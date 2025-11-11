Дональд Трамп
Михаил Коловангин
Британская «машина пропаганды» капитулировала перед Трампом
Британская пресса традиционно позиционировала себя в качестве образца беспристрастности, стража демократии и противника манипуляций. Символом этой гражданской добродетели служит редакционное руководство (Editor Guidelines) государственной вещательной корпорации BBC. Конечно, для российской...
11 ноября 2025
Провально и дорого: англичане не могут избавиться от мигрантов с ножами
Великобритания переживает один из самых острых миграционных кризисов в современной истории. Его наглядным проявлением стало одно из самых шокирующих преступлений последнего времени. За последний год число заявок на убежище достигло рекордного уровня — его хотят получить 111 084 человека, что на 14%...
7 ноября 2025
Цена порока: в истории британской монархии наступил критический момент
Жизнь британского принца Эндрю, герцога Йоркского — один из самых потрясающих примеров падения высокопоставленного лица в современной истории. Связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, не просто подорвали репутацию принца —...
1 ноября 2025
Недостаточно критикует Россию: в Европе насторожены выбором ирландцев
24 октября в Ирландии состоялись президентские выборы, которые завершились убедительной победой независимого левого кандидата Кэтрин Коннолли. Этот результат сопровождают определения «рекордный», «первый в истории», что знаменует серьезный сдвиг в политическом ландшафте страны. Так, Коннолли...
27 октября 2025
Ирландия в огне: тяжкое преступление мигранта привело к невиданным погромам
Ирландия, долгие годы известная своим гостеприимством и открытостью, сегодня переживает один из самых серьезных миграционных кризисов в своей истории. Страна, которая в XX веке сама была источником массовой эмиграции, теперь столкнулась с беспрецедентным наплывом иностранцев и просителей убежища...
26 октября 2025
Неспособность решать проблемы страны подрывает легитимность британских элит
За 10 месяцев 2025 года число мигрантов, пересекших Ла-Манш на небольших лодках, уже превысило уровень года прошлого. Добраться до берегов Великобритании смогли 36 954 человека, несмотря на обещания кабинета Кира Стармера «покончить с бандами», организующими нелегальные переправы. И это не...
24 октября 2025
