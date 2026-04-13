Вопрос колониального прошлого Соединенного Королевства — это не просто разговор о далеких временах Британской империи, над которой «не заходило солнце». Это тема, которая вновь возвращается в повестку XXI века.

Теперь — в форме дискуссий о репарациях, расовом равенстве и моральной ответственности. Последние инициативы британской правой оппозиции показали, что наследие может быть не только предметом исторических споров, но и инструментом внутриполитической борьбы.

Визы против репараций

Поводом для нового витка обсуждений стало заявление лидера Партии реформ Найджела Фараджа, известного евроскептика и символа постбрекзитовского популизма.

Он предложил прекратить выдачу виз гражданам тех стран, которые официально требуют от Британии компенсаций за рабство и колониализм. По его словам, Великобритания не должна поощрять насмешки над собой на мировой арене.

На первый взгляд, высказывание политика — обычная популистская риторика, рассчитанная на консервативного избирателя. Однако тут есть и экономическая составляющая.

После выхода из Европейского союза Британия остро нуждается в дешёвой рабочей силе. Приезжие из стран Африки, Азии и Карибского бассейна сегодня позволяют справиться с дефицитом кадров в здравоохранении, образовании и социальной сфере. Министерство внутренних дел признало, что иммиграция из бывших колоний после 2021 года выросла, несмотря на ужесточение визовой политики.

Получается интересный парадокс: страна, которая активно привлекает труд мигрантов из Ганы, Нигерии или Шри-Ланки, одновременно грозит им запретом на выдачу виз.

Критики из числа бывших дипломатов называют инициативу «выстрелом в ногу», так как Партия реформ фактически предлагает ограничить въезд работников, без которых британская экономика попросту не справится.

Компенсации наоборот

Ответ не заставил себя ждать. Представители Карибского сообщества, Африканского союза и отдельных правительств назвали инициативу «оскорблением исторической памяти».

Глава Гренадской комиссии по репарациям Арли Гилл подчеркнул, что смешно называть британскую визу привилегией, когда потомки рабов просят справедливости.

Лидер оппозиции Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес упрекнул Фараджа в подражании Дональду Трампу и предупредил, что подобная риторика ещё сильнее изолирует Британию.

Жители карибских стран напоминают, что их народы до сих пор живут с последствиями грабительской колониальной экономики: разрушенная инфраструктура, монокультурное сельское хозяйство, зависимость от европейских инвестиций и туризма.

Председатель комиссии по репарациям Карибского сообщества Гилари Беклс назвал позицию Партии реформ «морально извращенной». По его словам, наказывать жертв за требование справедливости — значит продолжать исповедовать колониальное мышление.

Даже некоторые бывшие соратники партии заявили о своем несогласии. Невилл Уотсон, темнокожий экс-председатель одного из отделений фракции, напомнил, что репарации — вопрос не денег, а признания правды. Он же отметил, что визовые санкции ударят по британскому бизнесу и усилиям наладить партнёрство с африканскими и карибскими странами.

На фоне скандала многие комментаторы вспомнили о том, что именно британское государство когда-то компенсировало рабовладельцам потерю «имущества» после отмены рабства. Выплаты шли до середины XX века — из налогов, собранных с потомков тех, кто был порабощён.

Моральный долг

Чтобы понять суть спора, нужно вспомнить, что именно стоит за словами о репарациях. Для Ганы, Ямайки, Нигерии, Шри-Ланки и других стран это не только юридический, но и моральный долг Британии.

В Карибском регионе рабство практиковалось веками: миллионы африканцев погибли в пути через Атлантику, а выжившие жили на плантациях, где смертность была выше, чем рождаемость.

На Ямайке британские войска подавляли бунты с такой жестокостью, что исчезали целые деревни. В Индии после восстания сипаев 1857 года британская армия устроила массовые расправы, а в 1943 году ошибки колониального управления привели к бенгальскому голоду, в котором погибли по разным оценкам до трёх миллионов человек.

В Кении в 1950-х годах, во время восстания Мау-Мау, тысячи африканцев были интернированы, подвергнуты пыткам и казням. Лишь в 2013 году британское правительство признало эти преступления и выплатило небольшие компенсации выжившим — однако отказалось называть это полноценными репарациями.

В Нигерии, где колониальное правление подорвало хрупкий социальный баланс и разжигало этнические конфликты, последствия до сих пор ощущаются в виде неравномерного развития и хронических долгов.

Именно этот исторический фон делает требования экс-колоний не «шантажом» или «попыткой переписать историю», а выражением стремления к восстановлению справедливости. Они хотят извинений, изменения образовательных программ, пересмотра торговых соглашений и облегчения долгового бремени.

Прошлое формирует настоящее

У попыток Лондона построить внешнеполитическую стратегию на основе защиты национального достоинства есть и свои риски.

Если Британия пойдет по пути изоляции, она рискует потерять как репутацию, так и влияние в Содружестве, куда входят почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Страны организации уже активно развивают экономические связи с Китаем и странами БРИКС, и отказ Лондона вести диалог может ускорить этот разворот.

Эти государства — с их молодыми рынками и человеческим потенциалом — могли бы стать равными партнёрами. Но только если Великобритания осознает, что от старой иерархии пора отказаться.

По мнению депутата Лейбористской партии Белл Рибейро-Эдди, имеющей ганские корни, репарации — это не раздача денег, а согласие с тем, что прошлое продолжает формировать настоящее.

Предложение запретить выдачу виз тем, кто требует восстановления справедливости, может показаться внутренним политическим жестом, но на деле оно обнажает более глубокий кризис — неспособность части британского общества беспристрастно взглянуть на собственную историю.

Мир меняется: потомки порабощённых больше не молчат, а геополитика больше не строится на главенстве империй.

Если Британия хочет сохранить уважение и влияние, ей придётся научиться разговаривать с бывшими колониями не языком угроз. В этом случае репарации — это не конец диалога, а шанс для его зрелого начала.