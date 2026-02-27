Великобритания оказалась в эпицентре политического кризиса, вызванного публикацией документов по «делу Джеффри Эпштейна».

Иван Шилов ИА Регнум Крис Уормолд, Принц Эндрю и Питер Мандельсон (слева на право)

Министерство юстиции США 30 января обнародовало 3,5 млн страниц материалов расследования, запустив цепную реакцию, которая потрясла монархию, парламент и правительство.

Последствия оказались беспрецедентными: арест особы королевской крови, серия отставок в ближайшем окружении премьер-министра и глубочайший кризис доверия к власти.

От тюрьмы не зарекайся

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор 19 февраля 2026 года, в день своего 66-летия, был арестован офицерами полиции по подозрению в неправомерном поведении на государственной должности.

Ранее Эндрю лишился военных званий и большинства почётных статусов из‑за многолетнего скандала вокруг его связей с Эпштейном и обвинений в сексуальных злоупотреблениях.

Общественное возмущение усилилось после провального интервью BBC в 2019 году, где он попытался оправдаться, но лишь продемонстрировал отсутствие раскаяния и политического чутья.

Ветеранские организации и благотворительные фонды начали массово открещиваться от него, а дворец оказался под давлением: фигура, обременённая столь токсичным багажом, больше не могла символически представлять ни армию, ни какие‑либо институты. В итоге королева фактически отправила его в «почётную ссылку».

В январе 2025 года ситуация для Эндрю стала критической: в прессу попали новые юридические материалы и сведения о переписке, из которых следовало, что он поддерживал контакт с Эпштейном гораздо дольше, чем сам утверждал ранее. Эти документы показали, что прежние публичные заявления экс-принца были как минимум неполными, а то и вводящими в заблуждение.

Скандал вспыхнул с новой силой, доверие к версии принца окончательно рухнуло, а давление на короля и правительство резко возросло. Именно новая волна разоблачений стала политическим и моральным обоснованием лишения Эндрю всех оставшихся титулов и статусов, что окончательно отрезало монархию от его персоны.

Около 8 утра правоохранители прибыли на ферму Вуд-фарм в поместье Сандрингем в Норфолке, куда Эндрю переехал после требования Карла III покинуть Ройал-лодж в Виндзоре. Произошёл первый арест старшего члена королевской семьи почти за 400 лет — предыдущий был в 1649 году, когда под стражу взяли Карла I.

Суть расследования связана не со звучавшими до того обвинениями в сексуальных преступлениях, а с подозрениями в передаче конфиденциальной государственной информации Эпштейну в период работы бывшего принца специальным торговым представителем Великобритании — с 2001 по 2011 год.

Документы свидетельствуют, что Эндрю делился секретными торговыми сведениями с осуждённым финансистом.

Сексуальные наклонности брата короля, хоть и создали ему немало проблем, расследования за собой не повлекли. И этот факт красноречиво характеризует обстановку в Британии и её нравы. После 12 часов допроса Маунтбеттен-Виндзор был отпущен на время продолжающегося расследования без предъявления обвинений.

Полиция провела обыски в Беркшире и Норфолке. Девять полицейских подразделений подтвердили изучение материалов, связывающих Эндрю с Эпштейном. Силовые структуры Эссекса расследуют использование частного самолёта бизнесмена-педофила в аэропорту Станстед, полиция Бедфордшира — в аэропорту Лутон.

Закон един для всех?

Карл III выпустил заявление, подписанное лично, а не от имени Букингемского дворца, что подчеркнуло серьёзность ситуации: «Я с глубочайшей тревогой воспринял новость об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре. Теперь соответствующим органам необходимо провести полное, справедливое и точное расследование. Они получат нашу полную и безоговорочную поддержку. Позвольте заявить четко: закон должен работать».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не выпустили отдельных заявлений, но поддержали позицию короля.

Премьер-министр Кир Стармер, находящийся под давлением из-за скандала с назначением Питера Мандельсона (также засветившегося в «файлах Эпштейна») послом в США, выступил перед фракцией с призывом к единству, заявив, что «побеждал в каждой битве» и отказывается уходить. Однако его позиции уже были серьёзно подорваны.

После ухода советника Моргана Максуини правительство потрясла серия новых отставок. Среди покинувших кабинет оказался Тим Аллан —директор по коммуникациям премьер-министра, работавший заместителем пресс-секретаря при Тони Блэре, основатель PR-фирмы Portland (Omnicom). Политик покинул пост 9 февраля — спустя всего пять месяцев после назначения. Он объяснил свою отставку необходимостью формирования новой команды на Даунинг-стрит. Аллан стал третьим директором по коммуникациям Стармера с июля 2024 года.

Следующим показательная кара настигла секретаря кабинета министров и главу гражданской службы (высшая административная должность в государстве) Криса Уормолда, ушедшего в отставку 11 февраля «по взаимному соглашению» — третья крупная потеря в ближнем круге Стармера за считанные дни.

Уход главного госслужащего стал сигналом системного кризиса: он сам критиковал процедуру назначений, задаваясь вопросом, как Мандельсон мог пройти проверку на должность посла при известных связях с Эпштейном.

На фоне происходящих событий к отставке премьер-министра призывает не только оппозиция. Лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар публично потребовал отставки Стармера — первым из высокопоставленных однопартийцев.

Ответ кабинета выглядел крайне показательно. Министры как по команде опубликовали в соцсети посты в поддержку Стармера.

Вице-премьер Дэвид Лэмми написал: «Кир Стармер получил мандат на пять лет… Мы поддерживаем премьер-министра».

Министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что лидерство Стармера «необходимо на мировой арене». Лейбористки Анджела Рейнер и Шабана Махмуд — обе считаются возможными преемницами Стармера — синхронно выразили ему «полную поддержку». Координированность бросалась в глаза: публикации шли одна за другой, содержали схожие формулировки и были явно подготовлены заранее.

Для британских граждан такая реакция выглядела не как проявление искреннего единства, а как управляемая из центра «операция по спасению», попытка создать видимость сплочённости, когда реальные процессы свидетельствуют об обратном.

Кому придется ответить

Пока не совсем понятно, насколько парад сообщений в поддержку Кира Стармера помог главе правительства.

Однако известно, кому он точно никак не помог. Британская полиция 23 февраля все-таки задержала Питера Мандельсона по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, в том числе — в передаче конфиденциальной правительственной информации Эпштейну в период работы министром по делам бизнеса. После допроса его отпустили под залог, но уголовное расследование продолжается.

На фоне общественного давления и утечек парламент принял решение обязать правительство обнародовать весь массив материалов, связанных с назначением Мандельсона послом и его контактами со скандальным финансистом, включая переписку с министрами и высшими чиновниками за месяцы до и после назначения.

Кабинет Стармера формально согласился на публикацию и пообещал в начале марта выложить первую партию документов. Однако сразу оговорил, что часть файлов останется засекреченной до завершения работы Скотленд‑Ярда и оценки рисков для национальной безопасности и внешней политики.

На практике это означает компромиссный сценарий. Правительство не намерено упираться, предпочитая переложить ответственность на полицию. При этом перед публикацией все по-настоящему чувствительные файлы будут засекречены под предлогом полицейского расследования.

Скандал с «файлами Эпштейна» в очередной раз обнажил уязвимости британской системы. Арест бывшего принца так или иначе стал событием в истории монархии. В политическом контексте цепная реакция отставок — от ближайшего советника до главного госслужащего — свидетельствует о глубоком кризисе в британской политике и потере доверия со стороны избирателей.

Правительство, всего 19 месяцев назад получившее крупнейшее парламентское большинство за столетие, оказалось на грани распада из-за одного кадрового решения, за которое теперь расплачивается вся политическая машина лейбористов.