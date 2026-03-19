Владимир Зеленский опять прилетел в Лондон. Британский премьер Кир Стармер встретил его у дверей Даунинг-стрит, заявив о «нерушимой решимости». Вроде всё знакомо. Но кое-что на этот раз всё же изменилось — и принципиально.

Мировое внимание, которое в последние годы было приковано к Украине, разворачивается в сторону Персидского залива. И Зеленский приезжает в Лондон, чтобы напомнить: киевский режим существует, вооруженный конфликт не закончился, а России ближневосточная война якобы выгодна.

Стармер, конечно, говорит примерно то же самое. Аналитики Королевского института оборонных исследований формулируют без дипломатии: Украина — «конечный проигравший» от иранской войны, потому что та опустошает американские запасы ракет ПВО, которые использует и Киев.

Британский премьер-министр видит, что украинская тема уходит на второй план, поэтому лондонская встреча — это не просто ритуал союзнической верности, а попытка удержать Украину в повестке в тот момент, когда у неё появились серьёзные конкуренты за внимание Запада.

Сомнительная сделка

Зеленский приехал с новым посылом. Конечно, нельзя сказать, что он больше не просит. Однако старается он выглядеть так, будто не просит.

Вместо того чтобы снова говорить о нехватке западных ракет и снарядов, он пытается «продавать» Украину как экспортёра безопасности. Не абстрактной, как прежде, а вполне конкретной.

По его словам, более 200 украинских специалистов уже работают в странах Персидского залива, помогая местным отражать удары иранских дронов, а другие группы готовы к развёртыванию.

При этом Киев предлагал аналогичную сделку США, но Дональд Трамп отказался. Зеленский говорит, что предложение остаётся в силе для других союзников.

Это новая роль, которую Украина примеряет на себя — «дроновая держава». Ведь за три года она стала главным полигоном по испытанию новых образцов вооружения и противодействию массированным беспилотным атакам.

БПЛА-камикадзе стоит порядка 50 тыс. долларов. Обычная ракета для его уничтожения — около 4 млн, разница несопоставима. И Украина заявила о налаживании массового производства дешёвых дронов-перехватчиков.

«Новая незаменимость»

В выступлении перед британскими парламентариями Зеленский обрисовал такую картину: украинские команды могли бы разместить перехватчики и радары на британских базах на Кипре — и гарантировать защиту от массированного иранского удара.

Однако за всей этой риторикой об «экспорте безопасности» читается кое-что другое: отчаяние. Наряду, конечно, с желанием заработать.

Человек, которому Трамп отказал в дроновой сделке и которого вытеснили с центральных позиций на натовских саммитах ещё до того, как западный мир переключился на Иран, приезжает в Лондон и пытается придумать себе «новую незаменимость».

Не из-за того, что действительно стал сильнее, а потому что иначе рискует окончательно выпасть из повестки.

Показательно в этом свете окончание его речи в парламенте. Он рассказал, что утром встретился с королём Карлом III и подарил ему один из планшетов, которыми украинские расчеты управляют ПВО.

Настолько отчаянно украинский президент пытается сделать так, чтобы о нем никто не забыл.

Системный европейский кризис

Однако в очередном шоу Зеленского был и другой показательный момент.

Он произнёс фразу, которая при других обстоятельствах прозвучала бы как банальный дипломатический комплимент: «Европа — глобальная сила, которую мир не может потерять и против которой никто не устоит».

Но в контексте всего выступления это звучало скорее как напоминание британским парламентариям, что именно их поколение обязано обеспечить реальную безопасность — не на бумаге и не в декларациях.

Зеленский говорил про британские базы на Кипре как про конкретную точку, которую уже сегодня стоит прикрывать от возможных иранских атак.

Звучало как инструктаж, и именно это обстоятельство красноречивее любых заявлений говорит о том, в каком состоянии находится европейская система безопасности: уже представители Украины приезжают в Лондон и объясняют, как защищать инфраструктуру Европы. А европейцы слушают.

Выявлен симптом системного кризиса, который иранская война лишь обнажила нагляднее. Европа десятилетиями экономила на обороне, рассчитывала на американский «зонтик» и не успевала за технологической гонкой, которую другие страны вели без остановки.

Теперь выясняется, что ни системы «Пэтриот», ни традиционные истребители не предоставляют защиты от роевых атак дешевых беспилотников, а страна с разрушенной экономикой и четырьмя годами вооруженного конфликта за плечами уверенно утверждает, что обогнала европейские армии в этой гонке.

Разговоры вместо действий

Дискуссия вокруг украинской помощи в Лондоне идёт на фоне очень тяжёлого состояния британских вооружённых сил. Бывшие министры обороны и генералы открыто говорят о недофинансировании.

По их оценке, только чтобы привести войска в состояние хотя бы минимальной готовности к крупной войне, минобороны нужно закрыть дыру примерно в £28 млрд в ближайшие годы.

Регулярная армия сократилась до исторического минимума — около 75 тыс. человек, что уже не позволяет выполнять все обязательства по НАТО, а тем более думать о серьёзной миссии на Украине.

Параллельно британцы выбили свои запасы: массовые поставки оружия Киеву и затянувшийся конфликт привели к тому, что по ряду позиций склады фактически опустели, а счёт за восполнение арсеналов идёт на миллиарды.

На этом фоне любые разговоры о прямом участии в каком-либо конфликте или крупной миротворческой миссии выглядят не только политическим, но и чисто военным авантюризмом.

Поэтому Лондону приходится говорить и «сигналить», а не предпринимать что‑то в реальности.

В ожидании «откатов»

При этом не стоит забывать, что многие инициативы Зеленского по «совместному производству» и закупкам БПЛА на Западе в конечном итоге легко могут превратиться в очередную коррупционную воронку.

Украина уже официально признаёт: антикоррупционные органы вскрыли крупные схемы при закупке военных дронов и средств РЭБ с завышением цен и откатами до 30% от суммы контракта, в делах фигурируют депутаты, местные чиновники, офицеры Нацгвардии.

ЕС уже замораживал часть финансирования, требуя навести порядок в управлении и закупках: именно на оборонном треке, в том числе дроновом, всплыли самые громкие скандалы.

Если применить этот специфический опыт на британском направлении, риск очевиден.

Лондон и так критически опустошил свои склады и теперь вынужден либо покупать новое вооружение, либо заходить в сомнительные совместные программы с Киевом и украинскими фирмами, включая частных производителей БПЛА.

В условиях, когда вокруг дроновых подрядов Украины уже есть уголовные дела и расследования, крайне легко получить схему, где под лозунгами «поддержки» и «совместного производства» британские деньги будут уходить в переоценённые контракты, а часть «отката» оседать и в Киеве, и у западных юрлиц-прокладок.

Для Британии это будет не только политический, но и военный удар: ресурсы, которые могли бы пойти на реальное перевооружение собственных ВС, будут растворяться в гибриде помощи и коррупции.

Хоть Зеленский и преследует свои цели, говоря о кризисе европейской безопасности, кризис этот вполне реален.

Европа только начинает осознавать, что живёт в эпоху массовой дроновой войны: дешёвой, масштабируемой и доступной не только богатым государствам, но и любому, у кого есть бюджет средней руки и доступ к комплектующим.

И пока украинский президент разъезжает по европейским столицам с планшетом в руках, пытаясь доказать собственную незаменимость и завлечь в свои мутные схемы новых участников, Европа — и в частности Соединённое Королевство — продолжает пребывать в сложной и лишь ухудшающейся ситуации.