История с посещавшим остров педофила Джеффри Эпштейна экс-послом Британии в США Питером Мандельсоном, его допуском к секретной информации и последующей отставкой переросла из кадрового эпизода в полномасштабный кризис.

Поводом стали новые разоблачения: оказывается, Мандельсон в январе 2025 года не прошёл проверку на допуск к гостайне, однако этот вердикт был отменён внешнеполитическим ведомством.

Информация стала публичной в апреле 2026 года. Премьер Кир Стармер и действующие министры утверждают, что не знали о провале проверки. Долгое время они публично повторяли: назначение прошло «все положенные процедуры» и соответствовало нормам.

Но дело не только в Мандельсоне, но и в столкновении двух линий ответственности. С одной стороны, существует система проверок, которая должна защищать государство от кадровых рисков. С другой — правительство заранее озвучило кандидатуру, фактически поставив бюрократическую машину перед выбором: либо заблокировать назначение уже названного посла, либо найти способ обойти негативное заключение. Именно этот конфликт между чиновниками и отвечающими за безопасность стал предметом отдельного расследования.

Скандал возник не на пустом месте. Назначение Мандельсона изначально сопровождалось тяжёлым репутационным багажом из-за его многолетних связей с Эпштейном, о которых к моменту выдвижения уже было известно из прежних публикаций и внутренних правительственных документов.

В марте 2026 года сообщалось, что Стармер уже признал кадровое решение ошибкой после публикации документов, где говорилось о репутационном риске, связанном с фигурой Мандельсона. Но даже после этого линия защиты правительства оставалась прежней: премьер настаивал, что процедура была соблюдена.

С появления в публичном поле роковой фотографии Мандельсона в трусах тема окончательно приобрела токсичный и унизительный для властей характер. На этом фоне Стармер продолжал твердить: всё прошло по правилам. Поэтому Мандельсона продолжили продвигать дальше.

Позднее, когда выяснилось, что служба безопасности на самом деле рекомендовала отказать кандидату в допуске, прежние заявления стали выглядеть либо как намеренное введение парламента в заблуждение, либо как признание того, что премьер не контролировал собственную систему принятия решений.

По журналистским данным, подтвержденным Даунинг-стрит, 28 января 2025 года британское министерство иностранных дел отказало Мандельсону после углубленной проверки биографии, финансовых и личных обстоятельств. Но уже в течение 48 часов внутри ведомства было принято решение воспользоваться крайне редко применяемым правом и проигнорировать рекомендацию. Что и позволило Мандельсону вступить в должность посла в Вашингтоне в феврале.

Ключевая проблема в том, что к моменту провала проверки кандидатура уже была публично объявлена Стармером. Иначе говоря, отрицательное заключение появилось не до политического решения, а после него, когда отказ означал публичное фиаско премьера.

Позднее правительство признало: формально у ведомства действительно существовало право не принимать во внимание рекомендацию комиссии по допуску к гостайне, однако само существование такой нормы теперь названо «ошеломляющим», а функционирование механизма заморожено.

Непосредственной жертвой случившегося стал сэр Олли Роббинс — главный секретарь министерства иностранных дел. После резонансной публикации The Guardian в апреле стало известно, что Стармер и министр иностранных дел Иветт Купер утратили к нему доверие, поэтому Роббинс был вынужден уйти. Для правительства это был способ показать, что персональная ответственность всё же наступила.

Но одновременно увольнение Роббинса вызвало новые вопросы: действительно ли чиновник, занимавший должность всего несколько недель, мог единолично принять столь взрывоопасное решение? Оппозиция сразу же заговорила о попытке Стармера сделать из Роббинса козла отпущения. В медиапространстве возникло мнение, что невозможно представить, будто столь чувствительный шаг предпринимался без понимания политических последствий на самом верху.

Даже если формально премьер и министры действительно не были уведомлены, это только указывает на системный сбой в самой архитектуре управления. Так или иначе, хорошенько досталось и Стармеру, потому что фокус скандала очень быстро перешел с фигуры Мандельсона на достоверность премьерских заявлений.

Сам Стармер заявил, что был «в ярости», когда узнал о сокрытии факта провала. Но если премьер действительно не знал о ключевом факте, который напрямую касался одного из самых спорных кадровых решений его правительства, всё еще хуже: речь идет о сильнейшем разрыве между политическим центром и бюрократическим механизмом.

Если же предположить, что информация всё-таки была распространена шире, чем признаёт правительство, проступок власти переходит из плоскости административного провала в категорию сознательного сокрытия.

Поэтому ситуация стала крайне опасной для премьера и способна спровоцировать его отставку.

В попытке локализовать ущерб правительство запустило сразу два направления реагирования. Во-первых, было немедленно приостановлено право отдельных ведомств самостоятельно отменять рекомендации комиссии по гостайне. Во-вторых, Даунинг-стрит решила назначить внешнюю проверку системы.

Возглавить её должен бывший судья апелляционного суда Адриан Фулфорд. Он выбран неслучайно: Фулфорд уже работал с пересмотром решений по допуску к секретной информации и одновременно обладает политически нейтральным судебным статусом. Скандал вокруг Мандельсона высветил фундаментальный дефект модели управления — стремление любой ценой продавить решение после его публичного объявления может привести к деформации самих государственных практик.

В нормальной логике проверка должна предшествовать назначению, особенно если речь идёт о доступе к особо секретной информации и должности в Вашингтоне. В случае Мандельсона произошло обратное: сначала выбор, потом проверка, затем аппаратный манёвр, позволивший не ломать уже объявленную линию.

История ещё не завершена. В краткосрочной перспективе правительство попыталось локализовать кризис отставкой Роббинса и обещанием независимой проверки. Но в стратегическом плане вопрос остаётся прежним: может ли премьер сохранить доверие, если он либо говорил парламенту не всю правду, либо не знал правды о собственных решениях?