Пока администрация Дональда Трампа занята войной с Ираном, проблема сектора Газа, формально считающаяся «закрытой» и внесенной в перечень побед, отходит для Вашингтона на второй план. Однако очевидно, что ситуация там находится в тупике, путей выхода из которого не просматривается, а стороны так и не смогли реализовать даже первый пункт плана урегулирования.

Иван Шилов ИА Регнум

На фоне его нарастающей и очевидной пробуксовки Россия предпринимает решительные шаги по активизации собственных усилий на палестинском направлении, стремясь заполнить формирующийся геополитический вакуум и предложить альтернативу западной монополии на миротворчество.

В частности, 9 июня по официальному приглашению Министерства иностранных дел РФ в Москву прибыла высокопоставленная делегация палестинского движения ХАМАС во главе с заместителем председателя Политбюро движения доктором Мусой Абу Марзуком.

10 июня стороны провели переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Борисенко. В ходе встреч была зафиксирована взаимная заинтересованность в перезагрузке дипломатического процесса.

Руководство палестинского движения крайне заинтересовано в возвращении России к более активной, ключевой роли в процессе палестинского урегулирования, видя в Москве, а также в Пекине гарантов, способных уравновесить безоговорочную поддержку Вашингтоном Израиля и обеспечить соблюдение международного права.

«Мы всегда просили российских друзей, чтобы Россия вернула себе ключевую роль в урегулировании палестинского вопроса», — сообщил ИА Регнум Муса Абу Марзук.

По его словам, палестинцы против того, чтобы США и Британия узурпировали право решать палестинскую проблему. Именно этого хочет и Израиль, который приложил немало усилий, чтобы с помощью Лондона и Вашингтона вывести за рамки процесса Россию и ООН.

С другой стороны, Москва привержена своему курсу на мирное разрешение ближневосточного кризиса и рассматривает ХАМАС не просто как вооружённую группировку, а как серьезную укоренившуюся политическую и военную силу, пользующуюся популярностью и влиянием среди палестинцев.

Признается, что движение продемонстрировало беспрецедентную способность в течение двух лет противостоять одной из самых технологически оснащенных армий мира, выживая в условиях тотальной блокады, беспрецедентных разрушений и давления, что делает его игнорирование в любых будущих соглашениях невозможным.

Проблемы второй фазы

Визит делегации ХАМАС происходит в то время, когда стало окончательно ясно, что амбициозный американский план по урегулированию ситуации в секторе Газа забуксовал, перейдя из стадии громких деклараций в фазу перманентного системного кризиса, обнажившего все глубинные противоречия западной ближневосточной политики.

Объявленный в начале года специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом переход ко второй фазе урегулирования, предполагавшей демилитаризацию, технократическое управление и масштабную реконструкцию, застрял в глухом тупике.

К маю 2026 года переговоры между делегацией ХАМАС и «Советом мира», которые вел верховный представитель ООН по Газе, болгарский дипломат Николай Младенов в Каире, окончились ничем. ХАМАС категорически отверг план разоружения, назвав требование Израиля «грубым» и лицемерным.

Палестинская сторона указывает, что план предполагает односторонние уступки, тогда как еврейское государство продолжает нарушать условия первой фазы: блокирует увеличение гуманитарной помощи и саботирует частичный вывод войск. В свою очередь, Израиль дал понять, что не сдвинется с мертвой точки без прогресса в разоружении ХАМАС.

Как отметил Муса Абу Марзук, движение не отказывалось от сдачи оружия, когда это происходило в рамках палестинского консенсуса, а также в рамках проекта, направленного на защиту прав палестинцев.

Однако Америка и Израиль хотят расформировать силы ХАМАС, управляющие сектором Газа, подобно тому как Америка поступила в Ираке, распустив армию и полицию, что привело к подъему «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*.

В результате «Совет мира» в своем первом докладе Совету Безопасности ООН от 15 мая 2026 года прямо объявил ХАМАС «главным препятствием» для реализации второй фазы, фактически переложив всю ответственность за провал на палестинскую сторону и проигнорировав действия Израиля, который нарушает многие положения договоренностей и продолжает наносить удары по Газе, где с момента объявления перемирия под израильскими ударами погибли сотни гражданских лиц.

Кроме того, как отметил Муса Абу Марзук, именно Израиль не допускает к работе технократическую палестинскую администрацию, созданную под эгидой «Совета мира», в то время как ХАМАС проводил с ней встречи и по-прежнему готов к сотрудничеству.

Теперь же, по словам главы палестинской делегации, члены технократической администрации проживают в гостиницах Каира, в то время как Израиль закрыл им доступ в сектор Газа.

Однако этот тупик был предопределен с самого начала, так как план урегулирования изначально строился на иллюзии, что ХАМАС, переживший два года войны и сохранивший управленческий контроль над Газой, добровольно сложит оружие перед израильтянами, которые не дали никаких гарантий политических перспектив для палестинцев.

Николай Младенов в закрытом брифинге для арабских дипломатов признал, что без реального давления на Израиль вторая фаза нереализуема, однако публично вынужден придерживаться жесткой линии Вашингтона.

Это раздвоение уже привело к тому, что «Совет мира» не способен принять ни одного самостоятельного решения — в том числе и по администрации технократов.

17 миллиардов обещаний

Параллельно с дипломатическим тупиком разразился беспрецедентный финансовый скандал. К маю 2026 года официальный фонд реконструкции Газы, администрируемый Всемирным банком, по-прежнему пуст. Несмотря на громкие обещания государств-членов внести в совокупности 17 миллиардов долларов, на счетах не оказалось ничего.

По данным расследования Financial Times, те донорские средства, которые всё же шли на восстановление Газы, вместо прозрачных механизмов Всемирного банка перенаправлялись на счет в JPMorgan, который не подчиняется независимым требованиям финансовой прозрачности.

Арабские доноры разочарованы структурой «Совета мира», который не имеет четкого политического видения. Устав «Совета» предусматривает, что страны могут получить «постоянное место» в руководящем органе за единовременный взнос в 1 миллиард долларов, что характеризуется как «коммерческая опека».

Таким образом, страны Персидского залива, которые рассчитывали использовать реконструкцию Газы как рычаг геополитического давления, требуют прекращения израильской экспансии и создания реального политического горизонта.

Эр-Рияд и даже Абу-Даби финансировать проект не намерены, без четкого пути к палестинскому государству ни один риал из Залива в фонд мира переведен не будет.

Между тем, согласно совместному докладу ЕС и ООН, опубликованному в апреле 2026 года, для восстановления Газы потребуется более 71 миллиарда долларов в течение десятилетия, из которых 26,3 миллиарда необходимы в первые 18 месяцев.

Однако с момента объявления перемирия в Газу не был доставлен ни один временный дом, а базовая гуманитарная помощь — обеспечение водой, лекарствами и проведение дератизации — по состоянию на конец апреля профинансирована лишь на 30%.

Как сообщил Муса Абу Марзук, в Газу пропускается меньше четверти фур с гуманитарной помощью. Вместо 600 машин в день, что предусматривают договоренности, в сектор допускаются только 130. Израиль запрещает ввоз медицинского оборудования, стройматериалов, техники для уборки завалов. Даже обычные палатки до сих пор не были получены в необходимом количестве.

Архитектор войн в роли миротворца

Центральной публичной фигурой этой конструкции стал Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, включенный в состав исполнительного совета организации 16 января.

Это назначение вызвало закономерную волну возмущения арабов: они напомнили, что поддержка Блэром вторжения в Ирак в 2003 году на основе лживых предлогов об «оружии массового уничтожения» должна навсегда закрыть ему путь в любые «мирные советы», а его присутствие отдает неприкрытым колониализмом.

«Блэр имел отношение ко всем катастрофам в арабском мире, а сейчас он посланник ''Совета мира'', — сказал доктор Абу Марзук. — Блэр вмешивается в палестинский вопрос в интересах Израиля». Поэтому и для палестинцев его имя ассоциируется только с войной, разрушением и близкими отношениями с Израилем и США.

20 февраля 2026 года на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне Блэр выступил с речью, в которой назвал причиной кризиса в Газе исключительно «экстремизм и коррупцию» палестинцев. Он не упомянул десятилетнюю израильскую осаду анклава, многолетние военные операции и текущую войну, унесшую жизни более 72 000 мирных палестинцев.

Блэр, который с 2007 по 2015 год также был спецпосланником «квартета» по Ближнему Востоку (США, Россия, ООН и ЕС) и не добился ни одного реального прорыва, теперь получил шанс монетизировать свой «миротворческий» бренд на руинах Газы.

28 апреля он выступил перед Советом Безопасности ООН, заявив, что ХАМАС должен «согласиться с процессом демилитаризации», и назвал план Трампа «стратегически последовательной основой».

Кроме того, Блэр противостоит попыткам объединения палестинских фракций в израильских интересах. В частности, в мае он сорвал встречу между руководством ФАТХ и ХАМАС в Стамбуле, потребовав от фатховцев отказаться от участия.

Таким образом, экс-премьер Великобритании выполняет в Газе ту же функцию, что и в Ираке в 2003 году.

Он прикрывает реальные интересы — контроль над ресурсами, передел территории, обеспечение безопасности Израиля любой ценой, в то время как интересы, да и сами жизни палестинцев для него ничего не стоят.

При этом Блэр остается одним из самых высокооплачиваемых консультантов на Ближнем Востоке: его Институт глобальных изменений получает миллионы долларов от суверенных фондов Персидского залива и консалтинговых контрактов с тем самым JPMorgan, в котором непрозрачно оседают деньги для восстановления Газы.

Кроме того, бывший британский премьер является бизнесменом, а поэтому стремится заработать на Газе не только политические очки, но и живые деньги.

Лондон отрезает Европу

За фасадом американского проекта и публичными выступлениями Блэра идет закулисная игра Великобритании.

«Британия сыграла главную роль в образовании Израиля и является причиной всех бед палестинского народа», — говорит Муса Абу Марзук. Он подчеркивает, что именно Лондон начал европейскую колонизацию Палестины еврейскими поселенцами и с тех времен и до сегодняшнего дня разрушительная роль Британии сохраняется: во время войны в Газе Соединенное Королевство оставалось главным союзником и спонсором Израиля.

Утратившая прямое влияние на Ближнем Востоке Великобритания использует Блэра как троянского коня для неоколониального реванша в Леванте. Именно Форин-офис целенаправленно заблокировал полноценное присоединение Парижа и Берлина к «Совету мира».

Официально европейские столицы дистанцировались от этой структуры, но за кулисами Лондон шантажировал союзников угрозой разрыва двустороннего разведывательного сотрудничества, если те попытаются создать альтернативные европейские механизмы помощи. Британская разведка MI6 рассматривает кризис в Газе как уникальный шанс переиграть французские и немецкие элиты, которые исторически доминировали на палестинском направлении.

Инструкции, спускаемые Блэру с Даунинг-стрит, предельно жесткие: любыми способами нивелировать общеевропейские инициативы и монополизировать каналы влияния. Лондону категорически невыгодно допустить общеевропейский или многосторонний контроль над будущим Газы.

Более того, британские спецслужбы через подконтрольные НПО уже активно формируют кадры для будущего «технократического правительства», фактически готовя почву для британского протектората под вывеской американского проекта.

Неприглядная роль Лондона проявляется и в финансовом измерении, где британский капитал паразитирует на палестинской трагедии. Британские банки, в первую очередь HSBC, лоббируют перевод потоков международной помощи через непрозрачные офшорные структуры на Кипре, что делает независимый аудит расходов абсолютно невозможным.

Более того, Лондон активно использует свои исторические рычаги влияния в МВФ, чтобы блокировать любые альтернативные механизмы финансирования, не проходящие через британские юрисдикции. Это классическая имперская тактика: создать искусственный дефицит ресурсов, чтобы затем тотально контролировать их распределение.

В кулуарах ООН открыто говорят, что Великобритания использует кризис для раскола арабского консенсуса. Лондон ведет тайные переговоры с ОАЭ, предлагая эксклюзивные контракты на «восстановление инфраструктуры» в обмен на политическую легитимизацию «Совета» и изоляцию Катара, который выступает категорически против этого плана, хотя прежде не стал открыто ему противостоять в интересах арабского единства.

Британские дипломаты также активно работают с Иорданией, пытаясь навязать ей роль «альтернативной родины» для палестинцев Газы, что категорически неприемлемо для короля Абдаллы II.

Таким образом, Британия намеренно саботирует реальное исполнение инициативы Вашингтона, превращая Газу в полигон для восстановления собственного геополитического веса ценой стабильности в регионе.

Лондон играет на руку израильским радикальным сионистам в правительстве Биньямина Нетаньяху и на египетском треке. Британские дипломаты убеждают Каир и Эр-Рияд, что только жесткий курс на разоружение ХАМАС спасет от нового витка эскалации. На деле же они подталкивают Израиль к бесконечной оккупации, которая в конечном итоге может дестабилизировать и сам Египет, привести к его к столкновению с Израилем.

Заложники чужой игры

Особую роль в этой конструкции играют Египет и Катар, которые формально участвуют в переговорах, но фактически находятся в тисках противоречивых интересов. Египет, контролирующий границу с Газой через Рафах, оказался в унизительном положении, будучи вынужденным пропускать израильские конвои и одновременно сдерживать потоки беженцев, что создает колоссальное внутреннее напряжение.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси публично поддерживает «Совет мира», но в закрытых беседах выражает крайнее недовольство тем, что его исключили из исполнительного совета. Каир чувствует себя обманутым: Египет несет основное бремя кризиса, но решения принимаются в Вашингтоне и Лондоне без учета его интересов.

Катар, принимающий у себя политбюро ХАМАС, занимает еще более сложную позицию. Доха выступает против плана Вашингтона, считая его односторонним и произраильским, но вынуждена участвовать в переговорах.

Эмир Тамим бин Хамад Аль Тани публично призвал к «справедливому миру на основе двух государств», но одновременно разрешил американским дипломатам использовать Доху как площадку для контактов с ХАМАС. Эта двойственная игра превращает Катар в козла отпущения: Израиль обвиняет его в поддержке терроризма, а США используют как инструмент давления.

Современное гетто

Пока в кабинетах идут закулисные игры, на земле реализуется сценарий ползучей аннексии. Анализ спутниковых снимков показал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически сдвигает «желтую линию» на сотни метров вглубь палестинской территории, расширяя свой прямой контроль уже до 59% площади сектора Газа.

Израильские поселения-аванпосты, замаскированные под военные базы, появляются вблизи Бейт-Хануна, Хан-Юниса и Дейр-аль-Балаха, фактически разрезая Газу на изолированные анклавы.

Как палестинский интеллектуал Халиль Нахле еще десятилетия назад сформулировал понятие «миф развития под оккупацией», так и сегодня никакое восстановление невозможно без политического освобождения.

А пока «Совет мира» предлагает палестинцам то, что можно назвать современным гетто, — «роскошную тюрьму под круглосуточным электронным наблюдением и охраной», где гуманитарная помощь служит инструментом контроля, а не развития.

Поэтому то, что происходит в Газе, — это не восстановление, а социальная инженерия оккупации: палестинцев загоняют в резервации, где они должны выживать на подачки, не имея ни политических прав, ни возможности развивать свои производства и заниматься сельским хозяйством для собственных нужд.

Прагматизм Москвы и Пекина

На этом фоне особую позицию занимают Москва и Пекин, чье влияние на Ближнем Востоке продолжает расти, что и обусловило недавний визит делегации ХАМАС в российскую столицу.

Китай последовательно критикует «Совет мира» как неоколониальный финансовый инструмент, направленный на закрепление зависимости Палестины. Пекин настаивает на созыве международной конференции под эгидой ООН на основе границ 1967 года, противопоставляя свой многосторонний подход непрозрачной модели США и Великобритании.

Китайский посол в ООН Чжан Цзюнь прямо заявил, что «любой план реконструкции, не имеющий четкого политического горизонта для палестинского государства, обречен на провал и лишь усугубит страдания мирных жителей».

Пекин также предложил свою модель участия в восстановлении Газы через Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), но это предложение было заблокировано Вашингтоном.

Позиция Москвы, как было продемонстрировано во время переговоров с Абу Марзуком, отличается тонким дипломатическим прагматизмом.

Российская Федерация изначально расценила план урегулирования и структуру «Совета мира» как неприемлемые для палестинцев, поскольку они игнорируют коренные причины конфликта, не гарантируют суверенитета и навязывают внешнее управление. Тогдашний заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов еще в январе 2026 года заявил, что «любая конструкция, исключающая ПНА (Палестинскую национальную администрацию. — прим. ред.) и легитимное палестинское представительство, нелегитимна с точки зрения международного права».

Однако при голосовании в Совете Безопасности ООН по соответствующим резолюциям Россия воздержалась. Этот шаг был продиктован исключительно тем, что сами арабские страны и руководство ПНА формально поддержали инициативу как временный компромисс.

Москва, уважая право народов на самоопределение и солидаризируясь с консенсусом Глобального юга, не стала блокировать решение, поддержанное самими палестинцами, несмотря на все свои оговорки относительно деструктивной роли западных кураторов этого плана.

Ветировать резолюцию означало пойти против воли арабских государств и ПНА, а поддержать — легитимизировать американский протекторат. Воздержание стало единственно возможным выходом.

При этом Россия продолжает настаивать на созыве международной конференции по Ближнему Востоку в формате «квартета» с участием арабских стран, что фактически является попыткой создать альтернативу «Совету мира». Российские дипломаты также активно работают с ХАМАС, ФАТХ и другими палестинскими фракциями, пытаясь организовать встречу в Москве для выработки единой позиции.

Как сообщил Муса Абу Марзук, по итогам московских переговоров российские дипломаты вновь выступили с инициативой подключиться к выработке консенсусной позиции ХАМАС и ФАТХ, что было однозначно поддержано главой палестинской делегации.

Эта игра на опережение позволяет России сохранить влияние в палестинском досье, несмотря на доминирование США в оперативных вопросах.

Реальный шанс

К июню 2026 года вторая фаза плана урегулирования в Газе заблокирована взаимными претензиями: Израиль требует разоружения ХАМАС, ХАМАС — вывода израильских войск и гарантий существования палестинского государства.

Фонд «Совета мира» пуст, европейские доноры не вкладываются в структуру, а палестинцы видят в ней инструмент «коммерческой опеки» и «колониализма». Тони Блэр, чье имя в арабском мире стало синонимом лжи и разрушения, продолжает играть роль миротворца, получая гонорары и продавливая интересы Лондона.

Британия, пытаясь вернуть статус ближневосточного арбитра через закулисные интриги, финансовый паразитизм и раскол арабского мира, толкает регион к новой эскалации, оставляя палестинцев в руинах, а американский план — в состоянии необратимого коллапса.

Пока «Совет мира» остается институцией, созданной Западом для решения проблемы, которую он сам же и усугубил. С Тони Блэром во главе, продающим свои услуги тому, кто больше заплатит, и с Лондоном, пытающимся сыграть на развалинах Газы свою последнюю имперскую партию.

На этом фоне активизация Москвы и готовность палестинских фракций к диалогу с Россией становятся реальным шансом на сдвиг с мертвой точки.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ