Британский политический класс любит производить впечатление людей, которые всё держат под контролем. Однако 11 июня 2026 года появился очередной признак того, что эта иллюзия дала трещину.

Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS Джон Хили

Министр обороны Джон Хили подал в отставку, оставив после себя вакантное кресло и большое количество проблем. Такое кадровое решение стало симптомом куда более глубокой болезни — финансового и политического паралича правительства Кира Стармера.

План, которого нет

Официальное письмо Хили — образец сдержанной британской ярости. «Вы были не способны, а казначейство не желало выделить ресурсы, которые нужны стране для обороны в это время нарастающих угроз», — написал министр премьеру. Глава военного ведомства ушел не из-за скандала или личного конфликта, а по причине нехватки денег, выделить которые отказалось правительство.

Примечательно, что Хили был одним из самых лояльных соратников Стармера: десять лет он занимался оборонной тематикой в оппозиции, знал систему изнутри. И именно он стал первым, на ком конструкция треснула.

Бывшие высокопоставленные военачальники Ричард Данатт и Алан Уэст несколько месяцев публично давили на Стармера, требуя резко увеличить расходы. Данатт прямо предупреждал: если премьер не найдёт деньги, он «окажется на свалке истории». Хили оказался тем, кто первым не выдержал этого давления изнутри.

Причина отставки — документ под названием Defence Investment Plan (DIP). Это стратегический план оборонных инвестиций, призванный расписать финансирование британской армии на ближайшее десятилетие. Он должен был объяснить, как правительство намерено финансировать масштабный стратегический оборонный обзор — под «угрозы» со стороны России и новые обязательства перед НАТО.

Документ обещали опубликовать ещё осенью 2025 года, потом обещали зимой, но и эти намерения сорвались. Министр по вооружениям Люк Поллард объяснял задержку тем, что это «более сложная задача, чем многие себе представляют».

Военная промышленность несет потери, так как без плана невозможно заключать долгосрочные контракты, часть компаний уходит с рынка, Великобритания проигрывала инвестиционную гонку Германии и США.

К июню 2026 года DIP опоздал более чем на полгода. Стармер клялся, что план выйдет до саммита НАТО 7–8 июля, но даже это обещание давалось на фоне незавершённых переговоров между министерством обороны и казначейством. Именно этот тупик и стал официальной причиной ухода Хили.

Война ведомств: кто кому должен

За кулисами шла настоящая аппаратная война. Министерство обороны запрашивало около 18 миллиардов фунтов дополнительного финансирования. Канцлер казначейства Рейчел Ривз неделями отказывалась согласовывать сумму свыше 12 миллиардов.

В итоге Стармер лично надавил на канцлера и та согласилась на 15 миллиардов — но лишь при условии, что другие ведомства урежут бюджеты примерно на 1%.

Источники в Уайтхолле описывали происходящее без прикрас: «Весь процесс был хаотичным. МО сначала уверяло, что всё профинансировано, потом запросило ещё миллиарды. Казначейство не согласилось».

Ривз злилась, так как её вынуждали резать инфраструктурные проекты ради обязательств, которые, по её убеждению, должны были быть обеспечены изначально.

В основе конфликта — простая цифра, которую озвучил в парламенте бывший главнокомандующий маршал авиации Ричард Найтон.

По его словам, военное командование предупредило Стармера о дыре в 28 миллиардов фунтов в оборонном бюджете на ближайшие четыре года.

Британский оборонный бюджет не растёт настолько, насколько нужно, потому что государственные финансы страны находятся в состоянии хронического напряжения. При этом правительство Стармера само же закрыло большинство доступных выходов.

Оборонный бюджет планировалось довести до 2,5% ВВП к 2027 году, но военное командование ещё зимой 2026-го указывало: даже этого недостаточно, необходимо 3%, а лучше 3,5%.

По подсчётам Института фискальных исследований, переход к расходам на уровне 3% ВВП потребует от 13 до 17 миллиардов дополнительных фунтов ежегодно к концу парламентского срока. Однако таких денег в бюджете нет.

Обещания, которые захлопнули форточку

Руки правительства связаны его же собственными предвыборными обещаниями.

Перед выборами 2024 года лейбористы торжественно обязались не повышать подоходный налог, НДС и взносы социального страхования для работников. То есть правящая партия обещала не лезть в карманы избирателей.

Бюджет в октябре 2025 года этот договор формально не нарушил. Канцлер Ривз подняла взносы работодателей в систему национального страхования с 13,8% до 15%, одновременно снизив порог их начисления — мера принесла казне около 25 миллиардов фунтов в год.

Её преподнесли как налог на «бизнес», а не на работников, что позволило формально сохранить лицо перед электоратом.

Куда тише прошёл другой манёвр — продление заморозки налоговых ставок. С 2021 года личный необлагаемый минимум заморожен на отметке в 12 570 фунтов, верхние пороги налоговых диапазонов тоже не индексируются. В условиях инфляции и роста зарплат миллионы британцев автоматически переходят в более высокие налоговые категории и платят больше без официального повышения налогов.

После осеннего бюджета Ривз публично пообещала: больше повышений налогов не будет, новых заимствований тоже. Тем самым она сама захлопнула финансовую форточку, и когда военные пришли за деньгами, оказалось, что открыть её уже не выйдет.

Отставка как диагноз

Уход Хили — закономерный итог противоречий, которых правительство Стармера так и не смогло разрешить: между амбициями на геополитической арене и возможностями внутри страны, между риторикой о безопасности и реальной готовностью платить за неё.

Британия декларирует себя ключевым союзником в поддержке Украины и страной, способной обеспечить боеготовность вооружённых сил. Но за этими словами скрывается армия без денег на собственные планы, флот с нарастающими проблемами и оборонная промышленность в состоянии паралича.

Казначейство не даёт деньги потому, что их нет и взять их негде: открытые повышения налогов политически токсичны, скрытые уже использованы, а заимствования обещано не наращивать. Лейбористы оказались в ловушке собственного бюджетного манифеста.

Хили оказался первым, кто вышел из этой ловушки через запасной выход. Однако вопрос не в том, кто придёт на его место, а в том, что будет делать следующий министр с этой проблемой.