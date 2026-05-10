7 мая в Великобритании состоялся самый масштабный единый день голосования со времен выборов в парламент 2024 года.

В один день проходили три самостоятельных избирательных процесса: выборы в 136 местных советов Англии, где разыгрывалось чуть более 5000 мест; выборы в парламент Шотландии (129 мест); выборы в законодательный орган Уэльса (96 мест).

Это был одновременно и политический экзамен для правительства Кира Стармера, пришедшего к власти чуть менее двух лет назад, и проверка готовности правой Партии реформ Найджела Фараджа превратиться из протестного феномена в реальную политическую машину.

Результат превзошел самые пессимистичные для действующего правительства прогнозы. Лейбористы потерпели разгром сразу на всех трех аренах, а Партия реформ заняла первое место по числу мест в муниципалитетах Англии.

Партия реформ получила 1453 места — рост на 1451 мандат по сравнению с прошлым циклом. Лейбористы завершили выборы с 1068 местами, потеряв 1496 мандатов. Либеральные демократы взяли 844 места (+155), консерваторы — 801 место (−563), «Зеленые» — 585 мест (+411), независимые — 212 мест (+34).

Для Партия реформ это не просто победа, а стремительное вхождение в статус крупнейшей силы на местном уровне практически с нулевой базы: еще несколько лет назад у нее были единицы мандатов в советах. Партия реформ лучше всего выступила в регионах с высоким уровнем поддержки Брексита: в округах, где за Brexit проголосовали более 55% жителей, она набрала 47% голосов.

На национальном уровне картина выглядит так: Партия реформ — 27%, консерваторы — 20%, лейбористы — 15%, «Зеленые» — 14%, либеральные демократы — 14%. Лейбористы — третьи. Еще год назад они были правящей партией с подавляющим парламентским большинством.

Особенно болезненными стали потери лейбористов в традиционно «красных» районах севера Англии — в таких городах, как Хартлпул, которые они удерживали десятилетиями. Лейбористы лишились контроля над 38 советами. Стармер сам признал: «Результаты жесткие, очень жесткие, и тут не приукрасить». Несколько депутатов-лейбористов сообщили прессе, что готовы потребовать от премьера уйти в отставку.

Консерваторы тоже несут серьезные потери — минус 563 мандата. Однако на фоне обвала лейбористов их падение выглядит почти умеренным. Либеральные демократы и «Зеленые» прибавляют, но их рост остается в тени главной истории дня.

Выборы в парламент Шотландии состоялись одновременно с местными. Итоговый расклад в 129-местном Холируде — Шотландская национальная партия (ШНП) во главе с Джоном Суинни сохранила статус крупнейшей фракции, однако до абсолютного большинства (65 мест) не дотянула. ШНП по-прежнему будет формировать правительство, но уже в более уязвимой позиции. Консерваторы рухнули с 31 до 12 мест — худший результат для партии в истории шотландских выборов.

Главная сенсация — дебют Партии реформ в Холируде: 17 мандатов с нуля, наравне с лейбористами. До этих выборов у партии не было ни одного депутата в шотландском парламенте. Теперь Фарадж имеет парламентское представительство на всех уровнях власти в Британии.

Самая драматичная история разворачивалась в Уэльсе. Лейбористы удерживали большинство в Сенедде на протяжении 27 лет, с момента его основания в 1999 году, но 7 мая эта эпоха завершилась. Первый министр Уэльса лейборист Элунед Морган проиграла выборы в собственном избирательном округе и объявила об отставке с поста лидера валлийских лейбористов. Теперь правящей партии придется искать коалицию с Партией Уэльса.

Партия реформ — партия, созданная на базе Партии Брексита, — последовательно расширяет свое присутствие в политическом поле. В 2024 году Фарадж лично выиграл место в палате общин, тогда же партия получила восемь мест в парламенте. С тех пор партия стабильно входит в лидирующую группу в национальных опросах, часто выходя на первое место по поддержке. Теперь, по итогам 2026 года, у нее самая крупная фракция в местных советах Англии и первое представительство в Шотландии и Уэльсе.

Политическая программа партии построена на нескольких фундаментальных позициях: жесткое ограничение миграции, снижение налогов и государственных расходов, отказ от «зеленой» климатической повестки и критика трансатлантических институтов.

По сути, это британская версия программы, схожей с риторикой Дональда Трампа в США. Именно эта позиция позволяет Фараджу собирать и разочарованных рабочих избирателей на севере Англии, и традиционно консервативный электорат юго-востока.

Сам Фарадж заявил после выборов, что произошел «исторический сдвиг», так как Партия реформ доказала способность побеждать везде — в регионах, которые ранее были оплотами консерваторов и лейбористов. При этом он уже говорит о возможности досрочных выборов в 2027 году. По его словам, низкий рейтинг правительства делает их неизбежными.

Для премьер-министра итоги выборов — политическая катастрофа. Его рейтинги одобрения опустились до одного из самых низких уровней среди британских лидеров за всё время измерений. Лейбористская партия уступает Партии реформ в национальных опросах, что ставит под серьезный вопрос способность Стармера привести ее к победе на следующих всеобщих выборах, намеченных на 2029 год.

При этом сразу после объявления результатов более 35 депутатов-лейбористов призвали Стармера уйти в отставку. Депутат Кэтрин Уэст объявила, что готова выдвинуть себя кандидатом на пост лидера партии, если кабинет министров не возьмет ситуацию в свои руки. Для официального запуска процедуры смены руководства необходима поддержка 20% парламентской фракции — 81 голос. Сам Стармер отставку отклонил и заявил, что не собирается погружать страну в хаос.

Прошедшие выборы подтвердили тенденцию, которая оформлялась несколько лет. Ни одна из двух традиционных партий не способна сегодня установить уверенное доминирование на национальном уровне.

В совокупности три результата — триумф Партии реформ в Англии, победа ШНП в Шотландии и победа Партии Уэльса — формируют принципиально новый политический пейзаж. В каждом из трех регионов победила партия с собственной, отличной от традиционных политических сил повесткой.

Для Партии реформ следующий рубеж — всеобщие выборы, где победы в местных советах и региональных парламентах нужно конвертировать в кресла в палате общин.

Британская система одномандатных округов исторически жестоко наказывает третьи партии, имеющие широкую, но рассеянную поддержку. Именно это и является главным политическим вопросом ближайших трех лет: сумеет ли Фарадж преодолеть структурный барьер избирательной системы и превратить электоральную волну в парламентское большинство.