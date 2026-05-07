В мае 2026 года британский независимый комиссар по борьбе с рабством Элеонора Лайонс опубликовала доклад с говорящим названием Anticipating Exploitation («Предотвращение эксплуатации»).

Он вышел ровно через десять лет после принятия знакового закона о современном рабстве 2015 года — документа, который в своё время был провозглашён «мировым образцом». Итог десятилетия оказался неутешительным: рабство в Великобритании не отступило — оно лишь развивается. И главный его двигатель — бедность.

Британская система идентификации и поддержки жертв рабства (NRM) фиксирует статистику с 2009 года. Динамика этих данных наглядно показывает пугающий масштаб происходящего.

В 2014 году в систему поступило 2340 обращений от пострадавших. Это была отправная точка. Уже к 2016-му цифра выросла до 3805, к 2019-му — до 10 627 (рост почти втрое за пять лет). Пандемия 2020 года лишь ненадолго притормозила кривую: в том году зафиксировано 10 613 случаев — почти столько же, сколько и в 2019-м. Но как только карантин сняли, рост возобновился с удвоенной силой.

В 2021 году — 12 727 обращений (+20% к предыдущему году). В 2022-м — 16 938 (+33%). В 2023-м — 16 990. В 2024-м — 19 125 (+13%), очередной рекорд. И, наконец, в 2025 году — 23 411 обращений — рост на 22% за один год, исторический максимум с момента основания NRM в 2009 году. За десять лет отмечен десятикратный рост.

Долгое время британское общественное сознание воспринимало рабство как нечто далёкое — как истории о людях, привезённых из других стран, из зон конфликтов, из мест, где население испытывает крайнюю нужду. Доклад разрушает этот стереотип.

По состоянию на 2025 год граждане Великобритании составляют наибольшую долю среди всех жертв рабства в стране. Это принципиальный сдвиг. Ещё несколько лет назад в списке жертв доминировали мигранты из Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Западной Африки. Сегодня эксплуатируют уже коренных жителей — из-за долгов, нестабильной занятости и роста стоимости жизни.

Эти три фактора и являются благоприятной средой для эксплуатации. Когда человек не может оплатить аренду, он соглашается на сомнительную работу. А та оказывается ловушкой, покинуть которую становится всё труднее. Так бедность шаг за шагом оборачивается рабством.

Один из наиболее показательных примеров — сектор социального ухода. После того как в 2022 году британское правительство включило сиделок и работников домов престарелых в список «дефицитных профессий», открыв им упрощённый визовый доступ в страну, в сферу хлынули тысячи работников из Индии, Зимбабве, Нигерии. Многие из них платили агентам до £20 000 за оформление документов и трудоустройство.

Результат не заставил себя ждать. В 2021 году благотворительная организация Unseen зафиксировала 15 случаев рабства, связанных с сектором ухода (63 жертвы). В 2022-м — уже 106 случаев (708 жертв). Рост более чем — 1100% за один год. В 2023-м — 918 потенциальных жертв в 140 зафиксированных случаях, то есть ещё плюс 30%.

Схема оказалась простой: людей завозили в страну с обещаниями работы и достойного жилья. По приезде им отказывали в оплате, переселяли в переполненные холодные комнаты, угрожали аннулированием визы.

Механизм долгового рабства, при котором человек не может уйти, потому что должен работодателю за визу и жильё, функционировал без сбоев. К первой половине 2023 года средний долг работника в сфере ухода, обратившегося на горячую линию, составлял £11 800.

Это не аномалия. Это системная закономерность: там, где есть уязвимые люди без языка, без связей, без понимания своих прав, с долгами и нестабильным миграционным статусом, рабство находит почву.

Экономическое давление — один из ключевых факторов роста этой страшной проблемы в Великобритании. И статистика бедности это подтверждает.

По данным Фонда Джозефа Раунтри (JRF), опубликованным в 2025 году, около 20% взрослого населения Великобритании живёт в бедности, 31% детей — ниже черты прожиточного минимума. Согласно сведениям правительства, к марту 2025 года 13,4 миллиона человек находились в условиях относительной бедности. Это на 500 000 больше, чем годом ранее.

Кризис стоимости жизни, начавшийся после 2021 года, ударил прежде всего по тем, кто уже находился в зоне риска: молодым людям без постоянной занятости, мигрантам, одиноким родителям, людям с инвалидностью. Именно эти категории составляют основную группу уязвимости, на которую охотятся вербовщики.

В 2021 году, по оценкам Global Slavery Index, в Великобритании насчитывалось 122 000 человек, живущих в условиях рабства, — это 1,8 человека на тысячу населения. Другие исследования называют цифру 130 000 и выше. Большинство из них невидимы для официальной статистики: они работают на автомойках, в маникюрных салонах, на сельскохозяйственных угодьях, в строительстве.

Отдельного внимания заслуживает тема эксплуатации несовершеннолетних. В Великобритании действует разветвлённая сеть, в рамках которой городские группировки используют детей и подростков для доставки наркотиков в провинциальные города. В 2025 году полиция перекрыла 241 линию таких операций и направила в службы помощи 3200 человек, связанных с этой деятельностью.

Дети, вовлечённые в схемы, как правило, происходят из семей, живущих в бедности или находящихся в системе попечительства. Отсутствие постоянного дома, финансовое давление, поиск принадлежности к группе — всё это делает ребёнка мишенью для вербовки. При этом сексуальная эксплуатация девочек в Великобритании выросла на 54% за последние пять лет.

Значительное внимание уделено роли технологий — искусственному интеллекту, зашифрованным мессенджерам, дипфейкам, криптовалютам. Всё это инструменты, которые вербовщики и эксплуататоры берут на вооружение. Но сами по себе инновации не создают рабство, они лишь усиливают уже существующие слабости.

Искусственный интеллект позволяет производить правдоподобные фиктивные объявления о работе и обрабатывать потенциальных жертв в больших количествах. Цифровые платформы переносят вербовку в интернет, делая её менее заметной для правоохранителей. Однако человек не становится жертвой просто из-за того, что кто-то написал убедительное сообщение в интернете. Важнее, что ему нечем платить за аренду и еду.

Десять лет назад закон о современном рабстве был принят с оптимизмом. Сегодня его авторы вынуждены признать: законодательство не меняет структурных условий, в которых это чудовищное явление воспроизводится.

Пока миллионы людей живут в долговой зависимости, а дети из бедных семей становятся лёгкой добычей для вербовщиков, ужасные цифры будут расти.