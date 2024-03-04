Кирилл Семенов

Автор

Политолог, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку, эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций; Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Соавтор и автор разделов научных монографий: Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта (2019): Метаморфозы сирийской оппозиции (2021): Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy (2021)