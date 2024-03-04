Кирилл Семенов
Автор
Политолог, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку, эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций;
Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)
Соавтор и автор разделов научных монографий:
Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта (2019):
Метаморфозы сирийской оппозиции (2021):
Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy (2021)