С 27 по 30 апреля 2026 года король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой находятся в Соединенных Штатах с государственным визитом, приуроченным к 250-летию американской независимости.

Помимо заметной напряженности в американо-британских отношениях, торжественную атмосферу омрачали и другие обстоятельства. Поездка началась всего через два дня после годовщины трагической гибели Вирджинии Джуффре — женщины, которая обвиняла финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в организации ее сексуальной эксплуатации принцем Эндрю, когда она была несовершеннолетней.

Родители Вирджинии, американцы Скай и Аманда Робертс, обратились к Карлу III с открытым заявлением, в котором настоятельно просили его встретиться с выжившими жертвами Эпштейна. Семья также выразила благодарность монарху за то, что он прислушался к обвинениям против Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и лишил того королевских титулов и привилегий.

Букингемский дворец отказался комментировать просьбу семьи. Ранее официальные представители дворца поясняли, что король не может быть вовлечен в ситуацию, пока продолжаются расследования, связанные с сексуальными преступлениями Эпштейна и его окружения. Карл III в ходе поездки ожидаемо ни словом не обмолвился о скандале.

Центральным событием визита стало выступление короля на совместном заседании конгресса США. Это первое подобное обращение британского монарха за 35 лет — в предыдущий раз перед американским парламентом выступала королева Елизавета II в 1991 году.

С трибуны палаты представителей в присутствии законодателей из обеих главных партий и высокопоставленных военных чиновников Карл произнес речь, которую многие восприняли как деликатный, но настойчивый призыв к президенту Дональду Трампу вернуться к традиционным союзам с европейцами. «Слова Америки имеют вес и значение — как это было с момента обретения ею независимости. Действия этой великой нации имеют еще большее значение», — заявил монарх, особо подчеркнув роль США в системе коллективной безопасности.

Не обошел король стороной и экономическую тему — особенно актуальную на фоне угроз Трампа ввести дополнительные тарифы против Британии из-за налога на цифровые услуги для американских компаний. Карл III напомнил об объеме двусторонней торговли в 430 млрд долларов в год и взаимных инвестициях объемом 1,7 трлн долларов, назвав их «прочным фундаментом для дальнейшего строительства».

Визит сопровождался показательными дипломатическими нюансами. Прибытие Карла III на территорию Белого дома прошло в закрытом режиме. По информации прессы, британская сторона опасалась публичного столкновения, подобного скандальной встрече американского президента с Владимиром Зеленским в 2025 году.

Впрочем, торжественная церемония приема прошла с соблюдением всего дипломатического протокола: с военным парадом и пролетом авиации. Трамп заверил, что у американцев нет более близких друзей, чем британцы. На государственном ужине в Белом доме король преподнес президенту колокол с британской подводной лодки HMS Trump, спущенной на воду в 1944 году, сопроводив подарок фразой: «Если вам когда-нибудь понадобится с нами связаться, просто позвоните».

Президент США между тем напомнил о своих претензиях к союзникам в связи с войной на Ближнем Востоке, заявив, что «Иран потерпел поражение». При этом он не упустил случая выразить свое недовольство британским премьер-министром Киром Стармером, предположив, что Соединенное Королевство помогло бы американцам в конфликте, если бы это зависело от короля.

Следующим этапом визита стала поездка 29 апреля в Нью-Йорк, куда высокий гость прибыл на церемонию возложения венков в память о жертвах терактов 11 сентября. Там Карла III встретили прохладно. Местный мэр-социалист Зохран Мамдани не скрывал своего нежелания общаться лично, да еще и намекнул, что монарху стоило бы вернуть индийский бриллиант «Кохинур», украшающий британскую корону.

Команда градоначальника обозначила свою позицию сразу после анонса мероприятия у Всемирного торгового центра. «Мэр не будет проводить частную встречу с королем Карлом, но он будет присутствовать на церемонии возложения венков», — сухо сообщил пресс-секретарь Мамдани Джо Калвелло.

В крупнейшем мегаполисе США король явно чувствовал себя не в своей тарелке. Контраст с предыдущим днем был разителен. В Вашингтоне король купался во внимании: его легкое общение с Трампом и успешная речь в конгрессе, казалось, немало способствовали восстановлению пошатнувшихся британо-американских отношений.

Но если Трампа Карлу очаровать удалось, то золотые подарки и шутки о Бостонском чаепитии вряд ли могли произвести впечатление на Мамдани. Построивший кампанию на борьбе с элитами мэр Нью-Йорка, сын одного из ведущих экспертов по последствиям колониализма, держался подчеркнуто отстраненно.

Подобный прием вряд ли привычен для британского монарха, но с учетом настроя Мамдани, возможно, отмена частной аудиенции была для него лучшим вариантом. Хотя при личной встрече Карл и действующий мэр всё же постарались выглядеть дружелюбно: они пожали руки и улыбнулись во время короткой беседы.

Тем не менее у мемориальных бассейнов Всемирного торгового центра Карла и Камиллу сопровождал не действующий мэр, а Майкл Блумберг, занимавший этот пост с 2002 по 2013 год.

Даже несмотря на неловкий нью-йоркский эпизод и неприятный фон, вызванный напоминаниями о «файлах Эпштейна», в целом может показаться, что визит удался, что создает иллюзию временного потепления. Однако радоваться дипломатическому успеху Лондону пока рано, поскольку делать долгосрочные прогнозы, опираясь исключительно на текущее настроение главы Белого дома, не стоит.

Эта показная идиллия может рухнуть в любой момент. И вполне вероятно, что уже через пару недель Трамп вновь станет публично критиковать Стармера, допустит очередную колкость в адрес проблемных британских авианосцев или жестко припомнит Соединенному Королевству отказ от реальной поддержки в иранской кампании.