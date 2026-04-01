Второго секретаря британского посольства в России Янсе ван Ренсбурга лишили аккредитации. Представитель центра общественных связей ФСБ России пояснил, что ван Ренсбург при оформлении въезда в Россию сознательно указал ложные сведения, нарушив российское законодательство.

ИА Регнум

По данным спецслужбы, он вёл разведывательно‑подрывную деятельность и пытался получать чувствительную информацию экономического характера на неофициальных встречах с российскими экспертами.

Теперь дипломат обязан покинуть Россию в течение двух недель. В МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия для вручения ноты протеста.

Характер обвинений против ван Ренсбурга показывает, как изменилась модель работы британцев в России. Вместо вербовки одного источника — построение широкой сети через университеты, экспертные площадки, банки, бизнес‑ассоциации и региональные поездки, в том числе в крупные промышленные города.

Такая схема позволяет под видом обычной дипломатической и экспертной активности собирать большой массив данных — от настроений в профессиональных сообществах до деталей отраслевых реформ и санкционного давления.

Часть контактов выстраивается долгосрочно: через гранты, совместные исследования, конференции, образовательные программы и неформальные встречи, где обсуждается не только академическая повестка, но и политико‑экономические сюжеты.

Скандал с ван Ренсбургом стал новым звеном в цепочке выдворений британских сотрудников, являвшихся скрытыми разведчиками.

В январе 2026 года ФСБ объявила о выявлении незаявленного сотрудника британских спецслужб Гарета Сэмюэла Дэвиса, работавшего под прикрытием как второй секретарь административно‑хозяйственного отдела посольства. Аккредитация Дэвиса также была отменена, ему дали две недели на выезд.

В 2024 году Россия аннулировала аккредитацию сразу шестерых сотрудников политического отдела британского посольства из-за их причастности к координации подрывной деятельности и эскалации обстановки вокруг Украины. В 2025 году последовало выдворение двух британских дипломатов по обвинениям в шпионаже.

Решения Москвы о высылке британских шпионов почти всегда сопровождаются ответами Лондона, который объявляет российских дипломатов персонами нон-грата и наращивает обвинительную риторику по поводу «угроз национальной безопасности».

По российским данным и опубликованным материалам, после провокационного «дела Сергея и Юлии Скрипаль» и других скандальных эпизодов Лондоном была выстроена целая система, задача которой — нанести России стратегическое поражение и одновременно усилить свое влияние на постсоветском пространстве.

Координационный центр этой работы Россия связывает с директоратом Восточной Европы и Центральной Азии, который, по сведениям российских источников, был интегрирован в британскую разведку и расширен после 2022 года.

В рамках этого направления упоминаются «программы борьбы с дезинформацией и развития СМИ», где ключевую роль играют британские и аффилированные структуры вроде BBC, Reuters и Bellingcat*. Среди политических кураторов — высокопоставленные чиновники Форин‑офиса и блока нацбезопасности, от заместителя министра Филипа Бартона до руководителей специального подразделения HMG Russia Unit.

Отдельное направление — работа через инструменты т. н. мягкой силы, главным из которых для Лондона долгие годы был Британский совет*, официально занимавшийся продвижением английского языка и образовательных программ. В 2025 году Генпрокуратура РФ признала его нежелательной организацией.

Деятельность Совета в соседних с Россией регионах, прежде всего в Средней Азии, выглядит как долгосрочное инвестирование в кадры, которые будут формировать молодёжную повестку и учебные программы с акцентом на отдаление от Москвы.

История с Янсе ван Ренсбургом показывает, что британская деятельность в России всё меньше напоминает классическую резидентуру и всё больше — распределённую сеть, в которой одна ячейка встраивается в другую. Формально это может быть культурная программа, экспертный семинар, киберисследование или деловая миссия, но на самом деле всё это сводится к политико‑разведывательной деятельности Лондона.

Лишение аккредитаций, признание организаций нежелательными и публичные разоблачения уже привели к тому, что за последние два года за связи с разведкой из России высланы многие британские дипломаты.

*Организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Проект Bellingcat включён в список СМИ-иноагентов.