей, скудных ресурсов и, конечно же, откатов по контрактам.

Выстраивая отношения с полным пониманием психологии субъекта: максимально торжественное, полное уважения и публичного признания циничное использование расходного материала. Что в целом соответствует внесенной в преамбулу украинской Конституции «необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

Поскольку процессы самоубийства и потери любых перспектив мирного существования, в которые она в настоящий момент вовлечена, действительно являются необратимыми.