В Великобритании в конце января 2026 года правящая Лейбористская партия снова оказалась в центре скандала, который выявил сильнейшие разногласия и противоречия в политической системе страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Решение премьер-министра Кира Стармера заблокировать одного из самых популярных политиков партии Энди Бернэма, не дав ему принять участие в дополнительных выборах в Манчестере, подняло вопросы о том, кем на самом деле управляется партия и как функционирует хвалёная британская парламентская демократия.

Механизм отстранения и его фасад

Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм 22 января 2026 года объявил о своем желании стать кандидатом от Лейбористской партии на дополнительных выборах в Гортоне и Дентоне.

Это логичное решение: смежный округ, население которого хорошо знает Бернэма благодаря девяти годам его работы мэром там, где его переизбрание в 2024 году произошло с комфортным большинством.

Однако всего через день Национальный исполнительный комитет (NEC) Лейбористской партии проголосовал против его кандидатуры c результатом 8–1. Решение было принято подкомитетом из 10 человек, в который входил сам Стармер.

Только заместитель лидера партии Люси Пауэлл голосовала за Бернэма, председатель комитета Шабана Махмуд воздержалась. Решение окончательно и не подлежит апелляции — согласно внутренним правилам партии.

Официальное обоснование звучало прозаично: дополнительные выборы «отвлекли бы непропорциональное количество ресурсов партии» перед критически важными событиями в мае 2026 года — местными выборами, выборами в шотландский и валлийские парламенты.

Стармер на пресс-конференции настаивал, что это решение не имеет «абсолютно ничего общего» с опасением лидерского вызова, подчеркивая, что партии необходимо сосредоточиться на избирательных кампаниях.

Но дело в том, что это объяснение не выдерживает критики при малейшем анализе.

Да, дополнительные выборы мэра стоили бы денег. Однако едва ли цена так уж высока на фоне риска полностью потерять важный округ в пользу Партии реформ. Поражение будет хуже как в экономическом, так и в политическом смысле.

Кто такой Бернэм

Энди Бернэм — фигура, глубоко укоренённая в британской политике «новой лейбористской эры». Начал он работать в политике в начале 2000-х годов, сразу после победы Тони Блэра.

В 2001 году был избран депутатом и на протяжении следующих 16 лет занимал ряд правительственных должностей: заместителя министра внутренних дел, министра здравоохранения, секретаря казначейства, министра культуры и спорта. После выборов 2010 года Бернэм занимал различные должности в теневом кабинете министров.

В 2016 году Бернэм выбыл из парламента, чтобы стать первым избранным мэром Большого Манчестера. Эту позицию он удерживал три раза подряд, последний раз переизбравшись в 2024 году.

Популярность Бернэма в декабре 2025 года была примечательна: +54 голоса одобрения среди членов Лейбористской партии — хотя и меньше, чем +69 в сентябре. Среди членов, голосовавших за Люси Пауэлл на выборах заместителя лидера, он имел +81 голос.

Всё познается в сравнении

Но самое поразительное — контраст со Стармером в поддержке населения в целом. По опросам YouGov от января 2026 года, у Бернэма был рейтинг +8, а у главы правительства — –51.

В прямом противостоянии в гипотетической лидерской гонке Бернэм побеждает Стармера с показателем 58% против 32% среди членов партии. Сорок процентов лейбористов, голосовавших в 2024 году, считают, что Бернэм был бы лучшим премьер-министром, чем Стармер, и только 10% думают иначе.

Откуда такая популярность?

Отчасти это результат его позиционирования как «голоса Севера», политика, который открыто критикует «Вестминстерский пузырь». Этим термином описывают изолированную среду британских политиков, журналистов и чиновников, работающих в Вестминстере. По мнению граждан, они живут в своем собственном мире, оторванном от проблем и повседневной жизни обычных людей.

Мотив Стармера

На официальном уровне Стармер настаивает, что это чисто вопрос администрации и ресурсов. Но позади закрытых дверей в Даунинг-стрит политическая реальность иная.

Впервые в своей карьере премьер-министр Стармер столкнулся с ситуацией, когда его собственная партия потенциально готова устроить бунт.

Опросы демонстрируют, что 47% британцев (и 38% лейбористов) одобряют замену главы правительства.

Бернэм, обладая сильной политической базой, высокой личной популярностью, опытом в правительстве и существенной поддержкой среди членов партии, очевидно мог бросить вызов Стармеру после потенциального провала на выборах в мае.

Однако для этого Бернэм должен вернуться в парламент — требование партии для тех, кто хочет участвовать в лидерской гонке.

Именно по этой причине премьер-министр решил обезопасить себя.

А это точно демократия?

Решение глубоко разделило Лейбористскую партию вдоль исторических линий расслоения.

С одной стороны — сторонники Стармера, считающие, что партии необходимо сохранять единство.

С другой — те, кто видит в этом попытку подавления, которая лишь обостряет ощущение того, что партия находится под руководством небольшой группы людей в Лондоне.

При этом событие затронуло и более глубокую проблему: партия, которая исторически позиционирует себя «защитницей демократии», использует внутренние технические условия для блокировки кандидата.

Члены партии в округе хотели выбирать между кандидатами, включая Бернэма. Вместо этого им навязаны другие люди.

Это ярко демонстрирует, что в современной Лейбористской партии центральная власть может пересмотреть правила игры, даже когда это явно противоречит желаниям соратников.

Основные ценности под давлением

Скандал с блокировкой Бернэма раскрыл фундаментальный конфликт в британской парламентской системе.

Хотя Великобритания часто строит из себя «образец демократического управления», эта история показала, как формальные процессы могут быть использованы для подавления внутрипартийной борьбы и для устранения неудобных соперников.

Да, спорить трудно: Стармер технически действовал в рамках правил Лейбористской партии.

Однако возникает вопрос: а точно ли таким образом должен поступать сильный лидер, который еженедельно рассказывает гражданам страны о подъеме Великобритании и возвращении в мировую элиту?